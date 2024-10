MetaTrader 4: Autotrading und MQL4

Die MT4-Plattform bietet Ihnen eine breite Palette an Werkzeugen, mit denen Sie Ihre Handelssysteme automatisieren können. Hier erfahren Sie, wie Sie dies tun.

Neue Konten auf MT4 nicht mehr verfügbar Bitte beachten Sie, dass XTB die Eröffnung oder Einmeldung neuer Konten auf der MT4-Plattform nicht mehr zulässt. Die einzige verfügbare Plattform für neue Konten ist die xStation. Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Entdecken Sie die Vorteile der xStation-Plattform, indem Sie hier klicken. In dieser Lektion erfahren Sie:

Wie Sie Ihren Handel mit der MT4-Plattform automatisieren können

Wie Sie Ihre Strategie im MT4 testen können

Was MQL4 ist und wie es Ihnen beim Handel helfen kann Um effektiver an den Finanzmärkten zu investieren, sollten Sie Ihr eigenes, vollständiges Handelssystem entwickeln. Es kann jedoch aus vielen Gründen schwierig sein, dessen Regeln strikt einzuhalten. Nicht nur aufgrund der begrenzten Zeit oder anderer Pflichten, sondern auch durch den erheblichen Einfluss von Emotionen. Dafür können automatisierte Handelssysteme eine gute Lösung sein. Die MT4-Plattform bietet Ihnen eine breite Palette an Werkzeugen, mit denen Sie Ihre Handelssysteme automatisieren können und dadurch Ihre Emotionen und Zeitbegrenzungen ausschließen zu können. Die Entwicklungsumgebung im MT4 erlaubt es Ihnen, Expert Advisors (EA) zu erstellen und zu testen. Expert Advisor sind einfache mechanische Handelssysteme, die eine vollständige Automatisierung der Analyse-, Handels- und Risikomanagement-Aktivitäten ermöglichen. Das bedeutet, dass die gesamte Routinearbeit der technischen Analyse und die Erteilung von Aufträgen an den Expert Advisor übergeben werden kann. Arbeiten mit Experts Advisors



Die Arbeit mit Expert Advisorn beinhaltet: Schritt 1: Erstellen eines Expert Advisors mit dem integrierten MetaEditor und der Programmiersprache MQL4, die in einem eigenen Tutorial näher erläutert werden. Um Expert Advisors zu erstellen, starten Sie einfach MetaEditor aus dem oberen Menü “Extras” heraus und wählen Sie ‚MetaQuotes Language Editor‘: Schritt 2: Einrichten eines Expert Advisors vor der Verwendung, die allgemeinen Parameter für alle Experts werden definiert im Menü “Extras -> Optionen”: Auf der Registerkarte “Experten”:

“Automatisches Handeln erlauben” aktiviert oder deaktiviert Handelstransaktionen von Expert Advisors. Die anderen Positionen sind optional. Sie können den automatisierten Handel noch schneller deaktivieren, wenn Sie auf der Symbolleiste verwenden.

Schritt 3: Starten Sie einen Expert Advisor. Nachdem die allgemeinen Parameter eingerichtet sind, kann der Expert Advisor gestartet werden.

Dies können Sie durch Öffnen des Fensters “Navigator” aus dem Menü “Ansicht” durchführen: Klicken Sie dann einfach mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Expert Advisor und wählen Sie “Auf Chart anwenden” oder ziehen Sie ihn in einen beliebigen Chart. Es erscheint das Fenster mit den speziellen Einstellungen des Expert Advisors: Denken Sie daran, “Life Trading zulassen” zuzulassen, da auch bei Aktivierung der allgemeinen Expert Advisor Einstellungen das Autotrading für den Expert Advisor deaktiviert sein kann. Ihr Expert Advisor ist richtig aktiviert, wenn in der rechten oberen Ecke des Charts sein Name und ein Smiley angezeigt wird. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Expert Advisor entfernen



Um Ihren Expert Advisor zu entfernen und zu deaktivieren, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle des Charts und wählen Sie aus dem Kontextmenü “Experten -> Entfernen”. Markt



Wie Sie sehen können, können Sie mit Expert Advisors und der Programmiersprache MQL4 Ihre Handelsaktivitäten vollständig automatisieren. Aber was ist, wenn Sie sich im Bereich der Programmierung nicht auskennen? Dann hat die MT4-Plattform eine gute Nachricht für Sie – Sie haben Zugriff auf eine riesige Bibliothek von kostenlosen und kostenpflichtigen EA direkt von Ihrer Handelsplattform. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um sie zu starten.

Benutzen Sie einfach die Registerkarte “Market” im Fenster Terminal und finden Sie fertige Anwendungen, EAs, Indikatoren usw.



Strategie-Tester



Um den Nutzen von heruntergeladenen oder eigenen Experts einzuschätzen, kann das Modul “Strategietester” nützlich sein. Es erlaubt Ihnen, die Wirksamkeit des Handelssystems anhand der historischen Daten zu überprüfen. Historische Tests ermöglichen den Start des automatisierten Handels mit dem Wissen über die Wirksamkeit von Expert Advisors unter verschiedenen Marktbedingungen. Sie finden das Fenster “Strategietester” im Menü “Ansicht”: Legen Sie nach dem Öffnen alle historischen Testparameter fest, beispielsweise Marktsymbol und Zeitraum, Modellierungsmethoden, Zeitspanne usw.



Und dann analysieren Sie die Ergebnisse – so einfach ist das. MQL4



Der MT4 ist eine flexible Plattform, die es Ihnen ermöglicht, die Programmiersprache MQL4 zu nutzen, um ihre Funktionalität durch Ihren eigenen Lösungen zu erweitern. MQL4 eignet sich zum Erstellen von benutzerdefinierten Expert Advisors, Indikatoren, Strategien oder Skripts. Sie können mit der Programmierung Ihres eigenen Werkzeugs beginnen, indem Sie einfach das integrierte Modul MetaEditor öffnen, das Sie im Menü “Extras” finden: Sie gelangen in den MetaEditor, mit dem Sie auf dem MT4 viele technische Analysewerkzeuge erstellen und bearbeiten können. MQL4 ist der bekannten und beliebten Programmiersprache C++ sehr ähnlich und enthält viele Funktionen, die für die Analyse von Preisangeboten, technischen Indikatoren und anderen Dingen notwendig sind. Alle Informationen zu den MQL4-Sprachkonstruktionen und Funktionen finden Sie in der integrierten Dokumentation: Mit Hilfe dieser Materialien sind Sie sicherlich in der Lage, mit der Arbeit an Ihrem eigenen MT4-Tool zu beginnen. Viel Erfolg! Veröffentlicht von: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

