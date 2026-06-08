- Geopolitische Eskalation treibt Ölpreise nach oben
- Fed-Spekulationen belasten Technologieaktien
- Wichtige Termine im Wirtschaftskalender stehen bevor
- Geopolitische Eskalation treibt Ölpreise nach oben
- Fed-Spekulationen belasten Technologieaktien
- Wichtige Termine im Wirtschaftskalender stehen bevor
Die Börse heute startet mit deutlichen Belastungsfaktoren in die neue Woche. Die Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Israel sowie die veränderte Zinsperspektive der US-Notenbank Fed sorgen für Nervosität an den Finanzmärkten. Steigende Ölpreise, schwächere Technologiewerte und wichtige Konjunkturdaten aus dem Wirtschaftskalender rücken in den Fokus der Anleger.
Wirtschaftskalender: Diese Termine bewegen die Märkte in dieser Woche
Montag. 8. Juni
00:50 Uhr - Japan: Daten zu den BIP-Schätzungen
07:00 Uhr - Deutschland: Industrieaufträge im Monat Mai
09:30 Uhr - Eurozone: Sentix Anlegervertrauensindex
Dienstag, 9. Juni
07:00 Uhr - Deutschland: Industrieproduktion im Monat Mai
11:00 Uhr - USA: NFIB-Index für die Stimmung bei Kleinunternehmen im Mai
15:00 Uhr - USA: Daten zum Großhandelsumsatz und zum Immobilienmarkt im Mai
Mittwoch, 10. Juni
00:50 Uhr - Japan: VPI Inflation im Monat Mai
02:30 Uhr - China: VPI Inflation im Monat Mai
13:30 Uhr - USA: VPI Inflation im Monat Mai
15:30 Uhr - USA: Wöchentliche Rohölvorräte (API)
Donnerstag, 11. Juni
13:00 Uhr - Türkei: Zinsentscheidung der CBRT
13:15 Uhr - Eurozone: Zinsentscheidung der EZB / Pressekonferenz der EZB
13:30 Uhr - USA: Mai PPI und wöchentliche Arbeitslosenanträge
15:30 Uhr - USA: Wöchentliche Veränderung der Erdgasvorräte (EIA)
Freitag, 12. Juni
07:00 Uhr - Deutschland: Finale VPI Daten im Mai
07:00 Uhr - Vereinigtes Königreich: Vorläufige Daten zum BIP, zur Industrieproduktion und zum Dienstleistungssektor für das zweite Quartal
15:00 Uhr - USA: Vorläufige Daten der University of Michigan zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen
Der Wirtschaftskalender liefert in den kommenden Tagen mehrere potenzielle Kurstreiber. Besonders im Fokus stehen die US-Inflationsdaten am Mittwoch sowie die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Gemeinsam mit möglichen geopolitischen Entwicklungen dürften diese Ereignisse die Richtung an den Märkten vorgeben.
Für Anleger, die die Börse heute und in den kommenden Tagen verfolgen, dürfte vor allem der Technologiesektor im Mittelpunkt stehen.
Was bewegt die Börse heute am Morgen?
Nahost-Konflikt treibt Ölpreise nach oben
Iran hat erstmals seit vier Wochen wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte mit Angriffen auf rund zehn militärische Ziele, darunter den Petrochemiekomplex Karoon in der Provinz Chuzestan. Der wichtige Seeweg durch die Straße von Hormus bleibt faktisch geschlossen. Gleichzeitig liegt die Produktion der OPEC+ derzeit bei 33,19 Millionen Barrel pro Tag und damit deutlich unter den 42,77 Millionen Barrel vom Februar.
Die Folge: Die Ölpreise explodieren.
- WTI: +4,93% auf rund 94,63 US-Dollar
- Brent: +5,04% auf rund 97,60 US-Dollar
Damit verzeichnen die Energiemärkte den stärksten Tagesanstieg seit mehreren Monaten.
