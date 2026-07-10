Zahlen top, Kurs flop? 🤔 Bei der Levi's Aktie geht es gerade drunter und drüber! 👖💥

Das Wichtigste in Kürze 📈 Prognosen und Dividende angehoben

📊 Erwartungen der Wall Street geschlagen

🛍️ Robuste Nachfrage und stabiler Absatz

Der legendäre Jeanshersteller Levi Strauss hat am Mittwoch die Quartalserwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Trotz der hervorragenden Ergebnisse und einer angehobenen Jahresprognose reagierte der Markt unerwartet: Die Levi's Aktie fiel im nachbörslichen Handel um mehr als 5 %. Für Anleger, die aktuell überlegen, neue Aktien kaufen zu wollen, bietet dieser scheinbare Widerspruch eine spannende Ausgangslage. Warum die Nachfrage laut CEO Michelle Gass dennoch robust bleibt und was das für die Aktie bedeutet, zeigen die wichtigsten Kernpunkte. ► Levi Strauss WKN: A2PFHR | ISIN: US52736R1023 | Ticker: LEVI.US geschrieben von Jens Klatt 1. 📈 Prognosen und Dividende angehoben Aufgrund der starken Performance hat Levi Strauss seine Gesamtjahresprognose nach oben korrigiert und die Dividende angehoben. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird nun zwischen 1,46 und 1,52 US-Dollar erwartet (vorher 1,42 bis 1,48 US-Dollar). Zudem wird mit einem Umsatzanstieg von 7 % bis 7,5 % gerechnet, was die bisherigen Erwartungen der Wall Street von 6,6 % übertrifft. 2. 📊 Erwartungen der Wall Street geschlagen Im zweiten Geschäftsquartal konnte das Unternehmen die Analystenprognosen der LSEG in den zentralen Kennzahlen übertreffen: Gewinn pro Aktie: 28 Cent (bereinigt) gegenüber erwarteten 24 Cent.

Umsatz: 1,56 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,52 Milliarden US-Dollar (ein Plus von ca. 8 % im Vergleich zum Vorjahr). 3. 🛍️ Robuste Nachfrage und stabiler Absatz Laut CEO Michelle Gass erweist sich die Kernkundschaft selbst bei höheren Benzinpreisen als äußerst widerstandsfähig. Etwa zwei Drittel des Umsatzwachstums im Quartal basieren auf realen Absatzsteigerungen und nicht nur auf Preiserhöhungen. Besonders stark entwickeln sich neben dem Kerngeschäft auch das Segment „Signature“ sowie die neue Premium-Linie „Blue Tab“. 🔍 Fazit: Jetzt Levi's Aktien kaufen? Operativ läuft es bei Levi Strauss rund: Das Unternehmen wächst aus eigener Kraft über den Absatz, hebt die Dividende an und blickt optimistisch auf das Gesamtjahr. Der nachbörsliche Kurssturz von über 5 % steht im klaren Gegensatz zu den fundamental starken Daten. Für langfristig orientierte Anleger, die ohnehin zyklische Konsumgüter-Aktien kaufen möchten, könnte dieser temporäre Rücksetzer bei der Levi's Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit zu einem günstigeren Bewertungsniveau darstellen. Levi's Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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