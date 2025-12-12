Lesezeit: 9 Minute(n)

💡 Ein grundlegendes Verständnis von Blockchain ist entscheidend für alle, die sich mit Kryptowährungen, Fintech-Innovationen oder der digitalen Wirtschaft beschäftigen – sei es aus technischer oder aus Investment-Perspektive.

💡 Blockchain kann weit mehr als Kryptowährungen : Sie bildet die Grundlage für Smart Contracts, sichere Lieferketten, dezentrale Finanzsysteme (DeFi) und sogar digitale Abstimmungen.

💡 Einzelne Blockchain Aktien können stark schwanken , abhängig von Regulierung, Marktstimmung oder Projekterfolg. Blockchain ETFs streuen dieses Risiko über viele Unternehmen und Teilbereiche.

💡 Blockchain ETFs investieren nicht in Kryptowährungen , sondern in börsennotierte Unternehmen mit Blockchain-Bezug. Dazu zählen u. a. Softwareanbieter, Krypto-Börsen, Zahlungsdienstleister, Chip-Hersteller oder Finanzdienstleister.

💡 Blockchain ist ein dezentrales digitales Register , das Daten in miteinander verknüpften „Blöcken“ speichert – sicher, dauerhaft und transparent.

Blockchain ETF & Aktien – Das Wichtigste auf einen Blick:

Für Anleger bedeutet das: Wer sich mit einem Blockchain ETF oder einzelnen Aktien beschäftigt, setzt nicht nur auf einen Trend, sondern auf eine Technologie, die bereits heute in vielen Branchen produktiv eingesetzt wird.

Blockchain wird häufig mit Bitcoin gleichgesetzt oder pauschal als Krypto-Hype abgetan. Tatsächlich ist sie jedoch der technologische Motor hinter einem großen Teil der digitalen Infrastruktur von morgen. Was als Grundlage für Kryptowährungen begann, wird heute von Banken, Zahlungsdienstleistern, Logistikkonzernen, Versicherungen und staatlichen Stellen genutzt.

Denn Blockchain ETFs und Aktien investieren nicht in eine einzelne Kryptowährung, sondern in Unternehmen, die diese Technologie entwickeln, einsetzen oder davon profitieren. Um zu verstehen, warum sie für viele Anleger interessant sind, lohnt sich zuerst ein Blick auf das technische Fundament.

Stell dir eine Welt vor, in der Vertrauen nicht durch Papierkram, Banken oder andere Vermittler entsteht, sondern durch Code. Daten lassen sich nicht nachträglich verändern, Transaktionen werden automatisch geprüft und Transparenz ist fest eingebaut. Genau auf diesem Prinzip basiert die Blockchain-Technologie – und genau deshalb spielt sie eine zentrale Rolle für Blockchain ETFs und Aktien .

Was genau ist Blockchain?

Blockchain ist im Kern ein digitales Register zur Speicherung von Daten. Es zeichnet Informationen so auf, dass sie sicher, transparent und dezentral abgelegt werden. Anders als klassische Datenbanken, die von Banken, Unternehmen oder Behörden zentral kontrolliert werden, ist eine Blockchain auf viele Rechner verteilt.

Jeder dieser Rechner, sogenannte Nodes, speichert eine vollständige Kopie aller bisherigen Einträge. Es gibt also keinen zentralen Datenhalter und keinen einzelnen Akteur, der die Daten allein verändern oder kontrollieren kann.

Neue Informationen, zum Beispiel Transaktionen oder Vertragsdaten, werden chronologisch gespeichert und mit einem Zeitstempel versehen. Sobald ein Datensatz bestätigt ist, kann er nicht mehr nachträglich verändert werden. Genau diese Eigenschaft ist einer der Hauptgründe, warum Blockchain für Finanzdienstleister, Technologieunternehmen und andere Branchen interessant ist.

Die Daten werden in sogenannten Blöcken zusammengefasst. Ist ein Block abgeschlossen, wird er kryptografisch mit dem vorherigen Block verknüpft. Auf diese Weise entsteht eine fortlaufende Kette von Datenblöcken – die Blockchain.

