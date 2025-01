Von Aktien bis ETFs: Was sind die besten Wertpapiere für Anfänger?

Wertpapiere wie Aktien und ETFs bieten Anlegern vielfältige Möglichkeiten, ihr Geld gewinnbringend anzulegen und langfristig Vermögen aufzubauen. Doch gerade für Einsteiger kann die Auswahl und der Handel mit Wertpapieren zunächst komplex wirken. Dieser Artikel soll die Grundlagen des Wertpapierhandels klären.

Was sind Wertpapiere? Der Begriff Wertpapier umfasst verschiedene Anlageformen wie Aktien, Anleihen oder Fonds, die in einem rechtlich geregelten Rahmen gehandelt werden. Was heißt das genau?

Definition Wertpapiere Wertpapiere sind Finanzinstrumente, die ein Vermögensrecht verbriefen. Sie dienen als Anlageinstrumente und ermöglichen es dem Besitzer, am finanziellen Erfolg eines Unternehmens, einer Organisation oder eines Projekts teilzuhaben. Wertpapiere gewähren ihren Inhabern also bestimmte Rechte, etwa das Recht auf Dividenden, Zinszahlungen oder die Rückzahlung des Kapitals. Ursprünglich wurden sie in physischer Papierform ausgestellt, heute sind sie jedoch meist digital verwaltet.

Arten von Wertpapieren Für Kleinanleger (oft im Gegensatz zu institutionellen Investoren auch Retail-Investoren genannt) sind insbesondere folgende Arten von Wertpapieren relevant, da sie neben Kapitalwachstum auch (passives) Einkommen bieten können und sich gleichzeitig zur Risikostreuung eignen. Aktien: Aktien sind Unternehmensanteile, die an Börsen gehandelt werden. Sie ermöglichen Anlegern, am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens teilzuhaben. Mit dem Kauf einer Aktie werden Sie Miteigentümer des Unternehmens und profitieren auf zwei Arten:



- Kurssteigerungen: Der Wert der Aktie kann steigen, wenn das Unternehmen wächst oder seine Gewinne erhöht.



- Dividenden: Viele Unternehmen schütten einen Teil ihrer Gewinne regelmäßig an Aktionäre aus, was ein passives Einkommen ermöglicht.



Einzigartig an Aktien ist ihre hohe Liquidität, da sie in der Regel jederzeit während der Börsenzeiten gehandelt werden können.



Es gibt zwei Hauptarten von Aktien:



- Stammaktien: Berechtigen in der Regel zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zum Mitspracherecht.



- Vorzugsaktien: Haben meist kein Stimmrecht, bieten aber oft höhere Dividenden.



Aktien eignen sich sehr gut für Anleger, die auf einen langfristigen Anlagehorizont mittels der Buy-and-Hold-Strategie setzen. Dafür haben sie die Chance, von potenziell höheren Renditen zu profitieren als im Fall von ETFs (siehe nächster Abschnitt), allerdings auch bei höherem Risiko.



Aktien sind weniger geeignet für Anleger, die eine kurzfristige Sicherheit oder geringe Schwankungen bevorzugen. Für diese Gruppe könnten breit diversifizierte ETFs oder festverzinsliche Anleihen eine Alternative sein. ETFs: Exchange Traded Funds sind börsengehandelte Fonds, die darauf abzielen, die Performance eines bestimmten Index, Sektors oder Themas nachzubilden. Ein ETF kann beispielsweise den DAX (die 40 größten deutschen Unternehmen) oder den MSCI World (mehr als 1.500 Unternehmen weltweit) abbilden.



Der große Vorteil von ETFs ist ihre automatische Diversifikation, da Anleger mit einer einzigen Investition in viele verschiedene Unternehmen oder Vermögenswerte gleichzeitig investieren.



ETFs kombinieren die Vorteile von Aktien und Fonds. Sie sind wie Aktien flexibel handelbar, da sie an Börsen ge- und verkauft werden. Gleichzeitig bieten sie eine breite Streuung wie klassische Investmentfonds, jedoch zu deutlich niedrigeren Kosten.



Die Verwaltungsgebühren (Total Expense Ratio, TER) liegen oft bei weniger als 0,5 % pro Jahr, was sie besonders für langfristige Anlagen attraktiv macht.



