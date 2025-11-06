Wirtschaftskalender & Börse heute: BoE-Zinsentscheid, Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen

Das Wichtigste in Kürze Wichtige Entscheidung der BoE um 13:00 Uhr – Zinsen werden voraussichtlich bei 4,0 % bleiben.

um 13:00 Uhr – Zinsen werden voraussichtlich bei 4,0 % bleiben. Schwache deutsche Daten (Industrieproduktion) stehen im Gegensatz zu überraschend hohen Inflationszahlen aus Schweden.

(Industrieproduktion) stehen im Gegensatz zu aus Schweden. Fokus auf Reden von Zentralbankern (Schnabel, Williams, Bar) und Gewinnen von AstraZeneca und Airbnb.

Der Wirtschaftskalender ist heute besonders dicht gefüllt – im Mittelpunkt steht die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE), die als wichtigster Markttreiber gilt. Früh veröffentlichte Daten umfassten das japanische Lohnwachstum, die australische Handelsbilanz, die schwedische Inflation und die deutsche Industrieproduktion. Zudem sprechen heute mehrere Zentralbankvertreter auf einer von der EZB ausgerichteten Konferenz. 🏭 Schwache deutsche Daten, überraschend hohe Inflation in Schweden Die neuesten Daten aus Deutschland fielen enttäuschend aus: Die Industrieproduktion zeigte im September nur eine minimale Erholung. Dagegen überraschte die schwedische Inflation auf der Oberseite – was die Chancen auf weitere Zinssenkungen dort deutlich verringert. Diese Entwicklungen wirken sich spürbar auf die Börse heute aus, da Investoren ihre Zins- und Wachstumserwartungen anpassen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Land Ereignis / Indikator Prognose Vorheriger Wert 09:00 Spanien Industrieproduktion (Sep) – 3,4% YoY 09:00 Eurozone Rede von EZB-Mitglied Schnabel – – 09:30 Deutschland, Frankreich Bau-PMI – – 10:00 Norwegen Zinsentscheid der Norges Bank 4,0% 4,0% 11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 0,2% MoM 0,1% MoM 13:00 Vereinigtes Königreich BoE Zinsentscheid 4,0% 4,0% (6:3 Stimmenverhältnis) 13:30 USA Challenger Job Cuts – 54.000 16:00 Kanada Ivey PMI 55,2 59,8 17:00 USA Reden von Fed-Mitgliedern Williams & Barr – – 18:00 USA Atlanta Fed GDPNow-Prognose – – 20:00 Mexiko Zinsentscheid 7,25% 7,5% 20:00 USA Fed-Bilanzsumme – 6,587 Bio. USD Hinweis: Die Veröffentlichung der kanadischen Handelsbilanz könnte aufgrund des anhaltenden US-Regierungsstillstands ausfallen. 💼 Unternehmenszahlen im Fokus Im Blickpunkt der Börse heute stehen auch mehrere große Unternehmen, die ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Zu den wichtigsten zählen AstraZeneca, ConocoPhillips, Airbnb und der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall. Diese Ergebnisse könnten entscheidend für die Marktstimmung am Nachmittag und Abend sein. 📈 Fazit Mit einem prall gefüllten Wirtschaftskalender und zahlreichen makroökonomischen Ereignissen steht Anlegern heute ein bewegter Handelstag bevor. Der Fokus der Märkte liegt klar auf dem Zinsentscheid der Bank of England und den Reaktionen an der Börse heute – insbesondere auf den Währungen GBP, EUR und USD sowie den Aktienmärkten in Europa und den USA. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

