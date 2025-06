Während ich für die Zalando-Aktie (Ticker: ZAL) in einer Einschätzung Anfang Mai noch positiv war und das Anlaufen der Region um 30 Euro, eventuell auch ein kurzes Intermezzo darunter als Chance für mittelfristige Investoren sah (Details: HIER), hat sich diese Einschätzung mittlerweile deutlich eingetrübt. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Zalando Handelsideen 🔴 Zalando Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Zalando | WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker: ZAL.DE Aktuell wird als Grund des Abgabedrucks in der Zalando-Aktie die Erwartung ins Feld geführt, dass die negative Erwartung der Entwicklung im privaten Konsum in der zweiten Jahreshälfte in Deutschland ganz besonders auf Konsumwerte und somit auch ganz besonders auf Unternehmen wie Zalando durchschlagen dürfte. Diese Erwartung spiegelt sich in diversen Einschätzungen und auch Downgradings von Tier1-Investmenthäusern wie Jeffries bspw. für den Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise (Ticker: SY1) zum Wochenbeginn oder auch der eher skeptischen Haltung von JP Morgan zum Konsumgüterhersteller Beiersdorf (Ticker: BEI) wider, die aufgrund einer konjunkturellen Abkühlung der Wirtschaft Deutschland auch eine schwächere Entwicklung der Konsum-Sparte skizziert. Bezogen auf die Aktie von Zalando hat sich das Bild darüberhinausgehend auch technisch deutlich eingetrübt, die ausgehend von den 2023er Jahrestiefs etablierte Aufwärtstrendlinie (blau) ist klar gebrochen worden, zudem ist die Aktie auch erneut deutlich unter die 200-Tagelinie gefallen. Zwar ist der Modus kurzfristig auf der Unterseite nun etwas überdehnt und ein zeitnaher Bounce scheint denkbar, aber unterhalb von 31 Euro ist die Aktie für mich, rein technisch, keinen näheren Blick wert. Zalando Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

