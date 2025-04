Zu Beginn der US-Sitzung beobachten wir dynamische Gewinne. Die Indizes sind bereits um 3,50–4,00 % gestiegen. Der Optimismus wird durch „außergewöhnlich“ positive Informationen von Vertretern der US-Regierung ĂŒber Handelsverhandlungen genĂ€hrt. Update nach Themen US-Handelspolitik und Zölle Hassett, leitender Berater des Weißen Hauses, betonte, dass die USA bei den bevorstehenden ZollgesprĂ€chen wichtigen Handelspartnern, insbesondere VerbĂŒndeten wie Japan und SĂŒdkorea, Vorrang einrĂ€umen.

Er erklÀrte, dass Trump sich auf die Erreichung eines fairen und auf Gegenseitigkeit beruhenden Handels konzentriere und die Angebote der LÀnder in diesem Zusammenhang bewerten werde. Es wird ein Plan ausgearbeitet, der Trump vorgelegt wird und in dem der Zeitplan und die Teilnehmer der GesprÀche dargelegt werden.

SĂŒdkorea hat inzwischen deutlich erklĂ€rt, dass es sich China nicht im Widerstand gegen US-Zölle anschließen wird. Trump bestĂ€tigte diese PrioritĂ€ten, berichtete von einem positiven Dialog mit SĂŒdkorea und Ă€ußerte sich optimistisch ĂŒber die bevorstehenden GesprĂ€che mit China.

Trump gab bekannt, dass ein Team aus SĂŒdkorea bereits auf dem Weg in die USA ist, und lobte das TelefongesprĂ€ch mit dem amtierenden PrĂ€sidenten dieses Landes.

Der britische Premierminister Starmer erklĂ€rte seine UnterstĂŒtzung fĂŒr die heimische Stahlproduktion und eine Beschleunigung der BemĂŒhungen zum Abbau von Handelshemmnissen. Verhandlungen mit China Hassett und Trump betonten wiederholt, dass China im Mittelpunkt der US-Handelspolitik steht. Trump erwartet einen Anruf aus Peking und behauptet, dass China „sehr gerne ein Abkommen schließen möchte“. Energiepolitik und Kohle Die US-Regierung fördert die Nutzung von Kohle in der Energie- und Industriebranche. Neue Vorschriften unterstĂŒtzen die Nutzung von Kohle in KI-Rechenzentren und erwĂ€gen, Kohle, die in der Stahlproduktion verwendet wird, als kritischen Rohstoff anzuerkennen.

Bundesbehörden sollen auch KohlepachtvertrÀgen auf Bundesgebieten Vorrang einrÀumen.

Trump sprach in seinem GesprĂ€ch mit dem amtierenden PrĂ€sidenten SĂŒdkoreas auch das Thema der LNG-Exporte der USA an.