ETFs eignen sich hervorragend für Anfänger, da sie einfach zu verstehen und relativ risikoarm sind. Sie sind auch ideal für Anleger, die regelmäßig sparen möchten, beispielsweise über einen ETF-Sparplan, der es erlaubt, bereits mit kleinen Beträgen zu investieren. Anleihen: Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen Anleger dem Herausgeber der Anleihe (Emittent) – beispielsweise einem Unternehmen, einer Regierung oder einer Bank – Geld leihen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Emittent, regelmäßige Zinszahlungen (Coupon) zu leisten und den geliehenen Betrag am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen.



Anleihen werden auch als Schuldverschreibungen oder Rentenpapiere bezeichnet und gelten als vergleichsweise sichere Anlageform. Investmentfonds: Investmentfonds sind Anlagevehikel, die das Kapital vieler Anleger bündeln und es von professionellen Fondsmanagern verwalten lassen. Im Gegensatz zu ETFs sind Fonds aktiv gemanagt und können flexibel in Aktien, Anleihen oder andere Vermögenswerte investieren.



Das aktive Management ist auch gleichzeitig der Hauptnachteil von Investmentfonds. Erstens fallen im Vergleich zu ETFs oft höhere Verwaltungsgebühren an. Die Kosten können bei 1 % oder mehr pro Jahr liegen.



Zudem schaffen es nicht alle Fondsmanager, den Markt dauerhaft zu schlagen. In vielen Fällen bleiben aktiv gemanagte Fonds hinter der Performance von passiven ETFs zurück. Derivate: Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem zugrunde liegenden Basiswert ableitet (daher auch der Name). Zu den Basiswerten, oft Underlying genannt, können Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen oder Zinssätze gehören.



Derivate dienen entweder zur Absicherung (Hedging) von Risiken oder zur Spekulation auf Kursbewegungen. Ein beliebtes Derivat, besonders bei Retail-Investoren, sind CFDs (Contracts for Difference). Sie eignen sich für kurzfristige Strategien.



Ein CFD ist ein Vertrag zwischen dem Anleger und dem Broker, bei dem die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs eines Basiswerts gehandelt wird. Dabei besitzt der Anleger den Basiswert nicht direkt, sondern spekuliert lediglich auf dessen Preisbewegung. Der Handel mit CFDs ermöglicht sowohl Long-Positionen (auf steigende Kurse) als auch Short-Positionen (auf fallende Kurse).



Zu den Vorteilen von CFDs gehören insbesondere: Hebelwirkung : Anleger können mit einem Bruchteil des tatsächlichen Positionswerts handeln (etwa mit einem Hebel von 1:10), was geringe Kapitaleinsätze erfordert. So können kleine Marktbewegungen hohe Gewinne generieren.

: Anleger können mit einem Bruchteil des tatsächlichen Positionswerts handeln (etwa mit einem Hebel von 1:10), was geringe Kapitaleinsätze erfordert. So können kleine Marktbewegungen hohe Gewinne generieren. Zugang zu verschiedenen Märkten : CFDs ermöglichen den Handel mit einer Vielzahl von Basiswerten, wie Aktien, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen.

: CFDs ermöglichen den Handel mit einer Vielzahl von Basiswerten, wie Aktien, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen. Flexibilität : Mit CFDs können Anleger in beide Richtungen spekulieren, also auch von fallenden Märkten profitieren.

: Mit CFDs können Anleger in beide Richtungen spekulieren, also auch von fallenden Märkten profitieren. Kein Besitz des Basiswerts: Dadurch entfallen Kosten und Anforderungen, die mit physischem Besitz verbunden wären, wie bei der Lagerung von Rohstoffen.

Warum Sie Wertpapiere kaufen sollten Der Kauf von Wertpapieren bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere für private Anleger, die Vermögen aufbauen, Rendite erzielen oder bestimmte finanzielle Ziele erreichen möchten. Hier sind die 7 wichtigsten Gründe, die für Wertpapiere sprechen: Langfristiger Vermögensaufbau: Wertpapiere, insbesondere Aktien und ETFs, ermöglichen es, Kapital langfristig zu vermehren. Historisch gesehen erzielen Aktienmärkte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6 bis 8 Prozent. Wer regelmäßig investiert, profitiert zudem vom Zinseszins-Effekt – einer der stärksten Hebel für den Vermögensaufbau. Inflationsschutz: Während Bargeld durch die Inflation an Wert verliert, können Wertpapiere Schutz vor Kaufkraftverlust bedeuten. Unternehmen geben oft steigende Kosten an ihre Kunden weiter, was wiederum ihre Gewinne und Aktienkurse stützt. Diversifikation und Risikostreuung: Durch den Kauf verschiedener Wertpapiere können Anleger Risiken besser streuen. ETFs etwa bieten automatisch eine breite Diversifikation, da sie ganze Indizes oder Sektoren abbilden. Passives Einkommen: Bestimmte Wertpapiere, wie Dividenden-Aktien oder Anleihen, bieten regelmäßige Zahlungen. Diese können ein passives Einkommen generieren und helfen, finanzielle Freiheit zu erreichen. Flexibilität: Wertpapiere sind an Börsen jederzeit handelbar, was eine hohe Liquidität sicherstellt. Anleger können schnell auf Marktbewegungen reagieren, Positionen anpassen oder Gewinne realisieren. Geringer Einstiegsaufwand: Mit Sparplänen oder kleinen Investitionen können auch Anfänger mit begrenztem Budget starten. Über Online Broker wie XTB ist es zum Beispiel möglich, in Bruchteile von Aktien (Fractional Shares) zu investieren oder Sparpläne anzulegen. Chancen auf höhere Renditen: Im Vergleich zu klassischen Sparprodukten wie Tagesgeld oder Festgeld haben Wertpapiere ein deutlich höheres Renditepotenzial. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind Aktien und ETFs für viele die beste Wahl.

