Börse Aktuell: Marktbericht Börse zum Davos-Highlight mit Trump & Quartalszahlen

Börse Aktuell richtet sich der Blick am Mittwoch, den 21. Januar, auf das World Economic Forum 2026 in Davos (Schweiz). Gegen 14:30 Uhr wird US-Präsident Donald Trump dort eine Sonderrede halten. Die Ansprache richtet sich an internationale Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft und dürfte sowohl eine Bilanz als auch die strategische Ausrichtung seiner Administration in den Mittelpunkt stellen. Für den Marktbericht Börse sind vor allem mögliche Impulse aus der US-Politik relevant. Erwartet wird, dass Trump besonders auf die innenpolitischen Prioritäten der USA eingeht – gleichzeitig könnten kontroverse außenpolitische Themen die Risikostimmung an den Märkten beeinflussen. Im Fokus stehen dabei unter anderem die Diskussion um einen möglichen Erwerb Grönlands, daraus resultierende Spannungen mit europäischen Partnern, potenzielle neue Zollmaßnahmen sowie ein breiterer Ausblick auf US-Strategie, globale Sicherheitsfragen und geopolitische Interessen. Zusätzlich bleibt die Berichtssaison ein zentraler Treiber für Börse Aktuell: Vor Eröffnung der US-Kassasession werden Quartalszahlen großer US-Unternehmen erwartet, darunter Johnson & Johnson sowie Charles Schwab. Anleger achten dabei besonders auf Ausblicke, Margenentwicklung und mögliche Hinweise zur Nachfrage in einem weiterhin unsicheren Marktumfeld. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 – Verbraucher- und Erzeugerpreise (VPI/PPI) aus dem Vereinigten Königreich

09:30 – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde

15:30 – Trump-Rede beim WEF in Davos

18:45 – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde

