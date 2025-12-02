Wirtschaftskalender & Börse heute: Fokus auf Eurozonen-Inflation und Zentralbank-Reden

Das Wichtigste in Kürze Der Wirtschaftskalender ist heute sehr leicht besonders stark auf die vorläufigen Inflationsdaten (CPI) der Eurozone reagiert.

besonders stark auf die vorläufigen Inflationsdaten (CPI) der Eurozone reagiert. Für die Eurozone werden stabile Inflationswerte erwartet

Mehrere wichtige Zentralbank-Reden

Der heutige Wirtschaftskalender fällt außergewöhnlich leicht aus. Für die Börse heute bedeutet das: Die Marktteilnehmer richten ihre volle Aufmerksamkeit auf die vorläufigen Inflationsdaten (CPI) aus der Eurozone. Aus den USA werden hingegen keine relevanten makroökonomischen Impulse erwartet. Frühere Daten aus Großbritannien zeigten bereits einen unerwartet starken Anstieg der Immobilienpreise, sowohl im Monatsvergleich als auch im Jahresvergleich (im Jahresvergleich = YoY). 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr – Eurozone: Flash CPI (Inflation) Erwartet: 2,1 % im Jahresvergleich , unverändert zum Vormonat

Kerninflation (Core CPI): 2,4 % im Jahresvergleich , ebenfalls unverändert

Arbeitslosenquote: erwartet 6,3 %, zuletzt 6,3 % Diese Daten stehen heute klar im Fokus der Börsen. Da keine große Abweichung erwartet wird, reagieren die Märkte vor allem sensibel auf Überraschungen. 12:00 Uhr – Italien: Erzeugerpreise (PPI) Vorheriger Wert: 1,1 % im Jahresvergleich 0,2 % im Monatsvergleich

Der PPI wird oft als Frühindikator für zukünftigen Preisdruck gesehen und kann somit ebenfalls Einfluss auf die Börse heute haben. 🎙️ Reden der Zentralbanker – Einfluss auf die Börse heute Zudem stehen mehrere Auftritte von wichtigen Notenbankvertretern auf dem Wirtschaftskalender. Diese Reden können jederzeit für Volatilität an den Finanzmärkten sorgen. Uhrzeit (GMT) Zentralbank Sprecher 14:00 EZB Dolenc 15:00 Fed (USA) Bowman 16:30 Bank of England Dhingra 23:00 RBA (Australien) Bullock Besonders Reden der EZB und Fed sind für die Börse heute relevant, da die Märkte nach Hinweisen auf die zukünftige Zinsentwicklung suchen. 📈 Fazit: Was bedeutet das für die Börse heute? Mit einem kaum gefüllten Wirtschaftskalender aus den USA rücken die Inflationsdaten der Eurozone und die Zentralbank-Reden in den Mittelpunkt. Trader sollten insbesondere auf Überraschungen beim CPI und mögliche geldpolitische Signale achten.