Wie funktioniert eine Blockchain?

Der Ablauf innerhalb einer Blockchain lässt sich vereinfacht in mehrere Schritte unterteilen:

Eine Transaktion wird initiiert

Zum Beispiel eine Überweisung, das Speichern eines Datensatzes oder das Ausführen eines digitalen Vertrags (Smart Contract). Die Transaktion wird an das Netzwerk gesendet

Alle relevanten Nodes im Netzwerk erhalten die Anfrage zur Prüfung. Überprüfung durch einen Konsensmechanismus

Das Netzwerk entscheidet gemeinsam, ob die Transaktion gültig ist.

Gängige Verfahren sind unter anderem: Proof of Work (PoW)

Proof of Stake (PoS) Zusammenfassung in einem neuen Block

Nach erfolgreicher Prüfung wird die Transaktion mit anderen bestätigten Transaktionen in einem Block gebündelt. Anbindung an die bestehende Blockchain

Der neue Block wird dauerhaft an die bestehende Kette angefügt und ist damit Teil des unveränderlichen Registers.

Warum diese Funktionsweise für Blockchain Investments relevant ist

Die beschriebene Architektur bildet die Grundlage für viele Geschäftsmodelle, die sowohl in Blockchain ETFs gebündelt als auch über einzelne Blockchain Aktien investierbar sind. Dazu zählen unter anderem:

Anbieter von Blockchain-Infrastruktur

Unternehmen, die Zahlungs- und Abwicklungssysteme auf Blockchain-Basis entwickeln

Börsen und Finanzdienstleister, die Blockchain zur Sicherung und Abwicklung von Transaktionen nutzen

Wer in einen Blockchain ETF investiert, setzt damit breit gestreut auf diese technischen Prinzipien. Eine Blockchain Aktie hingegen ermöglicht es, gezielt auf einzelne Unternehmen zu setzen, deren Geschäftsmodell besonders stark von der Nutzung oder Entwicklung der Blockchain-Technologie abhängt – ohne direkt in Kryptowährungen investieren zu müssen.



Interessante Fakten zu Blockchain

Blockchain ist älter als Bitcoin.

Das Grundkonzept wurde bereits Anfang der 1990er-Jahre entwickelt, lange bevor Kryptowährungen existierten. Blockchain wird nicht nur für Kryptowährungen genutzt.

Anwendungen reichen von Zahlungsabwicklung über Lieferketten bis hin zu Identitäts- und Dokumentenmanagement. Ethereum wurde als Plattform für Anwendungen konzipiert.

Der Fokus liegt auf Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, nicht ausschließlich auf einer digitalen Währung. Staaten und Großunternehmen investieren in Blockchain.

Länder wie China zählen zu den aktivsten Akteuren bei Blockchain-Patenten, unabhängig von ihrer Haltung zu Kryptowährungen. Blockchain gilt als manipulationsresistent.

Durch kryptografische Verfahren und verteilte Speicherung sind nachträgliche Änderungen extrem aufwendig.



In Blockchain investieren mit ETF und Aktien: Wie geht das?

Blockchain ist längst nicht mehr nur ein technisches Konzept, sondern ein eigenständiges Investmentthema. Anleger können auf unterschiedliche Weise an der Entwicklung der Technologie teilhaben mit jeweils unterschiedlichen Chancen und Risiken.

Grundsätzlich gibt es drei gängige Zugänge:

Direkte Investitionen in Kryptowährungen , die auf Blockchain-Netzwerken basieren

, die auf Blockchain-Netzwerken basieren Investitionen in börsennotierte Unternehmen , deren Geschäftsmodell eng mit Blockchain verknüpft ist (also in Blockchain Aktien)

, deren Geschäftsmodell eng mit Blockchain verknüpft ist (also in Blockchain Aktien) Breit gestreute Investments über Fonds, insbesondere über Blockchain ETFs

Während Kryptowährungen oft stark schwanken und ein hohes technisches Verständnis erfordern, konzentrieren sich viele Anleger auf Unternehmen, die Blockchain kommerziell nutzen oder Infrastruktur bereitstellen. Genau hier setzen Blockchain ETFs und einzelne Blockchain Aktien an.