So finden Sie die besten Wertpapiere So weit, so gut. Aber wie findet man die für die eigenen Anlageziele geeigneten Wertpapiere?

Kriterien für die Auswahl Die Auswahl der richtigen Wertpapiere erfordert eine klare Strategie und die Berücksichtigung verschiedener Kriterien. Für Anfänger sind dabei hauptsächlich Aktien und ETFs relevant. Hier sind die wichtigsten Aspekte, auf die Anleger achten sollten: Betriebswirtschaftliche Kennzahlen: Die Fundamentalanalyse von Unternehmenskennzahlen ist essenziell, um die finanzielle Gesundheit und das Potenzial eines Unternehmens zu bewerten. Kosten und Gebühren: Anleger sollten sich stets der Auswirkung der Handelskosten auf die Rendite bewusst sein und auf niedrige Kommissionen oder TER bei ETFs achten. Risiko und Volatilität: Wertpapiere unterscheiden sich stark in ihrem Risikoprofil (etwa Aktien im Vergleich zu ETFs) und Schwankungsbreite der Kurse. Das sollte bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden. Liquidität: Die Liquidität gibt an, wie schnell ein Wertpapier gekauft oder verkauft werden kann, ohne den Preis zu beeinflussen. In dieser Hinsicht sind Aktien großer Unternehmen (sogenannte Blue Chips) und ETFs mit hohem Handelsvolumen zu bevorzugen. Diversifikation: Achten Sie auch darauf, das Risiko zu streuen und Ihr Portfolio zu diversifizieren. Anlageziel und Zeithorizont: Die Auswahl von Wertpapieren sollte immer mit den persönlichen Zielen übereinstimmen. Relevante Fragen können sein: Möchten Sie Vermögen für Ihren Ruhestand aufbauen? Geld für die Ausbildung der Kinder ansammeln? Oder eher kurzfristige Erfolge erzielen? Nachhaltigkeit: Immer mehr Anleger legen Wert auf nachhaltige Investitionen und ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). ESG-ETFs oder Aktien von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen können diesen Ansatz abdecken. Die Auswahl geeigneter Aktien und ETFs hängt von den individuellen Präferenzen ab. Mit einem klaren Fokus auf die oben genannten Kriterien können Anleger fundierte Entscheidungen treffen und ein ausgewogenes Portfolio aufbauen.

Tools und Analysen nutzen Die richtige Auswahl von Aktien und ETFs ist essenziell, um ein erfolgreiches Portfolio aufzubauen. Moderne Broker wie XTB bieten Anlegern innovative Tools und Analysen, die den Auswahlprozess erheblich erleichtern. Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten: Aktien-Scanner: Hierbei handelt es sich um ein Tool, mit dem Anleger aus tausenden Aktien gezielt diejenigen herausfiltern können, die zu ihrer Strategie passen. In der Handelsplattform von XTB, der xStation 5, können Sie beispielsweise folgende Suchkriterien einstellen: Marktkapitalisierung , auch unter dem englischsprachigen Begriff Market Cap bekannt. Sie gibt den Gesamtwert eines börsennotierten Unternehmens an und wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Gesamtanzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird.

Die Marktkapitalisierung dient dazu, Unternehmen in verschiedene Größenkategorien einzuordnen:



- Large Cap : Große Unternehmen mit hoher Stabilität, etwa DAX-Konzerne.

- Mid Cap : Mittelgroße Unternehmen, oft wachstumsstark.

- Small Cap : Kleine Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, aber höheren Risiken.



Die Marktkapitalisierung hilft Anlegern, die Größe und Stabilität eines Unternehmens einzuschätzen und Vergleiche zwischen verschiedenen Firmen anzustellen.

, auch unter dem englischsprachigen Begriff Market Cap bekannt. Sie gibt den Gesamtwert eines börsennotierten Unternehmens an und wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Gesamtanzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird. Die Marktkapitalisierung dient dazu, Unternehmen in verschiedene Größenkategorien einzuordnen: - : Große Unternehmen mit hoher Stabilität, etwa DAX-Konzerne. - : Mittelgroße Unternehmen, oft wachstumsstark. - : Kleine Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, aber höheren Risiken. Die Marktkapitalisierung hilft Anlegern, die Größe und Stabilität eines Unternehmens einzuschätzen und Vergleiche zwischen verschiedenen Firmen anzustellen. EPS : Die Earnings per Share (Gewinn pro Aktie) zeigen, wie viel Gewinn ein Unternehmen auf eine einzelne Aktie verteilt erzielt hat. Die Kennzahl wird berechnet, indem der Nettogewinn durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt wird.

Das EPS ist ein wichtiger Indikator, um die Rentabilität eines Unternehmens zu bewerten. Ein steigendes EPS signalisiert, dass das Unternehmen profitabler wird, was für Anleger oft positiv ist.

: Die Earnings per Share (Gewinn pro Aktie) zeigen, wie viel Gewinn ein Unternehmen auf eine einzelne Aktie verteilt erzielt hat. Die Kennzahl wird berechnet, indem der Nettogewinn durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt wird. Das EPS ist ein wichtiger Indikator, um die Rentabilität eines Unternehmens zu bewerten. Ein steigendes EPS signalisiert, dass das Unternehmen profitabler wird, was für Anleger oft positiv ist. KGV : Das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auf Englisch die Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) zeigt, wie hoch ein Unternehmen im Verhältnis zu seinen Gewinnen bewertet wird. Es wird wie folgt berechnet:

P/E Ratio = Aktienkurs ÷ EPS

: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auf Englisch die Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) zeigt, wie hoch ein Unternehmen im Verhältnis zu seinen Gewinnen bewertet wird. Es wird wie folgt berechnet: P/E Ratio = Aktienkurs ÷ EPS Ein hohes KGV kann auf hohe Erwartungen an zukünftiges Wachstum hinweisen, während ein niedriges KGV oft als Zeichen für eine günstige Bewertung gesehen wird. Es ist wichtig, die P/E Ratio im Kontext der Branche zu betrachten, da sich unterschiedliche Sektoren bezüglich ihrer Durchschnittswerte unterscheiden.

Der Aktien-Scanner der xStation 5

ETF-Suche: ETFs sind für Anfänger besonders attraktiv, da sie eine breite Streuung bieten. Mit der ETF-Suche in der xStation 5 können Anleger gezielt passende Fonds finden.

Beispielsuche nach DAX-ETF in der xStation 5

Technische Analyse-Tools: Die xStation 5 bietet umfassende Möglichkeiten für die technische Analyse. Anleger können Kursbewegungen bewerten und Kauf- oder Verkaufszeitpunkte bestimmen: Charts und Indikatoren wie Bollinger Bänder, RSI, gleitende Durchschnitte.

wie Bollinger Bänder, RSI, gleitende Durchschnitte. Alarme , etwa zur Benachrichtigung bei Erreichen bestimmter Kursniveaus.

, etwa zur Benachrichtigung bei Erreichen bestimmter Kursniveaus. Zeitanalysen: Betrachtung von Trends in verschiedenen Zeitrahmen, zum Beispiel Tages-, Wochen- oder Monatschart.

Das Chartfenster der xStation 5 mit eingeblendeten Indikatoren

Nachrichten: In der xStation 5 finden Sie auch regelmäßig aktuelle Marktnachrichten und Analysen, wie in folgendem Beispiel:

Mobile App von XTB: Auch mit der Trading-App, verfügbar auf Android und iOS, haben Anleger jederzeit Zugriff auf ihre Tools. Mit dem Aktien-Scanner und weiteren Analyse-Tools von XTB wird die Auswahl von Wertpapieren für Anfänger und erfahrene Anleger gleichermaßen transparent und effizient. Die intuitive Handelsplattform xStation 5 macht es leicht, die besten Wertpapiere für Ihre individuellen Ziele zu finden.

