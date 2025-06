Was sind Finanzinstrumente? So funktioniert der Handel mit Aktien, ETFs & Co.

Lesezeit: 14 Minute(n)

Du kennst Dich an den Finanzmärkten wie kein zweiter aus oder bist gerade erst dabei, Dir Grundwissen aufzubauen? Ganz egal, wie Deine individuelle Situation auch aussehen mag. An einem Wort kommst Du so oder so nicht vorbei: Finanzinstrumente. Hinter diesem zunächst etwas abstrakt klingenden Ausdruck verbirgt sich das Fundament des modernen Börsenhandels – ein Universum aus Möglichkeiten, das vom klassischen Aktienkauf bis zu hochkomplexen Derivaten reicht. Unser Ratgeber gibt Dir Einblicke in die weite Welt der Finanzinstrumente und zeigt Dir, wie vielschichtig der Begriff wirklich ist. Das Wichtigste in Kürze: Finanzinstrumente sind vertragliche Vereinbarungen, die die Basis für den Kauf, Verkauf sowie Tausch von Vermögenswerten schaffen

Unterschieden werden Finanzinstrumente unter anderem in verschiedene Arten von Wertpapieren sowie in Derivate und Devisen

Vor dem Handel mit Finanzinstrumenten sollten sich Anleger für einen Broker entscheiden, ihre Ziele bestimmen und dem Risikomanagement Beachtung schenken

Hier arbeitet Ihr Geld Konto eröffnen

Was sind Finanzinstrumente? Finanzinstrumente sind allgegenwärtig und für viele doch ein Buch mit sieben Siegeln. Obwohl sie tagtäglich die Schlagzeilen der Wirtschaftsmedien prägen, ist ihr Wesen häufig nur vage beschrieben. Wer verstehen will, wie moderne Kapitalmärkte funktionieren, kommt an einer soliden Kenntnis dieser Instrumente nicht vorbei. Finanzinstrumente sind Instrumente, die benötigt werden, um einen Wert an den Finanzmärkten handelbar zu machen. Nehmen wir als Beispiel den DAX Index. Eigentlich ist der DAX nicht handelbar, denn er ist "nur" ein errechneter Index, eine Zahl. Um dennoch auf den DAX setzen zu können, also ihn handelbar zu machen, werden Instrumente benötigt – für die Börse als Finanzinstrumente. Dies können ETFs, CFDs oder Zertifikate sein.

Finanzinstrumente Definition Aus einer juristischen Perspektive betrachtet sind Finanzinstrumente als vertragliche Vereinbarungen zu definieren, durch die sich Rechte und Pflichten zwischen Marktteilnehmern ableiten lassen. Typischerweise gilt das im Zusammenhang mit Geld- oder Kapitalflüssen. Finanzinstrumente ermöglichen demnach den Kauf, Verkauf oder Tausch von Vermögenswerten und schaffen damit die Grundlage für jede Form des Handels auf Finanzmärkten. Die rechtliche Basis in der EU liefert die Finanzmarktrichtlinie MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), die eine präzise Abgrenzung vornimmt. Ihr zufolge sind unter anderem Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Derivate sowie Devisen als Finanzinstrumente aufzufassen. Diese Definition geht über den Alltagsgebrauch hinaus und dient neben der Klassifikation vor allem auch dem Anlegerschutz. Nur wer weiß, womit er es zu tun hat, kann fundierte Entscheidungen treffen und Risiken bewusst steuern.

Arten von Finanzinstrumenten Im Auftreten mögen Finanzinstrumente mitunter sehr divers erscheinen. Dennoch haben sie alle eines gemeinsam: Die gezielte Steuerung des Kapitals. Grob lässt sich das Spektrum in drei Hauptkategorien einteilen. Wertpapiere :



Hierzu zählen unter anderem Aktien, Anleihen und Investmentzertifikate. Sie verbriefen Eigentumsrechte (im Falle von Aktien) oder Forderungen (wie bei Anleihen) und sind meist standardisiert sowie über Börsen handelbar.

