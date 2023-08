ABSTRACT:¬†Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff seine Schw√§che √ľbergeordnet weiter fortgesetzt hat. Es ging in dieser Handelswoche weiter abw√§rts, allerdings nur moderat. Nachdem sich der Rohstoff unter die SMA20 (aktuell bei 81,20 US-Dollar) geschoben hat, hat die Aufw√§rtsbewegung zu Wochenbeginn die SMA20 erreicht - mehr aber nicht. Von hier aus ging es wieder abw√§rts. Damit ist das Tageschart als neutral zu interpretieren.

Aktuelle¬† WTI¬†√Ėl¬†Analyse ¬†am 17.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum √Ėlmarkt WTI¬†ūüĒī WTI¬†Tradingideen¬†ūüĒī WTI¬†Prognose & Ausblick

WTI Rahmenbedingungen:

Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im August verschlechterte. Der Indikator fiel aktuell auf -16 Z√§hler. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Der R√ľckgang im August war der erste sei M√§rz dieses Jahres. Im September 2022 hatte der Indikator noch einen Wert von -28,7 Z√§hlern. √úbergeordnet ist die Stimmung in der Eurozone ausgesprochen gedr√ľckt.

Diese tr√ľbe Stimmung hat nat√ľrlich auch einen Einfluss auf den Konsum - nicht nur in Deutschland. Gerade der Gastronomiebereich ist von der schlechten Stimmung betroffen. Hohe Preise, fehlendes Personal und die kommende Erh√∂hung der Mehrwertsteuer auf Speisen auf 19 % setzt das Gewerbe unter Druck. Es wird erwartet, dass etwa 10 % der Gastronomiebetriebe in den kommenden 12 Monaten aufgeben k√∂nnten.

WTI R√ľckblick (17.08.2023 - 23.08.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 79,20 US-Dollar und lag damit 5,43 US-Dollar unter dem Niveau f√ľnf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich bis zum Donnerstagnachmittag deutlicher erholen, gab seine Gewinne bis zum Handelsschluss teilweise wieder ab. Am Freitag der letzten Handelswoche stellte sich zun√§chst weitere Schw√§che ein, die Notierungen drehten aber am Nachmittag und der Rohstoff schaffte es einen Wochenschluss √ľber der 80 US-Dollar Marke zu formatieren. Zu Wochenbeginn setzte sich die Erholung zun√§chst weiter fort. Es ging bis in den Bereich der 81,73 US-Dollar. Hier stellten sich am Montagnachmittag Gewinnmitnahmen ein. Die Notierung konnten sich im weiteren Handelsverlauf nicht mehr substantiell erholen. Bis Mittwochmorgen ging es in einer Box seitw√§rts / abw√§rts. Die Box wurde dann nach unten aufgel√∂st. WTI gab am Mittwochnachmittag bis an die 77,59 US-Dollar nach und konnte sich erst im Bereich dieser Marke stabilisieren und nachfolgend erholen.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag deutlich unter dem Level der Vorperiode - das gleiche trifft auf das Tief zu, das am Mittwoch formatiert wurde. Der Wochenschluss lag zwar √ľber der 80 US-Dollar Marke, aber ebenfalls deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Die Range war kleiner als im letzten Betrachtungszeitraum und lag knapp √ľber der 4 US-Dollar Marke.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 81,55/57 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 81,69/71 US-Dollar laufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 77,76/74 US-Dollar nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 77,48/46 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

78,62

79,19

79,25

79,62

80,37

80,58

81,20

81,73

82,91

111,38

WTI-Unterst√ľtzungen

76,52

75,87

74,58

72,37

68,61

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

Intraday-Marke 88,50 $ und 71,50 $

Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $

Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)

Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $

Bereich Bull 1 > 71,00 $

Bereich Bull 2 > 58,50 $

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $

Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick f√ľr die kommenden f√ľnf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff seine Schw√§che √ľbergeordnet weiter fortgesetzt hat. Es ging in dieser Handelswoche weiter abw√§rts, allerdings nur moderat. Nachdem sich der Rohstoff unter die SMA20 (aktuell bei 81,20 US-Dollar) geschoben hat, hat die Aufw√§rtsbewegung zu Wochenbeginn die SMA20 erreicht - mehr aber nicht. Von hier aus ging es wieder abw√§rts. Damit ist das Tageschart als neutral zu interpretieren.

Solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange ist denkbar und m√∂glich, dass sich weitere R√ľcksetzer einstellen k√∂nnten, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 76,52 US-Dollar) / SMA200 (aktuell bei 75,87 US-Dollar) gehen k√∂nnten. Im Bereich dieser beiden Linien, k√∂nnte sich der Rohstoff wieder erholen, sollten die Abgaben bis an diese beiden Durchschnittslinien gehen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Entscheidend wird dann sein, ob sich WTI per Tagesschluss wieder √ľber diese Durchschnittslinie schieben und nachfolgend festsetzen kann. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so k√∂nnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 88,50/65 US-Dollar zu laufen.

Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Der Rohstoff ist zun√§chst unter die SMA20 (aktuell bei 79,62 US-Dollar) gefallen, konnte sich nach einigen Versuchen wieder √ľber diese Linie schieben. Im Zuge der weiteren Aufw√§rtsbewegung ging es an die SMA50 (aktuell bei 80,37 US-Dollar), die knapp erreicht wurde. Hier stellte sich erneuter Abgabedruck ein. Der Rohstoff fiel unter die SMA20 und im Nachgang dessen auch zur Wochenmitte unter die SMA200 (aktuell bei 79,19 US-Dollar). Die Gegenbewegung ging zur√ľck an und √ľber diese Durchschnittslinie.

Damit hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt. Der Rohstoff muss versuchen so zeitnah wie m√∂glich sowohl √ľber die SMA200 als auch direkt weiter √ľber die SMA20 zu kommen. Da beide Linien aktuell eng zusammenliegen, d√ľrfte ein √úberwinden wahrscheinlich nur mit Dynamik und mit Momentum m√∂glich sein. Stellt sich dies ein, so gilt es auch die SMA50 zu √ľberwinden. Die Kursmuster lassen im Augenblick aber die Vermutung zu, dass die nicht unbedingt einfach werden k√∂nnte. Sollte sich dies einstellen und kann sich WTI √ľber der SMA50 festsetzen, so k√∂nnte es wieder in Richtung der 84/85 US-Dollar gehen.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich der Rohstoff unter der SMA200 fest, so w√ľrde sich das Chartbild wieder merklich eintr√ľben. Es k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 73/71 US-Dollar zu laufen.

Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral / bärisch

Fazit:¬† WTI muss sich per Tagesschluss wieder √ľber der 20-Tage-Linie festsetzen. Sollte das gelingen, k√∂nnte die Aufw√§rtsbewegung wieder aufgenommen werden. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild, wenn sich der Rohstoff unter der 76,00 US-Dollar Marke festsetzt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Zum WTI √Ėlmarkt in den kommenden f√ľnf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI √ľber der 78,40 US-Dollar Marke behaupten, so k√∂nnte der Rohstoff versuchen unsere n√§chsten Anlaufziele bei 78,62/64, bei 78,83/85, bei 78,97/99, bei 79,19/21, bei 79,25/27, bei 79,45/47, bei 79,61/63, bei 79,80/82, bei 80,01/03, bei 80,11/13, bei 80,37/39, bei 80,58/60 bzw. bei 80,86/88 US-Dollar zu erreichen. Kann sich der Rohstoff √ľber die 80,86/88 US-Dollar schieben, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 81,01/03, bei 81,18/20, bei 81,32/34, bei 81,55/57, bei 81,71/73, bei 81,99/82,01, bei 82,19/21, bei 82,39/41, bei 82,64/66, bei 82,80/82 und dann bei 83,05/07 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht √ľber der 78,40 halten, so k√∂nnte WTI unsere n√§chsten Anlaufziele bei 78,15/13, bei 77,98/96, bei 77,76/74, bei 77,48/46, bei 77,21/19, bei 76,99/97, bei 76,79/77, bei 76,55/53 und dann bei 76,34/32 US-Dollar anlaufen. Unter der 76,34/32 US-Dollar Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 76,15/13, bei 76,08/06, bei 75,89/87, bei 75,78/76, bei 75,65/63, bei 75,50/48, bei 75,36/34, bei 75,10/08, bei 74,87/85, bei 74,69/67 bzw. bei 74,49/47 US-Dollar zu finden.

√úbergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

seitwärts / abwärts

 