Fed rückt weitere Zinserhöhungen in den Fokus
Der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag mit 172.000 neu geschaffenen Stellen sowie der Ölpreisschock haben die Erwartungen an die Geldpolitik deutlich verändert. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed vor Jahresende liegt inzwischen bei über 70%. Goldman Sachs erwartet die ersten Zinssenkungen nun erst im Jahr 2027. Der Markt preist aktuell zusätzliche Straffungen von rund 30 Basispunkten ein. Ein wichtiger Termin im heutigen Wirtschaftskalender sind die Inflationserwartungen der New Yorker Fed. Sollten insbesondere die Erwartungen für drei und fünf Jahre steigen, könnte dies zusätzlichen Druck auf die Märkte ausüben.
Börse heute: DAX und Euro Stoxx 50 starten schwächer
Die europäischen Aktienmärkte eröffnen mit Verlusten. Bereits vor Handelsbeginn lagen die Futures rund 1% im Minus. Zum Handelsstart fiel der DAX um 0,75% auf 24.411 Punkte. Der Euro Stoxx 50 verlor 0,70% auf 5.972 Punkte. Zusätzliche Belastung kam von den deutschen Industriedaten. Die Auftragseingänge gingen im April um 3,8% im Monatsvergleich zurück. Analysten hatten lediglich einen Rückgang von 2,0% erwartet. Nach dem starken Anstieg von 4,5% im März deutet dies darauf hin, dass die vorherige Stärke vor allem auf Vorzieheffekte aufgrund möglicher Lieferkettenprobleme zurückzuführen war.
Höchste Volatilität bei Einzelwerten
Der Technologiesektor bleibt nach dem Ausverkauf an der Wall Street das Zentrum der Marktbewegungen.
Halbleiterwerte
- Micron (MU): -13,25%
- Intel (INTC): -11,28%
- AMD: -10,86%
- Applied Materials (AMAT): -9,71%
- Nvidia (NVDA): -6,20%
Big Tech
- Meta: -5,51%
- Microsoft: -2,66%
- Broadcom: -7,92%
Defensive Werte profitieren
- Union Pacific: +13,19%
- Walmart: +4,09%
- Johnson & Johnson: +2,02%
- Coca-Cola: +3,46%
Die Kursentwicklung zeigt eine klare Umschichtung in defensive Sektoren.
Asien unter Druck
Auch die asiatischen Märkte standen deutlich unter Verkaufsdruck.
Der südkoreanische KOSPI löste zeitweise einen Circuit Breaker aus und lag zwischenzeitlich 8 % im Minus. Zum Handelsschluss betrug das Minus rund 5%.
Der Nikkei verlor 3,7 %, während die Aktie des Chip-Giganten TSMC um 2,1% nachgab.
US-Dollar steigt, Edelmetalle geben nach
Der US-Dollar-Index (DXY) notiert nahe der Marke von 100 Punkten und erreicht damit den höchsten Stand seit zwei Monaten.
- EUR/USD: 1,1516
- USD/JPY: über 160
Der japanische Yen hat damit sämtliche Gewinne nach der Intervention der Bank of Japan im Mai wieder abgegeben.
Gold verliert 0,51% auf 4.296 US-Dollar. Steigende Realzinsen belasten das Edelmetall stärker als die Nachfrage nach sicheren Häfen. Silber fällt um 1,67%.
Bitcoin erholt sich nach starkem Rücksetzer
Nachdem Bitcoin am Freitag unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen war und den stärksten Wochenverlust seit dem Zusammenbruch von FTX verzeichnete, zeigt sich die Kryptowährung wieder stabiler.
Aktuell notiert Bitcoin bei rund 62.900 US-Dollar und gewinnt 2,03% hinzu.
Fazit: Wirtschaftskalender und Geopolitik bestimmen die Börse heute
Die Börse heute wird von einer Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Energiepreisen und neuen Zinssorgen geprägt. Anleger sollten den Wirtschaftskalender in dieser Woche besonders aufmerksam verfolgen, da die US-Inflationsdaten und die EZB-Entscheidung das Potenzial haben, die Marktstimmung nachhaltig zu beeinflussen.
DAX Prognose für Donnerstag, 08.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: Werden sich die Märkte vom „Crash“ am Freitag erholen❓
DAX: Anlauf auf Allzeithoch abgesagt 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
GOLD: Weiter massiv unter Druck! 🟡 Analyse & Prognose
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.