: Hierzu zählen unter anderem Aktien, Anleihen und Investmentzertifikate. Sie verbriefen Eigentumsrechte (im Falle von Aktien) oder Forderungen (wie bei Anleihen) und sind meist standardisiert sowie über Börsen handelbar. Derivate :



Diese Finanzinstrumente leiten ihren Wert von einem Underlying (Basiswert) ab. Das können Aktien, Rohstoffe oder Währungen sein. Bekannte Beispiele sind Optionen, Futures oder CFDs. Sie kommen häufig bei der Absicherung oder Spekulation zum Einsatz und sind aufgrund ihrer Hebelwirkung mit besonderer Vorsicht zu genießen.

: Diese Finanzinstrumente leiten ihren Wert von einem Underlying (Basiswert) ab. Das können Aktien, Rohstoffe oder Währungen sein. Bekannte Beispiele sind Optionen, Futures oder CFDs. Sie kommen häufig bei der Absicherung oder Spekulation zum Einsatz und sind aufgrund ihrer Hebelwirkung mit besonderer Vorsicht zu genießen. Devisen und sonstige Instrumente:



Der Handel mit Währungen – auch als Forex bezeichnet – stellt einen eigenen Markt dar, auf dem täglich Billionenbeträge bewegt werden. Daneben existieren strukturierte Produkte, Kryptowertpapiere und andere hybride Konstruktionen, die verschiedene Elemente miteinander kombinieren. Wie genau ein Finanzinstrument eingeordnet wird, kann je nach regulatorischem Rahmen leicht variieren.

Komplexe vs. weniger komplexe Finanzinstrumente: Was passt zu wem? Nicht jedes Finanzinstrument ist für jeden Anleger geeignet. Einige Produkte sind transparent konstruiert und leicht verständlich, andere wiederum verlangen ein erhebliches Maß an Erfahrung, Marktkenntnis und Risikobewusstsein. Die Unterscheidung zwischen komplexen und weniger komplexen Finanzinstrumenten ist daher mehr als eine bloße akademische Kategorisierung. Sie ist essenziell, um Fehlentscheidungen vorzubeugen und das eigene Anlageprofil sinnvoll zu gestalten. Auch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) klassifiziert Produkte. Dafür greift sie auf verschiedene Kriterien zurück, darunter etwa die Komplexität der Preisbildung, Transparenz, Liquidität und Hebelwirkung. Ihre Richtlinien dienen dazu, Kleinanleger vor Produkten zu schützen, deren Risikoprofil sie möglicherweise unterschätzen. Nun zur Frage: Für wen eignet sich was? Hier gibt es keine pauschale Antwort, wohl aber klare Orientierungshilfen: Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, begrenzter Zeit für Marktbeobachtung und dem Ziel der Vermögenssicherung sind mit einfach strukturierten Produkten oft gut beraten. Wer hingegen über vertieftes Fachwissen, Marktverständnis und ein aktives Risikomanagement verfügt, kann auch komplexe Instrumente sinnvoll nutzen – vorausgesetzt, das eingesetzte Kapital ist entsprechend bemessen. In regulatorischer Hinsicht wird dieser Aspekt ebenfalls aufgegriffen. So sind Banken und Broker verpflichtet, vor dem Vertrieb komplexer Produkte eine sogenannte Angemessenheitsprüfung durchzuführen. Ziel dieses Vorgehens ist es, sicherzustellen, dass Anleger die Funktionsweise und Risiken eines Produkts tatsächlich nachvollziehen können.

Wie funktionieren Finanzinstrumente im Handel? Eine Einheitslogik sollte man beim Handel mit Finanzinstrumenten nicht erwarten. Ihre Funktionsweise hängt nämlich in erster Linie von der Art, Struktur und dem Handelsplatz ab. Empfehlenswert ist es, zunächst ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich die genannten Faktoren auf Preisbildung, Liquidität und Risikoprofil auswirken.

