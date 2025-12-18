Wirtschaftskalender: Zinsentscheidungen & US-Inflation im Fokus – Börse heute vor Richtungsentscheidung 📌

Das Wichtigste in Kürze Europa im Mittelpunkt: BoE & EZB prägen die Börse heute

US-Inflation als globaler Taktgeber

Arbeitsmarktdaten runden den Wirtschaftskalender ab

Der Wirtschaftskalender ist heute außergewöhnlich prall gefüllt und verspricht hohe Volatilität an den Finanzmärkten. Gleich mehrere zentrale Notenbankentscheidungen sowie wichtige US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten stehen auf der Agenda.

Für die Börse heute bedeutet das: erhöhte Aufmerksamkeit, schnelle Richtungswechsel und klare Impulse für Aktien, Devisen, Anleihen und Rohstoffe. Anleger sollten die Uhrzeiten und Erwartungen genau im Blick behalten. 🚀 Key Takeaways (Alle Zeiten in deutscher Zeit) 🏦 1. Europa im Mittelpunkt: BoE & EZB prägen die Börse heute In der ersten Tageshälfte richtet sich der Fokus klar auf Europa: Bank of England (13:00 Uhr) Zinsentscheidung: Prognose: 3,75 % Zuvor: 4,00 %

MPC-Abstimmung: Senkung: Prognose 5 Stimmen Unverändert: Prognose 4 Stimmen

Die deutliche Verschiebung in Richtung Zinssenkung signalisiert eine wachsende Sorge um die Konjunktur. Um 12:30 GMT spricht zudem BoE-Gouverneur Andrew Bailey, dessen Tonfall entscheidend für Pfund, FTSE & Anleihemärkte sein dürfte. 🇪🇺 Europäische Zentralbank (14:15 Uhr) Leitzins: unverändert bei 2,15 % erwartet

Fokus liegt klar auf der geldpolitischen Erklärung An der Börse heute wird besonders darauf geachtet, ob die EZB Hinweise auf das Ende des Lockerungszyklus liefert oder weitere Zinssenkungen offenhält. 2. US-Inflation als globaler Taktgeber Am Nachmittag verschiebt sich der Fokus im Wirtschaftskalender klar in die USA: 📊 US-Verbraucherpreise (14:30 Uhr) VPI YoY: Prognose 3,1 % (zuvor 3,0 %)

VPI MoM: Prognose 0,3 %

Kern-VPI YoY: Prognose 3,0 %

Kern-VPI MoM: Prognose 0,3 % Diese Daten gelten als entscheidender Indikator für den künftigen Zinspfad der FED.

➡️ Höhere Werte könnten Zinssenkungsfantasie dämpfen

➡️ Schwächere Daten würden Risikoassets an der Börse heute stützen 📉 3. Arbeitsmarktdaten runden den Wirtschaftskalender ab Zeitgleich mit den Inflationsdaten werden auch US-Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht: Erstanträge Arbeitslosenhilfe: Prognose: 224.000 Zuvor: 236.000

Fortlaufende Anträge: Prognose: 1.930.000 Zuvor: 1.838.000

Ein weiterer Anstieg der fortlaufenden Anträge könnte die These eines abkühlenden Arbeitsmarkts untermauern – ein wichtiges Argument für eine lockerere Geldpolitik. Für die Börse heute sind diese Daten daher ein zusätzlicher Volatilitätsfaktor. 📌 Fazit: Wirtschaftskalender als Volatilitätsmotor – Börse heute hochsensibel Der heutige Wirtschaftskalender liefert gleich mehrere potenziell marktbewegende Ereignisse. Zinsentscheidungen von BoE und EZB, kombiniert mit den US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten, machen die Börse heute besonders anfällig für schnelle Richtungswechsel. 🟢 Chancen Dovishe Signale der BoE oder EZB

Schwächere US-Inflationsdaten

Rückenwind für Aktien & Risikoassets 🔴 Risiken Überraschend hohe Inflation

Hawkishe Notenbank-Kommentare

Starke Volatilität in FX & Indizes Fazit:

