Wirtschaftskalender: US-Shutdown, PMI-Daten & Inflation im Fokus (01.10.2025)

📊 Wirtschaftskalender & Börse heute: US-Shutdown, Inflationsdaten & PMI im Fokus Einleitung Der Oktober startet turbulent: Die Börse heute blickt mit Sorge auf die politische Krise in den USA. Der Senat hat das Budget der Demokraten abgelehnt, während auch der republikanische Vorschlag ins Stocken geraten ist. Damit steht die US-Regierung ohne Budget da, und ein Ende der Blockade ist nicht in Sicht. Besonders brisant: Wichtige Konjunkturdaten wie der NFP-Bericht werden im Falle des Shutdowns nicht veröffentlicht – ein erheblicher Unsicherheitsfaktor für Märkte und Notenbanken. Gleichzeitig liefert der Wirtschaftskalender heute eine Fülle an wichtigen Terminen: Inflationsdaten aus der Eurozone, zahlreiche PMI-Berichte, Reden führender Zentralbanker sowie das OPEC-Treffen in den USA. 🔑 Key Takeaways US-Shutdown: Regierungsstillstand blockiert die Veröffentlichung zentraler Arbeitsmarktdaten (NFP).

Wirtschaftskalender prall gefüllt: Inflationszahlen, PMI-Daten und Notenbanker-Reden im Fokus.

Börse heute volatil: Politische Unsicherheit und Konjunkturdaten könnten Schwankungen verstärken. US-Politik: Stillstand mit Folgen Der US-Regierungsstillstand führt zu massiven Einschränkungen, darunter auch temporäre Entlassungen von Staatsangestellten. Für die Märkte ist besonders kritisch, dass das Arbeitsministerium (BLS) den NFP-Bericht nicht veröffentlichen wird. Dies erschwert die Vorbereitung der Fed auf ihre nächste Zinsentscheidung erheblich. 🌍 Wirtschaftskalender heute (alle Angaben in deutscher Zeit) 07:00 MESZ – Großbritannien: Nationwide HPI September aktuell: 2,2 % YoY; Prognose: 1,8 %; vorher: 2,1 % 09:00 MESZ – Polen: PMI September Fertigungs-PMI: aktuell: 48; Prognose: 46,4; vorher: 46,6 09:15 MESZ – Spanien: PMI September Fertigungs-PMI: Prognose: 53,8; vorher: 54,3 09:30 MESZ – Eurozone: Rede von EZB-Mitglied Elderson 09:30 MESZ – Schweiz: PMI September Prognose: 47,9; vorher: 49,0 09:50 MESZ – Frankreich: PMI September Prognose: 48,1; vorher: 50,4 09:55 MESZ – Eurozone: Rede von EZB-Mitglied de Guindos 09:55 MESZ – Deutschland: PMI September Prognose: 48,5; vorher: 49,8 10:00 MESZ – Eurozone: PMI September Prognose: 49,5; vorher: 50,7 11:00 MESZ – Deutschland: Rede von Bundesbank-Mitglied Mauderer 11:00 MESZ – Eurozone: Inflationsdaten September Jahres-CPI: Prognose: 2,2 % YoY; vorher: 2,0 %

Kern-CPI: Prognose: 2,3 % YoY; vorher: 2,3 % 11:30 MESZ – Deutschland: Auktion 10-jährige Bundesanleihen vorher: 2,250 % 11:55 MESZ – Großbritannien: Rede von BoE-Mitglied Mann 12:00 MESZ – USA: OPEC-Treffen 13:00 MESZ – Deutschland: Rede von Bundesbank-Präsident Nagel 14:15 MESZ – USA: ADP Arbeitsmarktdaten September Prognose: 52K; vorher: 54K 15:45 MESZ – USA: PMI September Prognose: 52,0; vorher: 53,0 16:00 MESZ – USA: ISM-Daten September ISM Manufacturing Index: Prognose: 49,0; vorher: 48,7

ISM Employment Index: vorher: 43,8 16:00 MESZ – USA: Bauausgaben August Prognose: -0,1 %; vorher: -0,1 % 16:30 MESZ – USA: EIA-Bericht (Ölmarkt) Rohöllagerbestände: Prognose: +1,5 Mio.; vorher: -0,607 Mio. 19:00 MESZ – USA: BIP-Daten (Q3, Atlanta Fed GDPNow) Prognose: 3,9 %; vorher: 3,9 % 20:05 MESZ – Kanada: Rede von BoC-Vizegouverneurin Rogers 📉 Börse heute: Volatilität im Blick Die Börse heute reagiert empfindlich auf den Shutdown in den USA. Anleger müssen zudem mit erhöhter Volatilität rechnen, da viele zentrale Indikatoren heute anstehen – von der Eurozonen-Inflation über PMI-Daten bis hin zu den US-Arbeitsmarktzahlen. 📝 Fazit: Wirtschaftskalender & Börse heute im Überblick Der heutige Tag ist ein Paradebeispiel für die Bedeutung des Wirtschaftskalenders: Politik, Daten und Reden von Notenbankern treffen aufeinander. Während der US-Shutdown Unsicherheit schafft, liefern Europa und die USA wichtige Konjunkturdaten. Für Anleger bleibt die Börse heute geprägt von Chancen, aber auch hohen Risiken durch politische und wirtschaftliche Spannungen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