Börslicher Handel An den klassischen Börsenplätzen (zum Beispiel Frankfurt, New York oder London) findet der Handel nach festen Regeln statt. Hier treffen Kauf- und Verkaufsaufträge aufeinander, werden zentral zusammengeführt und in einem transparenten Preis festgestellt. Diese sogenannte „Preisfindung durch Angebot und Nachfrage“ sorgt bei Handelsteilnehmern für Nachvollziehbarkeit und faire Marktbedingungen. Insbesondere standardisierte Produkte wie Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs), Anleihen oder Futures werden über derartige Märkte gehandelt. Sie unterliegen einer strengen Regulierung, profitieren von hoher Liquidität und bieten Anlegern die Möglichkeit, rasch auf Marktentwicklungen zu reagieren. Orderarten wie Limit oder Stop Loss unterstützen dabei, Risiken zu managen und Ausführungspreise gezielt zu steuern.

Außerbörslicher Handel (OTC) Demgegenüber steht der außerbörsliche Handel (Over the Counter), bei dem Finanzinstrumente direkt zwischen zwei Parteien gehandelt werden. Häufig geschieht dies über elektronische Handelsplattformen oder bilateral über Banken und Broker. Hier ist die Preisbildung weniger standardisiert, dafür jedoch flexibler gestaltbar. Strukturierte Produkte, Derivate oder Devisenkontrakte werden besonders oft OTC gehandelt. Das ermöglicht maßgeschneiderte Vertragsgestaltungen, birgt jedoch auch inhärente Risiken. Die Markttransparenz ist begrenzt, und im Extremfall besteht ein sogenanntes Kontrahentenrisiko, also die Gefahr, dass der Handelspartner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Wie unterscheiden sich die Instrumente in ihrer Handelslogik? Aktien und ETFs werden während der Börsenöffnungszeiten kontinuierlich gehandelt, sind meist hochliquide und eignen sich deshalb auch für kurzfristige Transaktionen.

werden während der Börsenöffnungszeiten kontinuierlich gehandelt, sind meist hochliquide und eignen sich deshalb auch für kurzfristige Transaktionen. Anleihen lassen sich zwar ebenfalls börslich handeln, weisen aber häufig eine geringere Liquidität auf. Der Kurs von Anleihen wird stärker von makroökonomischen Faktoren und von Bonitätsrisiken geprägt.

lassen sich zwar ebenfalls börslich handeln, weisen aber häufig eine geringere Liquidität auf. Der Kurs von Anleihen wird stärker von makroökonomischen Faktoren und von Bonitätsrisiken geprägt. Derivate folgen derweil ganz eigenen Mechanismen. Optionen zum Beispiel verfallen zu festgelegten Zeitpunkten und reagieren empfindlich auf Veränderungen der Volatilität.

folgen derweil ganz eigenen Mechanismen. Optionen zum Beispiel verfallen zu festgelegten Zeitpunkten und reagieren empfindlich auf Veränderungen der Volatilität. Devisen respektive der Forex-Markt kennen keine Pause. Rund um die Uhr wird weltweit gehandelt, allerdings fast ausschließlich außerbörslich. Das erhöht Geschwindigkeit und Risiko gleichermaßen.

respektive der Forex-Markt kennen keine Pause. Rund um die Uhr wird weltweit gehandelt, allerdings fast ausschließlich außerbörslich. Das erhöht Geschwindigkeit und Risiko gleichermaßen. Strukturierte Produkte kombinieren mehrere Elemente in einem Vertrag, etwa eine Anleihe mit einer Option. Ihre Preisbildung ist komplex und wenig intuitiv.

Chancen und Risiken beim Handel mit Finanzinstrumenten Wo es Potenzial auf Rendite gibt, lauert stets auch das Risiko. Diese Erkenntnis ist so alt wie der Kapitalmarkt selbst und dennoch aktueller denn je. Finanzinstrumente bieten zweifellos vielfältige Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen, abzusichern oder systematisch zu vermehren. Die Aussicht auf Gewinne ist aber immer untrennbar mit der Gefahr des Verlustes verbunden.

