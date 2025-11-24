Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Daten der Woche

Das Wichtigste in Kürze Ruhiger Wochenstart im Wirtschaftskalender

Zinsentscheidung der RBNZ im Fokus

Dicht gefüllter Freitag

Für die Börse heute stehen keine bedeutenden makroökonomischen Veröffentlichungen an. Dennoch bleibt die Woche spannend: Der aktuelle Wirtschaftskalender enthält mehrere wichtige Datenpunkte, darunter die verschobenen US-PPI-Daten und die Einzelhandelsumsätze für September. Ein besonderes Highlight erwartet uns am Mittwoch: Dann trifft die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ihre Zinsentscheidung. Der Markt rechnet mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,25 %. Viele Ökonomen sehen darin möglicherweise den abschließenden Schritt des aktuellen Lockerungszyklus. Nachfolgend findest du den ausführlichen Wirtschaftskalender für diese Woche – ideal für Trader, die die Börse heute und die Märkte der kommenden Tage im Blick behalten wollen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Montag, 24. November Ganztägig – Japan: Bankfeiertag

11:00 Uhr – Deutschland: Ifo-Daten für November

11:00 Uhr – Polen: Arbeitsmarkt- und Industriedaten für Oktober Dienstag, 25. November 11:00 Uhr – Polen: Einzelhandelsumsätze für Oktober

15:30 Uhr – USA: PPI-Daten und Einzelhandelsumsätze für September

17:00 Uhr – USA: CB Verbrauchervertrauen für November Mittwoch, 26. November 03:00 Uhr – Neuseeland: Zinsentscheid der RBNZ

11:00 Uhr – Polen: Arbeitslosenquote für Oktober

15:30 Uhr – USA: Auftragseingänge langlebiger Güter & Erstanträge

17:30 Uhr – USA: Rohöllagerbestände laut EIA Donnerstag, 2. Oktober Ganztägig – USA: Bankfeiertag

14:30 Uhr – Eurozone: Protokoll der EZB Freitag, 3. Oktober Ganztägig – Black Friday

02:30 Uhr – Japan: Inflation in der Tokio-Region

08:45 Uhr – Schweiz: BIP Q3

09:45 Uhr – Frankreich: BIP Q3 und Verbraucherpreise November

10:00 Uhr – Spanien: Verbraucherpreise November

11:00 Uhr – Polen: Inflation November

12:00 Uhr – Italien: Inflation November

15:00 Uhr – Deutschland: Inflation November SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.