Blockchain ETFs – breit gestreut in die Technologie investieren

Ein Blockchain ETF (Exchange Traded Fund) bündelt Aktien mehrerer Unternehmen, die in unterschiedlicher Form mit Blockchain-Technologie arbeiten. Ziel ist es, Anlegern breiten Zugang zum Blockchain-Sektor zu ermöglichen, ohne auf den Erfolg einzelner Firmen oder Projekte angewiesen zu sein.

Im Unterschied zu Krypto ETFs, die sich direkt an der Kursentwicklung von Kryptowährungen orientieren, setzen Blockchain ETFs auf börsennotierte Unternehmen entlang der gesamten Blockchain-Wertschöpfungskette.

Ein Blockchain ETF investiert typischerweise in Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel:

Betreiber von Krypto- und Digitalbörsen

Software- und Infrastrukturanbieter für Blockchain-Netzwerke

Zahlungsdienstleister mit Blockchain-Anbindung

Halbleiter- und Hardwarehersteller, die Rechenleistung für Blockchains bereitstellen

Finanzdienstleister, die Blockchain in Abwicklung und Verwahrung einsetzen

Der Vorteil: Risiken werden gestreut, da nicht eine einzelne Blockchain Aktie über die Wertentwicklung entscheidet. Gleichzeitig profitieren Anleger von der langfristigen Entwicklung der Technologie als Ganzes.

Bekannte Blockchain ETFs in Europa sind unter anderem:

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (BCHN.UK)

(BCHN.UK) Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (BNXG.DE)

(BNXG.DE) First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.UK)

Je nach Index unterscheiden sich die Gewichtung der Unternehmen, der regionale Fokus und die Nähe zum Kryptomarkt.

Blockchain Aktien: gezielt auf einzelne Unternehmen setzen

Wer gezielter investieren möchte, kann auch einzelne Blockchain Aktien kaufen. Dabei handelt es sich um börsennotierte Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark von Blockchain-Technologie abhängt oder durch sie ergänzt wird.

Anders als klassische Krypto Aktien, deren Geschäftsmodell oft stark vom Handelsvolumen oder vom Kryptomarkt abhängt, profitieren viele Blockchain Aktien von breiter aufgestellten, technologiegetriebenen Einnahmequellen.

Im Gegensatz zu einem Blockchain ETF ist das Risiko hier höher, da die Wertentwicklung stark von unternehmensspezifischen Faktoren abhängt – etwa Regulierung, Wettbewerb oder technologischem Fortschritt.

Beispiele für bekannte Blockchain Aktien sind:

Coinbase (COIN.US)

Eine der größten Börsen im Krypto Handel weltweit. Das Unternehmen verdient unter anderem an Handelsgebühren, Verwahrung digitaler Vermögenswerte und blockchainbasierten Finanzdienstleistungen.

(COIN.US) Eine der größten Börsen im Krypto Handel weltweit. Das Unternehmen verdient unter anderem an Handelsgebühren, Verwahrung digitaler Vermögenswerte und blockchainbasierten Finanzdienstleistungen. PayPal (2PP.DE)

PayPal ist primär ein Zahlungsdienstleister, nutzt Blockchain jedoch für Krypto-Zahlungen, Verwahrung und die Abwicklung digitaler Vermögenswerte innerhalb seines Ökosystems.

(2PP.DE) PayPal ist primär ein Zahlungsdienstleister, nutzt Blockchain jedoch für Krypto-Zahlungen, Verwahrung und die Abwicklung digitaler Vermögenswerte innerhalb seines Ökosystems. Block, Inc. (SQ.US)

Das frühere Unternehmen Square setzt stark auf Bitcoin-Integration und entwickelt blockchainbasierte Finanzlösungen für Privatkunden und kleine Unternehmen.