Attraktive Renditechancen Als Anleger erhältst Du dank Finanzinstrumenten Zugang zu den globalen Märkten, zu spannenden Branchen und nicht zuletzt zu Strategien, die andernfalls nur schwer umsetzbar wären. Aktien beispielsweise ermöglichen Beteiligung an unternehmerischem Erfolg, ETFs eine breite Diversifikation zu geringen Kosten und Derivate gezielte Wetten auf Kursbewegungen. Wenn Du Deine Anlagestrategie zudem sauber strukturierst, profitierst Du in mehrfacher Hinsicht: Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko und schützt vor isolierten Marktverwerfungen.

reduziert das Klumpenrisiko und schützt vor isolierten Marktverwerfungen. Hebelinstrumente wie Optionen oder CFDs bieten dank Hebel Trading bei kontrolliertem Einsatz eine Möglichkeit, das eingesetzte Kapital effizienter zu nutzen.

wie Optionen oder CFDs bieten dank Hebel Trading bei kontrolliertem Einsatz eine Möglichkeit, das eingesetzte Kapital effizienter zu nutzen. Absicherungsstrategien , etwa über Put-Optionen oder Short-ETFs, helfen, Portfolios gegen Abwärtsrisiken zu wappnen.

, etwa über Put-Optionen oder Short-ETFs, helfen, Portfolios gegen Abwärtsrisiken zu wappnen. Die Liquidität vieler Instrumente erlaubt es, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, ohne große Abschläge hinnehmen zu müssen.

Die Kehrseite: Mögliche Risiken Je komplexer ein Instrument, desto größer die Gefahr, dass seine Risiken unterschätzt werden. Bei klassischen Wertpapieren wie Aktien oder ETFs ist das Marktpreisrisiko offensichtlich. Kurse können gerade in Phasen hoher Volatilität enorm schwanken. Empfindliche Verluste drohen, wenn Du ohne ausreichende Risikostreuung investierst oder Kursrückgänge ohne Weiteres einfach aussitzt. Bei Derivaten hingegen wirken gleich mehrere Risikofaktoren zusammen. Neben der Bewegung des Basiswerts beeinflussen auch Zeitwert, Volatilität und Marktzinsen den Preis. Viele Anleger missinterpretieren die Nichtlinearität dieser Instrumente. Schon eine kleine Marktbewegung kann große Auswirkungen haben, und zwar in beide Richtungen. Bei gehebelten Produkten wird dieses Risiko schließlich noch potenziert. Außerbörslich gehandelte Produkte bergen außerdem das Risiko der Intransparenz und mangelnden Liquidität. In Krisenzeiten kann es vorkommen, dass sich ein Preis nicht marktgerecht feststellen lässt oder ein Handelspartner ausfällt. Die Ereignisse rund um die Finanzkrise 2008 haben eindrücklich gezeigt, wie kritisch diese Gefahren sein können. Weitere Risiken erwachsen aus der Strukturierung mancher Produkte. Reverse Convertibles, Expresszertifikate und andere strukturierte Finanzinstrumente machen die Rückzahlung von komplexen Bedingungen abhängig. Anleger müssen hier das Marktumfeld, zusätzlich aber auch die Konstruktion des Produkts vollends durchdringen. Oft besteht auch ein Emittentenrisiko, sodass es bei Insolvenz des Herausgebers des Finanzinstruments zu einem Totalverlust kommen kann. Selbst die positive Entwicklung des Basiswerts kann das dann nicht verhindern.

So kannst Du mit Finanzinstrumenten handeln Die Entscheidung, mit Finanzinstrumenten zu handeln, ist mehr als nur ein simpler Einstieg ins Börsengeschehen. Sie ist ein strategischer Schritt, der Vorbereitung, Struktur und ein klares Zielbewusstsein erfordert. Ein blindes Hineinstürzen in den Markt wird nicht lange folgenlos bleiben. Ganz ohne Plan verliert sogar das beste Instrument seine Wirkung. 1. Handelsziele bestimmen Bevor ein Portfolio Gestalt annimmt, sollte eines glasklar sein: das übergeordnete Ziel. Ohne Ziel verkommt jede Investition zum Blindflug. Die Bandbreite möglicher Zielsetzungen ist groß und reicht vom Kapitalerhalt über regelmäßige Erträge bis hin zur spekulativen Renditemaximierung. Je konkreter Du Dein Ziel formulierst, desto treffsicherer lassen sich passende Instrumente auswählen. Mögliche Beispiele sind etwa: Langfristiger Vermögensaufbau verlangt nach Substanz: breit gestreute Aktien ETFs oder dividendenstarke Blue Chips bilden hier eine belastbare Basis.

