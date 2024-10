Zalando: Neues Jahreshoch, wie geht es weiter? 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 26.09.2024

AKTIE IM FOKUS: Zalando

WKN: ZAL111  | ISIN:  ZAL1111  | Ticker: ZAL

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Wertpapier hat in den letzten Handelswochen deutlich zulegen k√∂nnen. Die Aktie notiert aktuell deutlich √ľber dem Jahrestief. Charttechnisch ist die Aktie auf Tagesbasis im Moment bullisch zu interpretieren.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    28,86 EUR

Marktkapitalisierung     7,34 Mrd. EUR

Umsatz 2023    10,14 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    29,27 %

KGV 2024*    35,30 %

4 Wochen Performance    + 10,94 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    0,00 %

Branche    Versandhandel Fashion

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern konnte die Profitabilit√§t im 2. Quartal steigern und den Umsatz erh√∂hen. Treiber war die starke Nachfrage im Sportbereich, aber auch der Ausbau des hochwertigen Sortiments. Zudem st√ľtzt KI die Inspiration und das Einkaufserlebnis der User auf der Webseite, um dies noch unterhaltsamer zu machen. Die Zahl der aktiven Kund*innen stieg im Vergleich zum 1. Quartal 2024 um gut 300.000 auf 49,8 Mio. Menschen. (12-Monats-Zeitraum). Es wurden im 2. Quartal 63,4 Mio. Bestellungen abwickelt, die durchschnittliche Warenkorbgr√∂√üe betrug 60,80 EUR gegen√ľber 58,10 EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausbau der Lifestyle Angebot wird von der Kundschaft gut angenommen. Zalando hat in den vergangenen Monaten in die Wahrnehmung des "bestmöglichen Einkaufserlebnisses" investiert. Zudem setzt der Konzern auf eine stärkere Lokalisierung und Personalisierung. Der zweite Schwerpunkt der Strategie liegt auf dem Ausbau des Angebotes speziell im Bereich Livestyle und Mode. Um die Präsenz der Marke in den Märkten zu erhöhen, wurden Markenbotschafter wie Robert Lewandowski und David Alaba engagiert, die insbesondere den sportiven Bereich weiter fördern sollen. 

Das Bruttowarenvolumen stieg im zweiten Quartal gegen√ľber dem Vergleichszeitraum um 2,8 Prozent auf 3,8 Mrd. EUR, der Umsatz ist um 3,4 Prozent auf 2,6 Mrd. EUR gestiegen. Die Marge stieg im 2. Quartal auf 6,5 Prozent, was einem EBIT von 171,6 Mio. EUR entspricht. Im Vorjahresquartal belief sich das Ergebnis auf 144,8 Mio. EUR. Das Management best√§tigte die Prognose f√ľr das laufende Jahr. Es wird ein bereinigtes EBIT zwischen 380 Mio. EUR und 450 Mio. EUR erwartet.¬†