(SQ.US) Das frühere Unternehmen Square setzt stark auf Bitcoin-Integration und entwickelt blockchainbasierte Finanzlösungen für Privatkunden und kleine Unternehmen. Circle (CRCL.US)

Herausgeber des Stablecoins USDC. Circle gilt als wichtiger Infrastruktur-Anbieter im Blockchain-Ökosystem, insbesondere im Bereich digitaler Zahlungsabwicklung.



Hinweis: Circle ist nicht in allen Märkten direkt börsennotiert.

Blockchain ETF oder Blockchain Aktie – was passt besser zu dir?

Ob ein Blockchain ETF oder einzelne Blockchain Aktien sinnvoller sind, hängt vom Anlegertyp ab:

Blockchain ETFs eignen sich für Anleger, die breit gestreut investieren möchten weniger Zeit für Einzelanalysen haben an die langfristige Entwicklung der Technologie glauben

eignen sich für Anleger, die Blockchain Aktien sind eher geeignet für Anleger, die gezielt auf einzelne Unternehmen setzen wollen höhere Schwankungen akzeptieren sich intensiv mit Geschäftsmodellen und Risiken beschäftigen

sind eher geeignet für Anleger, die

In vielen Portfolios kann auch eine Kombination aus beidem sinnvoll sein.



Chancen & Risiken von Blockchain Investments

Blockchain ist längst mehr als ein technisches Experiment. Sie bildet die Grundlage für neue digitale Geschäftsmodelle und wird in vielen Bereichen bereits produktiv eingesetzt – unter anderem in Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr, Lieferketten, Softwarelösungen und digitalen Identitätssystemen.

Chancen: Warum Blockchain für Anleger relevant sein kann

Aus Anlegersicht ergeben sich daraus mehrere potenzielle Vorteile:

Transaktionen ohne zentrale Vermittler

Blockchain ermöglicht direkte Abwicklungen zwischen Parteien, ohne dass Banken, Notare oder Clearingstellen zwingend erforderlich sind.

Blockchain ermöglicht direkte Abwicklungen zwischen Parteien, ohne dass Banken, Notare oder Clearingstellen zwingend erforderlich sind. Schnellere und effizientere Abläufe

Zahlungen, Vertragsausführungen oder Datenabgleiche lassen sich automatisiert und nahezu in Echtzeit abwickeln.

Zahlungen, Vertragsausführungen oder Datenabgleiche lassen sich automatisiert und nahezu in Echtzeit abwickeln. Globale Nutzbarkeit

Blockchain-Systeme sind grundsätzlich weltweit einsetzbar, solange ein Internetzugang besteht.

Blockchain-Systeme sind grundsätzlich weltweit einsetzbar, solange ein Internetzugang besteht. Digitale Eigentums- und Nachweisstrukturen

Vermögenswerte wie digitale Inhalte, Wertpapiere oder auch reale Güter können eindeutig zugeordnet und dokumentiert werden.

Auf dieser Basis entstehen neue Anwendungsfelder wie dezentrale Finanzlösungen (DeFi), tokenisierte Vermögenswerte oder automatisierte Abwicklungssysteme, in die viele Blockchain-Unternehmen investieren. Blockchain ETFs versuchen, diese strukturellen Entwicklungen gebündelt abzubilden.

Risiken: Welche Herausforderungen Anleger kennen sollten

Trotz der technologischen Fortschritte ist Blockchain kein risikofreies Thema. Sowohl die Technologie selbst als auch die darauf aufbauenden Geschäftsmodelle stehen vor mehreren Herausforderungen.

Begrenzte Skalierbarkeit

Einige Blockchain-Netzwerke stoßen bei hoher Nutzung an technische Grenzen, was zu Verzögerungen und höheren Kosten führen kann.

Einige Blockchain-Netzwerke stoßen bei hoher Nutzung an technische Grenzen, was zu Verzögerungen und höheren Kosten führen kann. Energieverbrauch

Bestimmte Konsensmechanismen, insbesondere Proof of Work, sind mit einem hohen Stromverbrauch verbunden.