verlangt nach Substanz: breit gestreute Aktien ETFs oder dividendenstarke Blue Chips bilden hier eine belastbare Basis. Kurzfristige Marktmeinungen lassen sich gezielt mit Derivaten wie Optionsscheinen oder CFDs abbilden, vorausgesetzt, die Risiken sind verstanden und kalkuliert.

lassen sich gezielt mit Derivaten wie Optionsscheinen oder CFDs abbilden, vorausgesetzt, die Risiken sind verstanden und kalkuliert. Kapitalschutz in unsicheren Marktphasen kann über defensive Produkte wie Anleihen hoher Bonität oder strukturierte Produkte mit Rückzahlungsgarantie erfolgen. Ganz egal, was Deine Intention bei der Geldanlage ist – XTB setzt alles daran, Dich rundum zufrieden zu stellen. Mit leistungsstarken Services unterstützt XTB Dich effektiv bei der Verfolgung Deiner Handelsziele. Schließe Dich den weltweit über eine Million Kunden an, die schon heute auf die Vorzüge des Brokers vertrauen. 2. Broker auswählen Ein Online Broker ist Deine Schnittstelle, Dein Berater und Dein Türöffner in einem. Entsprechend sorgfältig sollte seine Auswahl erfolgen. Dabei spielen viele verschiedene Aspekte eine Rolle, so zum Beispiel die Kosten, die regulatorische Vertrauenswürdigkeit, aber auch Dinge wie das Produktspektrum, die technologische Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt die Supportqualität. Beachtenswert sind vor allem folgende Kriterien: Regulierung : Achte darauf, dass der Broker unter Aufsicht einer anerkannten Finanzaufsichtsbehörde steht. Das sind unter anderem die BaFin in Deutschland, der FCA im Vereinigten Königreich oder der KNF in Polen. XTB wird selbstverständlich auch reguliert. Mehr dazu findest Du hier: Wird XTB reguliert?

: Achte darauf, dass der Broker unter Aufsicht einer anerkannten Finanzaufsichtsbehörde steht. Das sind unter anderem die BaFin in Deutschland, der FCA im Vereinigten Königreich oder der KNF in Polen. XTB wird selbstverständlich auch reguliert. Mehr dazu findest Du hier: Wird XTB reguliert? Produktvielfalt : Ein breites Angebot an handelbaren Märkten (Aktien, ETFs, Derivate, Devisen, Rohstoffe, Kryptowährungen) ist essenziell. Nur wer Zugriff hat, kann auch flexibel agieren.

: Ein breites Angebot an handelbaren Märkten (Aktien, ETFs, Derivate, Devisen, Rohstoffe, Kryptowährungen) ist essenziell. Nur wer Zugriff hat, kann auch flexibel agieren. Kostenstruktur : Berücksichtige versteckte Trading Gebühren. Besonders kritisch: Spreads, Finanzierungskosten bei CFDs und Kosten für Inaktivität.

