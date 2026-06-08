Die Börse heute startet mit deutlichen Belastungsfaktoren in die neue Woche. Die Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Israel sowie die veränderte Zinsperspektive der US-Notenbank Fed sorgen für Nervosität an den Finanzmärkten. Steigende Ölpreise, schwächere Technologiewerte und wichtige Konjunkturdaten aus dem Wirtschaftskalender rücken in den Fokus der Anleger.

Wirtschaftskalender: Diese Termine bewegen die Märkte in dieser Woche

Montag. 8. Juni

00:50 Uhr - Japan: Daten zu den BIP-Schätzungen

07:00 Uhr - Deutschland: Industrieaufträge im Monat Mai

09:30 Uhr - Eurozone: Sentix Anlegervertrauensindex

Dienstag, 9. Juni

07:00 Uhr - Deutschland: Industrieproduktion im Monat Mai

11:00 Uhr - USA: NFIB-Index für die Stimmung bei Kleinunternehmen im Mai

15:00 Uhr - USA: Daten zum Großhandelsumsatz und zum Immobilienmarkt im Mai

Mittwoch, 10. Juni

00:50 Uhr - Japan: VPI Inflation im Monat Mai

02:30 Uhr - China: VPI Inflation im Monat Mai

13:30 Uhr - USA: VPI Inflation im Monat Mai

15:30 Uhr - USA: Wöchentliche Rohölvorräte (API)

Donnerstag, 11. Juni

13:00 Uhr - Türkei: Zinsentscheidung der CBRT

13:15 Uhr - Eurozone: Zinsentscheidung der EZB / Pressekonferenz der EZB

13:30 Uhr - USA: Mai PPI und wöchentliche Arbeitslosenanträge

15:30 Uhr - USA: Wöchentliche Veränderung der Erdgasvorräte (EIA)

Freitag, 12. Juni

07:00 Uhr - Deutschland: Finale VPI Daten im Mai

07:00 Uhr - Vereinigtes Königreich: Vorläufige Daten zum BIP, zur Industrieproduktion und zum Dienstleistungssektor für das zweite Quartal

15:00 Uhr - USA: Vorläufige Daten der University of Michigan zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen

Der Wirtschaftskalender liefert in den kommenden Tagen mehrere potenzielle Kurstreiber. Besonders im Fokus stehen die US-Inflationsdaten am Mittwoch sowie die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Gemeinsam mit möglichen geopolitischen Entwicklungen dürften diese Ereignisse die Richtung an den Märkten vorgeben.

Für Anleger, die die Börse heute und in den kommenden Tagen verfolgen, dürfte vor allem der Technologiesektor im Mittelpunkt stehen.

Was bewegt die Börse heute am Morgen?

Nahost-Konflikt treibt Ölpreise nach oben

Iran hat erstmals seit vier Wochen wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte mit Angriffen auf rund zehn militärische Ziele, darunter den Petrochemiekomplex Karoon in der Provinz Chuzestan. Der wichtige Seeweg durch die Straße von Hormus bleibt faktisch geschlossen. Gleichzeitig liegt die Produktion der OPEC+ derzeit bei 33,19 Millionen Barrel pro Tag und damit deutlich unter den 42,77 Millionen Barrel vom Februar.

Die Folge: Die Ölpreise explodieren.

WTI: +4,93% auf rund 94,63 US-Dollar

Brent: +5,04% auf rund 97,60 US-Dollar

Damit verzeichnen die Energiemärkte den stärksten Tagesanstieg seit mehreren Monaten.

Fed rückt weitere Zinserhöhungen in den Fokus

Der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag mit 172.000 neu geschaffenen Stellen sowie der Ölpreisschock haben die Erwartungen an die Geldpolitik deutlich verändert. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed vor Jahresende liegt inzwischen bei über 70%. Goldman Sachs erwartet die ersten Zinssenkungen nun erst im Jahr 2027. Der Markt preist aktuell zusätzliche Straffungen von rund 30 Basispunkten ein. Ein wichtiger Termin im heutigen Wirtschaftskalender sind die Inflationserwartungen der New Yorker Fed. Sollten insbesondere die Erwartungen für drei und fünf Jahre steigen, könnte dies zusätzlichen Druck auf die Märkte ausüben.

Börse heute: DAX und Euro Stoxx 50 starten schwächer

Die europäischen Aktienmärkte eröffnen mit Verlusten. Bereits vor Handelsbeginn lagen die Futures rund 1% im Minus. Zum Handelsstart fiel der DAX um 0,75% auf 24.411 Punkte. Der Euro Stoxx 50 verlor 0,70% auf 5.972 Punkte. Zusätzliche Belastung kam von den deutschen Industriedaten. Die Auftragseingänge gingen im April um 3,8% im Monatsvergleich zurück. Analysten hatten lediglich einen Rückgang von 2,0% erwartet. Nach dem starken Anstieg von 4,5% im März deutet dies darauf hin, dass die vorherige Stärke vor allem auf Vorzieheffekte aufgrund möglicher Lieferkettenprobleme zurückzuführen war.

Höchste Volatilität bei Einzelwerten

Der Technologiesektor bleibt nach dem Ausverkauf an der Wall Street das Zentrum der Marktbewegungen.

Halbleiterwerte

Micron (MU): -13,25%

Intel (INTC): -11,28%

AMD: -10,86%

Applied Materials (AMAT): -9,71%

Nvidia (NVDA): -6,20%

Big Tech

Meta: -5,51%

Microsoft: -2,66%

Broadcom: -7,92%

Defensive Werte profitieren

Union Pacific: +13,19%

Walmart: +4,09%

Johnson & Johnson: +2,02%

Coca-Cola: +3,46%

Die Kursentwicklung zeigt eine klare Umschichtung in defensive Sektoren.

Asien unter Druck

Auch die asiatischen Märkte standen deutlich unter Verkaufsdruck.

Der südkoreanische KOSPI löste zeitweise einen Circuit Breaker aus und lag zwischenzeitlich 8 % im Minus. Zum Handelsschluss betrug das Minus rund 5%.

Der Nikkei verlor 3,7 %, während die Aktie des Chip-Giganten TSMC um 2,1% nachgab.

US-Dollar steigt, Edelmetalle geben nach

Der US-Dollar-Index (DXY) notiert nahe der Marke von 100 Punkten und erreicht damit den höchsten Stand seit zwei Monaten.

EUR/USD: 1,1516

USD/JPY: über 160

Der japanische Yen hat damit sämtliche Gewinne nach der Intervention der Bank of Japan im Mai wieder abgegeben.

Gold verliert 0,51% auf 4.296 US-Dollar. Steigende Realzinsen belasten das Edelmetall stärker als die Nachfrage nach sicheren Häfen. Silber fällt um 1,67%.

Bitcoin erholt sich nach starkem Rücksetzer

Nachdem Bitcoin am Freitag unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen war und den stärksten Wochenverlust seit dem Zusammenbruch von FTX verzeichnete, zeigt sich die Kryptowährung wieder stabiler.

Aktuell notiert Bitcoin bei rund 62.900 US-Dollar und gewinnt 2,03% hinzu.

Fazit: Wirtschaftskalender und Geopolitik bestimmen die Börse heute

Die Börse heute wird von einer Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Energiepreisen und neuen Zinssorgen geprägt. Anleger sollten den Wirtschaftskalender in dieser Woche besonders aufmerksam verfolgen, da die US-Inflationsdaten und die EZB-Entscheidung das Potenzial haben, die Marktstimmung nachhaltig zu beeinflussen.