MetaTrader 4: Pending Orders (Schwebende Ausführungen)

Lesezeit: 3 Minute(n)

Im Gegensatz zu sofort ausgeführten Ordern, bei denen ein Trade zum aktuellen Marktpreis platziert wird, können Sie mit Pending Orders einen Preis festlegen, zudem der Auftrag ausgeführt wird.

In dieser Lektion lernen Sie etwas über: Die Arten von Pending Orders, die auf MT4 zu finden sind

Der Unterschied zwischen den einzelnen Ordertypen

Die Platzierung einer Pending Order Beim Handel auf den Finanzmärkten gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, um einen Trade zu eröffnen. Instant Execution: Sofortige Ausführung, Ihr Trade wird sofort zum verfügbaren Kurs eröffnet

Pending Order: Schwebende Aufträge, Ihr Trade wird eröffnet, wenn ein Markt ein bestimmtes Niveau erreicht, das von Ihnen ausgewählt wird. Im Laufe der Zeit werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Sie bei Ihrem Handel beide Transaktionsarten verwenden. Aber wie genau funktionieren Pending Orders und warum werden sie benötigt? Tatsächlich ist es so, dass man ständig auf dem neuesten Stand der Marktnachrichten sein muss, noch wichtiger ist jedoch eine gute Planung. Wenn Sie Ihre eigene Sicht auf einen bestimmten Markt haben, aber nicht die Zeit, um die Kurse ständig manuell zu überwachen, dann sind Pending Orders genau das Richtige für Sie. Im Gegensatz zu sofort ausgeführten Ordern, bei denen ein Trade zum aktuellen Marktpreis platziert wird, können Sie mit Pending Orders einen Preis festlegen, zudem der Auftrag ausgeführt wird. In MT4 gibt es vier Arten von Pending Orders, diese können jedoch in zwei Haupttypen unterteilt werden: Order, bei denen erwartet wird, ein bestimmtes Marktniveau zu durchbrechen oder Order, bei denen erwartet wird, dass sie von einem bestimmten Marktniveau zurückgehen.

Wir können beide sowohl für den Kauf als auch den Verkauf verwenden, damit erhalten wir vier Typen von Pending Orders: Buy Stop



Die Order Buy Stop erlaubt Ihnen, eine Kauforder über dem aktuellen Marktpreis festzulegen. Liegt der aktuelle Marktkurs beispielsweise bei 20 US-Dollar und Ihr Buy Stop liegt bei 22 US-Dollar, wird eine Kauf- oder Long-Position eröffnet, sobald der Markt diesen Kurs erreicht. Sell Stop



Die Order Sell Stop erlaubt Ihnen, eine Verkaufsorder unter dem aktuellen Marktpreis festzulegen. Liegt der aktuelle Marktkurs beispielsweise bei 20 US-Dollar und Ihr Sell-Stop-Kurs liegt bei 18 US-Dollar, wird eine Verkaufs- oder Short-Position eröffnet, sobald der Markt diesen Kurs erreicht. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Buy Limit



Die Order Buy Limit, erlaubt Ihnen im Gegensatz zum Buy Stop die Festlegung einer Kauforder unter dem aktuellen Marktpreis. Liegt der aktuelle Marktkurs beispielsweise bei 20 US-Dollar und Ihr Buy-Limit-Kurs bei 18 US-Dollar, dann wird eine Kaufposition eröffnet, sobald der Markt das Kursniveau von 18 US-Dollar erreicht. Sell Limit



Die Order Sell Limit erlaubt Ihnen, eine Verkaufsorder über dem aktuellen Marktpreis festzulegen. Liegt der aktuelle Marktkurs beispielsweise bei 20 US-Dollar und der Sell-Limit-Kurs bei 22 US-Dollar, dann wird eine Verkaufsposition eröffnet, sobald der Markt das Kursniveau von 22 US-Dollar erreicht. Eröffnung von Pending Orders



Sie können eine neue Pending Order eröffnen, indem Sie einfach auf den Namen des Instruments im Modul Marktübersicht doppelklicken. Anschließend öffnet sich ein neues Order-Fenster und Sie können den Ordertyp „Pending Order” auswählen. Wählen Sie als nächstes das Marktniveau, bei dem die Pending Order aktiviert wird. Wählen Sie auch die Größe der Position anhand der Menge aus. Bei Bedarf können Sie ein Ablaufdatum (‚Expiry’) festlegen. Nachdem alle diese Parameter eingestellt sind, wählen Sie einen wünschenswerten Auftragstyp, je nachdem, ob Sie long oder short gehen möchten, ob Sie stoppen oder begrenzen möchten, und wählen Sie die Schaltfläche ‚Place/Platzieren’. Wie Sie sehen können, sind Pending Orders sehr leistungsstarke Funktionen im MT4. Diese sind vor allem nützlich, wenn Sie den Markt nicht ständig überwachen können oder wenn die Kurse sich schnell ändern und Sie keine Gelegenheit verpassen möchten.