: Berücksichtige versteckte Trading Gebühren. Besonders kritisch: Spreads, Finanzierungskosten bei CFDs und Kosten für Inaktivität. Technologie und Tools: Stabile Handelsplattformen mit Charting-Funktion, Echtzeitkursen und einem Newsfeed sind für fundierte Entscheidungen unerlässlich. Kosten sind für viele Anleger bei der Brokerwahl das ausschlaggebende Kriterium. Das ist nachvollziehbar, immerhin nehmen sie großen Einfluss auf die erzielbare Rendite. Trotzdem ist ein qualitativ hochwertiger Broker nicht immer der günstigste, sondern derjenige, der Leistung, Sicherheit und Nutzererlebnis am besten in Einklang bringt. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 1350 ETFs Mehr erfahren Wusstest Du schon, dass Du mit XTB Aktien sowie ETFs bis zu einem Monatsumsatz von 100.000 Euro kommissionsfrei handeln kannst? Danach fallen 0,2%, mindestens aber 10 Euro an. CFDs stehen Dir bei XTB sogar unabhängig jeglicher Transaktionsvolumina ohne Orderkommissionen zur Verfügung. 3. Das passende Instrument finden Jedes Vorhaben erfordert für gewöhnlich ein anderes Finanzinstrument. Bei der Auswahl gilt es, drei Dimensionen aufeinander abzustimmen: Zielorientierung: Ein ETF auf den MSCI World zum Beispiel eignet sich kaum zur Spekulation auf Quartalszahlen, ebenso wenig wie ein kurzfristiger Turbo-Call zur Altersvorsorge. Timing und Marktumfeld: Bei hoher Volatilität können Optionen strategisch wertvoll sein, aber nur, wenn Anleger die implizite Volatilität und deren Einfluss verstehen. In stabilen Phasen wiederum bieten einfache Investitionen in Aktien oder defensive Anleihen meist ein besseres Chancen-Risiko-Profil. Kompetenz: Wer ein Produkt nicht durchdringt – sei es in Preisbildung, Risiken oder rechtlicher Struktur –, sollte es nicht einsetzen. Gerade bei strukturierten Produkten oder komplexen Derivaten lauern Fallstricke, die sich nicht intuitiv erschließen. Da Anleger mitunter sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, bietet XTB Kunden und Interessenten ein umfangreiches Produktspektrum. Aus über 8.200 Finanzinstrumenten, darunter echte Aktien, ETFs und eine Vielzahl an CFDs auf verschiedene Assetklassen, kannst Du als Anleger die für Dich individuell passende Leistung wählen. 4. Risikomanagement nicht vergessen Das Risikomanagement wird häufig missverstanden. Es geht nicht darum, Risiken gänzlich zu vermeiden. Im Fokus steht vielmehr, sie bewusst einzugehen und zu begrenzen. Ein durchdachtes Risikokonzept schützt nicht nur das Kapital, sondern auch die emotionale Stabilität des Anlegers. Zentrales Element des Risikomanagements ist 1. die Positionsgrößensteuerung. Demnach können Anleger auch mehrere Fehlschläge verkraften, wenn sie pro Trade nicht mehr als 1-2 Prozent des bereitstehenden Kapitals beziehungsweise Depotvolumens heranziehen. Von großer Bedeutung für ein ausgewogenes Risikomanagement sind 2. Stop-Loss-Strategien. Bei ihnen kommt es nicht nur darauf an, sie zu platzieren. Mindestens ebenso wichtig ist es, sie anschließend auch diszipliniert einzuhalten, um ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Das Gesamtrisiko können Anleger außerdem durch 3. eine geschickte Portfolio-Diversifikation signifikant senken. Damit das auch tatsächlich funktioniert, ist aber akribisch darauf zu achten, dass die enthaltenen Positionen unkorreliert, also voneinander unabhängig sind. Wie ergeht es dem eigenen Depot, sollte es zu einem plötzlichen und drastischen Zinsanstieg kommen? Was passiert, wenn der Basiswert bei Derivaten rapide fällt? Mithilfe von 4. Szenarioanalysen können Anleger Antworten auf derartige Fragen finden und ihr Portfolio gleichzeitig wetterfest machen. Dass Risikomanagement niemals vernachlässigt werden sollte, weiß auch XTB. Trader finden daher in der xStation 5, der hauseigenen Handelsplattform, unterschiedlichste Maßnahmen für ein erfolgreiches Risikomanagement. Unter anderem können Investoren ihre Positionen mit wenigen Klicks über einen Stop Loss gegen Verluste absichern. 5. Mit Demokonto testen Die Vielzahl der Finanzinstrumente kann besonders für Anfänger überfordernd wirken. Aktien funktionieren etwas anders als ETFs und die wiederum unterscheiden sich erheblich von Derivaten wie beispielsweise CFDs. Hier den Überblick zu behalten ist alles andere als einfach. Doch es gibt eine Lösung: Das Demokonto. Mithilfe eines Trading Demokontos kannst Du Dich an die Finanzinstrumente herantasten. Da kein reales Verlustrisiko besteht, ist das Demokonto der optimale Ort zur Strategieentwicklung und Fehleranalyse. Ratsam ist das Testen konkreter Strategien über verschiedene Marktphasen hinweg. Außerdem kannst Du in einem Demokonto das Orderverhalten unter Stressbedingungen prüfen und ein Trading Tagebuch zur Selbstreflexion führen. Du möchtest Deine Lernkurve beschleunigen, ohne dabei Geld zu zahlen? Mit XTBs kostenfreiem Demokonto ist das möglich. Lerne alle Funktionen der innovativen Handelsplattform in einem geschützten Rahmen und doch unter echten Bedingungen kennen.

