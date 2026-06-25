Wirtschaftskalender: US-PCE-Inflationsdaten im Fokus (25.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze PCE-Inflations-Krimi

BIP & Arbeitsmarkt zeitgleich

Volatilitäts-Cluster um 15:30 Uhr

Wirtschaftskalender & Börse Heute: US-PCE-Inflationsdaten und BIP-Finale lösen Volatilitäts-Alarm aus Die heutige Donnerstagssitzung wird an den globalen Finanzmärkten primär von einer regelrechten Flut an hochkarätigen makroökonomischen Daten aus den Vereinigten Staaten dominiert, welche die Richtung für den US-Dollar, den Rentenmarkt und die großen Aktienindizes verbindlich vorgeben dürfte. Das alles überragende Hauptereignis im Wirtschaftskalender ist unbestritten der anstehende PCE-Inflationsbericht – das von der Federal Reserve explizit bevorzugte Maß für die US-Preissteigerung –, der sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate publiziert wird. Zeitgleich erhalten Marktteilnehmer an der Börse Heute die finale Veröffentlichung des US-Wirtschaftswachstums für das erste Quartal, frische Daten zu den Einkommen und Ausgaben der Amerikaner sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Dieses dichte Datenpaket wird ein unmissverständliches Bild über den Zustand der US-Ökonomie und die Hartnäckigkeit des Inflationsdrucks zeichnen. Key Takeaways PCE-Inflations-Krimi: Das Fed-Lieblingsmaß (Kernrate erwartet bei 3,3 % YoY) entscheidet über den künftigen Zinspfad.

BIP & Arbeitsmarkt zeitgleich: Das finale Q1-BIP (Prognose: 1,8 %) und die US-Arbeitslosenhilfe landen im Doppelpack.

Volatilitäts-Cluster um 15:30 Uhr: Die extreme Datendichte erfordert heute ein hochgradig defensives Risikomanagement. Der Nachmittags-Showdown: Inflation und Wachstum im Kreuzfeuer Die geballte Konzentration fundamentaler Veröffentlichungen zu einem fixen Zeitpunkt um 15:30 Uhr MESZ (13:30 Uhr GMT) wird quer durch fast alle Anlageklassen für sprunghaft ansteigende Volatilität sorgen. Sollten die Zahlen im Wirtschaftskalender heißer als erwartet ausfallen, dürfte dies die Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer für die kommenden Monate drastisch beschneiden. Umgekehrt würden schwächere Makrodaten die Argumente für einen taubenhaften Kurs der Federal Reserve untermauern und den Aktienmärkten an der Börse Heute neuen Schub verleihen. Neben der PCE-Kernrate (Prognose: 0,2 % MoM) stehen auch die volatilen langlebigen Wirtschaftsgüter (Durable Goods Orders) im Fokus, bei denen nach dem vorherigen Einbruch ein kräftiger Rebound von +8,0 % erwartet wird. Vormittags-Vorbörse: Europäische Konjunktursignale und Notenbank-Stimmen Bevor die US-Datenlawine rollt, liefert der Wirtschaftskalender bereits am Vormittag wichtige Mosaiksteinchen für den europäischen Handel. Neben dem Verbrauchervertrauen aus Frankreich stehen insbesondere die vorläufigen VPI-Inflationsdaten sowie die BIP-Zahlen aus Spanien im Rampenlicht. Flankiert werden diese harten Fakten von einem dichten Redner-Programm der Europäischen Zentralbank: Die Auftritte der EZB-Schwergewichte Philip Lane, Isabel Schnabel und Piero Cipollone dürften den Euro im Vorfeld der US-Eröffnungen an der Börse Heute in Bewegung halten, bevor am späten Abend Fed-Mitglied Williams den geldpolitischen Schlusspunkt setzt. Das vollständige Daten-Cluster im Wirtschaftskalender (MESZ-Zeiten) Vormittags-Termine (Europa & Asien): 08:00 Uhr – Japan: Frühindikator, finale Erhebung (Vorwert: 0,5)

09:45 Uhr – Frankreich: Verbrauchervertrauen (Prognose: 83 / Vorwert: 82)

10:00 Uhr – Spanien: Verbraucherpreisindex (VPI) YoY (Prognose: 2,7 % / Vorwert: 2,7 %)

10:00 Uhr – Spanien: Bruttoinlandsprodukt (BIP) QoQ (Prognose: 0,6 % / Vorwert: 0,6 %)

11:00 Uhr – Italien: Industrieproduktion MoM

12:00 Uhr – Großbritannien: Auktion 7-jähriger Staatsanleihen (Vorwert Rendite: 4,419 % / Bid-to-Cover: 3,6)

13:00 Uhr – Eurozone: EZB-Daten zu Zentralbankkrediten (Prognose: -40 Mrd. EUR / Vorwert: -46 Mrd. EUR) Der große US-Showdown um 15:30 Uhr MESZ: US-PCE-Preisindex YoY & MoM: Prognose: 3,8 % YoY (Vorwert: 4,1 %) | 0,4 % MoM (Vorwert: 0,5 %)

US-Core-PCE-Preisindex (Kernrate) YoY & MoM: Prognose: 3,3 % YoY (Vorwert: 3,4 %) | 0,2 % MoM (Vorwert: 0,31 %)

US-BIP (Finale annualized QoQ-Lesung): Prognose: 1,8 % (Vorwert: 1,6 %)

US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter: Prognose: +8,0 % (Vorwert: -5,0 %) | Core: +1,1 % (Vorwert: 0,6 %)

US-Arbeitsmarktdaten: Erstanträge (Prognose: 226k / Vorwert: 225k) | Folgeanträge (Prognose: 1,810 Mio. / Vorwert: 1,801 Mio.)

US-Konsumdaten: Persönliche Einkommen (Prognose: 0,0 % / Vorwert: 0,4 %) | Konsumausgaben MoM: 0,5 % (Vorwert: 0,6 %) Spätnachmittag & Abend: 17:30 Uhr – USA: EIA-Erdgaslagerbestände (Prognose: +73 Mrd. Kubikfuß / Vorwert: +69 Mrd. Kubikfuß)

18:00 Uhr – USA: Kansas City Fed Herstellungsindex (Prognose: 9 / Vorwert: 7) | Composite-Index: 8 (Vorwert: 6) Fazit Der heutige Donnerstag markiert einen der kritischsten Handelstage des laufenden Monats. Der Wirtschaftskalender ist prall gefüllt mit den exakten Kennzahlen, auf welche die US-Notenbank Federal Reserve ihre nächsten geldpolitischen Schritte stützt. Für die Richtung der Börse Heute gilt: Jede signifikante Abweichung der PCE-Kerninflation von der prognostizierten Marke von 3,3 % YoY wird unmittelbare Schockwellen durch den Renten- und Aktienmarkt jagen. Angesichts der extremen Dichte an zeitgleichen Veröffentlichungen um 15:30 Uhr sollten Trader vor dem US-Kassastart maximale Vorsicht walten lassen, da das dünne Liquiditätsumfeld die resultierenden Kursausschläge prozyklisch verstärken könnte. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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