Zalando wird in den kommenden Monaten weiter in die technologischen F√§higkeiten investieren, um die Umsetzung der √Ėkosystemstrategie voranzutreiben. Nachdem der Zalando Assistent in Kooperation mit Open AI entwickelt und implementiert wurden, so die Zusammenarbeit jetzt auf die Modeindustrie weiterentwickelt werden.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat Mitte Januar das Jahrestief (15,96 EUR) formatiert. Es ging von hier aus zun√§chst moderat aufw√§rts. Mitte M√§rz nahm das Kaufinteresse deutlich zu. Es ging bis Mitte April an die 27,53 EUR. Von hier aus gaben die Notierungen wieder nach. Es stellten sich zwar immer wieder moderate Erholungen ein, diese wurden aber vergleichsweise zeitnah abverkauft. Nachdem GAP down Ende Juni konsolidierte die Aktie einige Tage, um nachfolgende wieder aufw√§rtszulaufen. Die Notierungen gaben im Handelsverlauf wieder unter die 22 EUR-Marke nach. Die Aktie hat einige Zeit gebraucht, um sich wieder von dieser Marke zu l√∂sen. Die Aufw√§rtsbewegung, die folgte, hatte ebenfalls nur einen moderaten Charakter. Der R√ľcksetzer im August ging wieder an die 21 EUR-Marke, wurde aber mehr oder weniger wieder direkt zur√ľckgekauft. Das Wertpapier konnte sich bis in den Bereich der 25 EUR erholen, gab dann aber wieder nach. Die folgende Schw√§che ging wieder in den Bereich der 21 EUR-Marke. Die Aktie schaffte hier einen Turnaround und lief in den folgenden Handelstagen praktisch nur aufw√§rts. Die Tageskerzen hatten zum Teil einen ausgepr√§gten Charakter. In den letzten neun Handelstagen hat sich nur eine rote Kerze mit einem kleinen Tagesverlust eingestellt.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich Ende Juni, nach dem R√ľcksetzer unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 22,69 EUR) ziemlich schnell wieder √ľber diese Durchschnittslinie schieben konnte. Es ging nachfolgend auch √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 24,44 EUR). Im Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 23,86 EUR) ist es zun√§chst nicht direkt weiter gegangen. Das Wertpapier konnte sich aber im Dunstkreis dieser Linie halten und dann auch √ľber die 50-Tage-Linie laufen. Versuche sich Ende Juli von der 20-Tage-Linie zu l√∂sen scheiterten zun√§chst. Es ging in der Konsequenz wieder unter die 200-Tage-Linie zur√ľck. Der Anteilsschein schaffte es aber, sich mehr oder weniger direkt wieder √ľber diese Linie zur√ľckzuschieben. Nach dem Move zur√ľck √ľber die 200-Tage-Linie ging es, nach einer kurzen Konsolidierung, erneut √ľber die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie. Aber auch diese Bewegung wurde abverkauft. Nach einem erneuten R√ľcksetzer unter alle drei Durchschnittslinien ist die Aktie Mitte September durchgestartet. Es ging problemlos √ľber die 200-Tage-Linie, die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie wurden als Basis f√ľr die folgende Aufw√§rtsbewegung genutzt. Im Handel gestern hat sich die Aktie ein neues Jahreshoch (28,49 EUR) formatieren k√∂nnen.

Wichtig w√§re jetzt, wenn das Wertpapier es schafft, sich verbindlich √ľber der Marke von 27,53 EUR zu etablieren. Sollte dies gelingen, so besteht die Chance, dass es weiter aufw√§rts in Richtung der 29,57 EUR gehen k√∂nnte (Hoch von August 2023). Dar√ľber k√∂nnte der Anteilsschein die 45,78 EUR bzw. die 59,54 EUR anlaufen.

Vorstellbar ist, dass die Aktie noch einmal zur√ľcksetzen k√∂nnte, um Luft zu holen. R√ľcksetzer bis in den Bereich der 20-Tage-Linie per Tagesschluss w√§ren unkritisch, wobei die Aktie auch schon beim GAP close (23,96 EUR) wie drehen k√∂nnte.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie k√∂nnte jetzt an weitere Hochs laufen. Voraussetzung dazu ist, dass sich das Wertpapier per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie halten kann. R√ľcksetzer an diese Linie w√§ren unkritisch solange es das Papier schafft sich hier zu stabilisieren und zu erholen. Kritisch w√§re es, wenn es zu einem Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie kommt, der am Folgetag best√§tigt wird.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

√úbergeordnet ist das Papier in den letzten Handelswochen an der SMA200 (aktuell bei 23,67 EUR) entlanggelaufen. R√ľcksetzer konnten sich immer wieder in Richtung dieser Linie erholen, Erholungen haben wieder an diese Linie zur√ľckgesetzt.

Das Papier notierte im Zuge der letzten Aufw√§rtsbewegung im August noch deutlich √ľber der SMA20 (aktuell bei 27,24 EUR). Die Schw√§che, die folgte f√ľhrte die Aktie unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 24,41 EUR) / SMA200. Mitte September konnte sich die Aktie aufw√§rtsschieben und sich nachfolgend verbindlich von der SMA200 / SMA50 nach Norden l√∂sen. Aktuell notiert die Aktie in einem veritablen Abstand zur SMA20.

Solange das Papier √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurde in der Tagesbetrachtung genannt.¬†

Sollte die SMA20 im Zuge von Schw√§che keinen ausreichenden Support finden, so k√∂nnten darunter die SMA50 / SMA200 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.¬†

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral  

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Wertpapier hat sich mittlerweile verbindlich √ľber der SMA20 festgesetzt. Solange sich das Papier √ľber dieser Durchschnittslinie halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Wird die SMA200 wieder unterschritten und setzt sich die Aktie darunter fest tr√ľbt sich das Chartbild wieder b√§risch ein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

 29,57

 31,95

 45,78

 59,54

Unterst√ľtzungen

28,24

27,43

27,24

24,44

24,41

24,20

23,96 GAP)

23,86

23,67

22,69

20,25

18,71 (GAP)

Quelle: xStation5 von XTB

 