Mit XTB Finanzinstrumente handeln Aktien, ETFs, CFDs und Co. – die Welt der Finanzinstrumente ist groß. Bei XTB findest Du einen Ort, an dem Du alles aus einer Hand handeln kannst. Garantiert zu den besten Konditionen. Das zeigen auch zahlreiche Auszeichnungen wie das Prädikat „SEHR GUT“, verliehen vom Handelsblatt für die ETF-Sparpläne. Außerdem durfte XTB in 2025 wiederholt den Award als bester CFD Broker von Brokerwahl entgegennehmen. Weltweit nutzen weit mehr als eine Million Kunden die Services von XTB – vielleicht bald auch schon Du? XTB stellt Anlegern nicht nur ein umfassendes Handelsangebot zur Verfügung, sondern fördert in Form von diversen Wissensartikeln, fundierten Marktanalysen und Webinaren auch aktiv deren Weiterbildung. Daneben profitieren Kunden von der modernen xStation 5, die das Handelserlebnis dank zahlreicher Features auf ein neues Level hebt. Probiere die xStation am besten unverbindlich im Demokonto aus. Das könnte Dich auch interessieren: Cannabis Aktien 2025: Die besten Cannabis-Investments im Überblick Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Was sind unterbewertete Aktien – und wie findet man sie 2025?

Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Konto eröffnen Demokonto

FAQ Was zählt alles zu Finanzinstrumenten? Zu den Finanzinstrumenten gehören unter anderem Aktien, Anleihen, ETFs, Derivate, Devisen und strukturierte Produkte. Sie ermöglichen den Handel mit Kapital, Rechten oder Zahlungsansprüchen und unterliegen der Regulierung gemäß MiFID II. Welches der Finanzinstrumente ist gehebelt? Hebelprodukte wie CFDs, Futures, Optionen oder Knock-Out-Zertifikate ermöglichen trotz eines geringen Kapitaleinsatzes das Eingehen überproportionaler Marktpositionen. Dadurch steigen das Gewinnpotenzial sowie das Verlustrisiko gleichermaßen. Welche Finanzinstrumente eignen sich am besten für Arbitrage? Für Arbitrage nutzen professionelle Anleger vor allem Derivate und Devisen, manchmal sogar ETFs. Voraussetzung für Arbitrage sind minimale Preisunterschiede und extrem schnelle Orderausführungen. Welche Finanzinstrumente sind am beliebtesten beim Trading? Beliebt sind zum Beispiel liquide Produkte wie Blue Chip Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen – oft über CFDs oder Optionen gehandelt. Sie schaffen die Grundlage für kurzfristige Strategien und schnelle Reaktionen auf Marktentwicklungen. Kann ich als Anfänger mit Finanzinstrumenten handeln? Idealerweise starten Beginner mit einfachen Produkten wie ETFs oder Standardaktien. Komplexe Instrumente sollten dagegen erst nach solider Einarbeitung oder über ein Demokonto ausprobiert werden. Wie hoch ist das Risiko bei Finanzinstrumenten? Das Risiko hängt stark vom jeweiligen Instrument ab. Breit gestreute ETFs sind beispielsweise vergleichsweise stabil, Hebelprodukte oder Derivate hingegen können sehr hohe Verluste verursachen. Wo kann ich Finanzinstrumente handeln? Infrage kommen regulierte Broker oder Banken. Für wen Du Dich letzten Endes auch entscheidest – wichtig sind in erster Linie Seriosität, Gebührenstruktur und Produktauswahl des Anbieters.

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.