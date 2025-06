Wirtschaftskalender: PMIs für das verarbeitende Gewerbe von Handelsspannungen überschattet (02.06.2025)

Die Finanzmärkte werden erneut von globalen handelspolitischen Veränderungen getrieben, da die verbale Eskalation in den Beziehungen zwischen den USA und China erneut Sorgen um das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt aufkommen lässt. Die aggressive Rhetorik sowohl aus Peking als auch aus Washington lässt ernsthafte Zweifel an der Genfer Handelspause aufkommen und schürt eine starke Rückkehr der Risikoaversion. Allerdings werden Handelsfragen auch am Montag mit einem vollgepackten makroökonomischen Kalender um Aufmerksamkeit konkurrieren. Im Laufe des Tages wird eine Flut von PMI-Berichten aus dem verarbeitenden Gewerbe erwartet, ebenso wie Reden wichtiger Zentralbanker (Powell, Lagarde), die angesichts der erneuten Handelsspannungen und der damit verbundenen Risiken von besonderer Bedeutung sein werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender für den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr – Schweiz – BIP-Daten (Q1): Im Quartalsvergleich: Prognose 0,4 %; zuvor 0,2

im Jahresvergleich: Prognose 1,5 %; zuvor 1,5 09:00 Uhr – Polen – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 50,30; zuvor 50,20 09:15 Uhr – Spanien – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 48,3; zuvor 48,1 09:30 Uhr – Schweiz – PMI-Bericht für Mai: PMI procure.ch: Prognose 48,1; zuvor 45,8 09:45 Uhr – Frankreich – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 49,5; zuvor 48,7 09:55 Uhr – Deutschland – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 48,8; zuvor 48,4 10:00 Uhr – Polen – BIP-Daten (Q2): QoQ: Prognose 0,7 %; zuvor 1,3 %

im Jahresvergleich: Prognose 3,2 %; zuvor 3,2 % 10:00 Uhr – Eurozone – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 48,4; zuvor 49,0 15:45 Uhr – USA – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 52,3; zuvor 50,2 16:00 Uhr – Großbritannien – Rede von BoE-MPC-Mitglied Mann

16:00 Uhr – USA – ISM-Daten (Mai): ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 49,3; zuvor 48,7

ISM-Index für Auftragseingänge: zuvor 47,2

ISM-Beschäftigungsindex: zuvor 46,5 16:00 Uhr – USA – Inflationsdaten für April: Bauausgaben: Prognose 0,4 % im Monatsvergleich; zuvor -0,5 % im Monatsvergleich 16:00 Uhr – USA – ISM-Daten (Mai): ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (alternative Veröffentlichung): Prognose 70,2; zuvor 69,8 18:00 Uhr – Deutschland – Rede von Bundesbank-Mitglied Balz

18:30 Uhr – Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde 19:00 Uhr – USA – BIP-Daten: Atlanta Fed GDPNow (Q2): Prognose 3,8 %; zuvor 3,8 % 19:00 Uhr – USA – Rede von Fed-Chef Powell