Bestimmte Konsensmechanismen, insbesondere Proof of Work, sind mit einem hohen Stromverbrauch verbunden. Regulatorische Unsicherheit

Die rechtliche Einordnung von Blockchain-Anwendungen, Kryptowerten und tokenisierten Vermögenswerten ist in vielen Ländern noch im Wandel

Die rechtliche Einordnung von Blockchain-Anwendungen, Kryptowerten und tokenisierten Vermögenswerten ist in vielen Ländern noch im Wandel Sicherheitsrisiken auf Nutzerebene

Die Blockchain selbst gilt als sehr robust, dennoch können Fehler bei der Nutzung, verlorene Zugangsdaten oder Betrugsfälle zu Verlusten führen.

Wann kann ein Einstieg sinnvoll sein?

Blockchain befindet sich weiterhin in einer frühen, aber etablierten Phase. Die Technologie ist in bestimmten Bereichen bereits Standard, in anderen noch im Aufbau.

Ein Einstieg kann sinnvoll sein, wenn du:

dein Portfolio um Zukunftstechnologien erweitern möchtest

erweitern möchtest Blockchain ETFs als diversifizierten Zugang bevorzugst

bevorzugst bereit bist, kurzfristige Schwankungen zugunsten langfristiger Chancen zu akzeptieren



Mit XTB in Blockchain ETFs und Aktien investieren

Wer sich für ein Investment in Blockchain interessiert, benötigt vor allem eines: flexiblen und transparenten Zugang zu den entsprechenden Finanzinstrumenten. Genau hier setzt XTB an.

XTB ermöglicht Anlegern den Handel mit Blockchain ETFs sowie einzelnen Blockchain Aktien über eine zentrale Plattform. Damit lassen sich sowohl breit gestreute Investments als auch gezielte Einzelpositionen umsetzen.

Zu den zentralen Vorteilen zählen:

0% Kommission auf Aktien & ETFs

Klare Gebührenmodelle erleichtern die langfristige Planung, insbesondere bei ETF-Investments. Bei XTB kannst du Aktien und ETFs bis 100.000 Euro Monatsvolumen kommissionsfrei handeln (danach entstehen Kosten, Details: xtb.com/de/aktien).

Klare Gebührenmodelle erleichtern die langfristige Planung, insbesondere bei ETF-Investments. Bei XTB kannst du Aktien und ETFs bis 100.000 Euro Monatsvolumen kommissionsfrei handeln (danach entstehen Kosten, Details: xtb.com/de/aktien). Fractional Shares (Teilaktien)

Du hast bei XTB außerdem die Möglichkeit, Blockchain Aktien als Fractional Shares zu handeln, was den Zugang zu teuren Titeln auch mit kleineren Beträgen ermöglicht.

Du hast bei XTB außerdem die Möglichkeit, Blockchain Aktien als Fractional Shares zu handeln, was den Zugang zu teuren Titeln auch mit kleineren Beträgen ermöglicht. Benutzerfreundliche App

Die XTB App richtet sich sowohl an erfahrene Anleger als auch an Nutzer, die erstmals thematisch investieren.

Die XTB App richtet sich sowohl an erfahrene Anleger als auch an Nutzer, die erstmals thematisch investieren. Breite Schulungs- und Bildungsressourcen

Dir stehen umfangreiche Lernmaterialien, Webinare und Tools zur Verfügung, was besonders für Einsteiger hilfreich ist.

Dir stehen umfangreiche Lernmaterialien, Webinare und Tools zur Verfügung, was besonders für Einsteiger hilfreich ist. Zeitlich unbegrenzt verfügbares Demokonto

Wer sich zunächst mit Blockchain ETFs oder einzelnen Blockchain Aktien vertraut machen möchte, kann Strategien und Funktionen ohne finanzielles Risiko im Demokonto von XTB testen.

Gerade für Anleger, die Blockchain als strategisches Zukunftsthema betrachten, kann XTB also einen strukturierten Zugang zu diesem Markt bieten.