So funktioniert der Handel mit Wertpapieren Mittlerweile ist der Handel mit Wertpapieren auch für Privatanleger einfacher und komfortabler geworden. Online Broker und benutzerfreundliche Handelsplattformen machen es möglich. Von der Wahl des richtigen Brokers bis zur Entwicklung einer Strategie gibt es einige Schritte, die Sie beachten sollten:

Den richtigen Broker wählen Der Broker ist die Schnittstelle zwischen Ihnen und den Finanzmärkten. Wichtig ist, einen Anbieter zu wählen, der folgende Kriterien erfüllt: Etabliert : Bei Online Brokern gibt es wenige Gütemerkmale, die so aussagekräftig sind wie die langfristige Bestätigung durch die Kunden. XTB ist bereits seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt und heute international in 13 Ländern aktiv.

: Bei Online Brokern gibt es wenige Gütemerkmale, die so aussagekräftig sind wie die langfristige Bestätigung durch die Kunden. XTB ist bereits seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt und heute international in 13 Ländern aktiv. Kundenorientiert : Dazu gehört eine benutzerfreundliche, moderne und verlässliche Handelsplattform und ein kompetenter, jederzeit während der Handelszeiten erreichbarer Kundenservice.

: Dazu gehört eine benutzerfreundliche, moderne und verlässliche Handelsplattform und ein kompetenter, jederzeit während der Handelszeiten erreichbarer Kundenservice. Reguliert : Ihr Broker sollte staatlicher Aufsicht und strengen Regeln zum Anlegerschutz unterliegen. Das ist bei in der Europäischen Union (EU) ansässigen Brokern der Fall.



Als solcher unterliegt XTB in Deutschland im Bereich Geldanlage & Wertpapiere der Aufsicht durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und in der EU der Finanzmarktrichtlinie MiFID (Marktes in Financial Instruments Directive) der European Securities and Markets Authority, ESMA.

: Ihr Broker sollte staatlicher Aufsicht und strengen Regeln zum Anlegerschutz unterliegen. Das ist bei in der Europäischen Union (EU) ansässigen Brokern der Fall. Als solcher unterliegt XTB in Deutschland im Bereich Geldanlage & Wertpapiere der Aufsicht durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und in der EU der Finanzmarktrichtlinie MiFID (Marktes in Financial Instruments Directive) der European Securities and Markets Authority, ESMA. Auswahl : Wenn Sie Wertpapiere handeln möchten, ist es natürlich Voraussetzung, dass Ihr Broker auch ein breites Spektrum davon anbietet. Bei XTB finden Sie tausende Möglichkeiten, von Einzelaktien bis zu ETFs, alles in der Instrumentenliste.

: Wenn Sie Wertpapiere handeln möchten, ist es natürlich Voraussetzung, dass Ihr Broker auch ein breites Spektrum davon anbietet. Bei XTB finden Sie tausende Möglichkeiten, von Einzelaktien bis zu ETFs, alles in der Instrumentenliste. Weiterbildung: In der Geldanlage gilt: Je besser man informiert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für den Anlageerfolg. Um sich umfassend aus- und weiterbilden zu können, bietet XTB Fachwissen in Form von Webinaren, Videos und Artikeln.

Die passenden Wertpapiere auswählen Die Auswahl der Wertpapiere hängt von verschiedenen Faktoren ab, nicht zuletzt von Ihrem persönlichen Anlageziel. Welchen Zeithorizont haben Sie? Welche Rendite peilen Sie an? Setzen Sie in erster Linie auf Kursgewinne oder sind Sie auch an dividendenstarken Wertpapieren interessiert? Und nicht zu vergessen: Wie risikobereit sind Sie? Neben solchen Fragen spielen auch die folgenden Punkte eine Rolle.

Handelszeiten beachten Börsen haben feste Öffnungszeiten, die je nach Markt variieren. Zum Beispiel: Deutsche Börsen (Xetra) : 9:00 – 17:30 Uhr (MEZ).

: 9:00 – 17:30 Uhr (MEZ). US-Börsen : 15:30 – 22:00 Uhr (MEZ). Mit XTB können Sie vor- und nachbörsliche Handelszeiten nutzen, um flexibler auf Marktbewegungen zu reagieren.

: 15:30 – 22:00 Uhr (MEZ). Mit XTB können Sie vor- und nachbörsliche Handelszeiten nutzen, um flexibler auf Marktbewegungen zu reagieren. Asiatische Märkte handeln hingegen, wenn bei uns Nacht ist, so auch die Tokio Stock Exchange (TSE) etwa zwischen 01:00 – 07:00 Uhr (MEZ).

Die richtige Strategie wählen Die Strategie sollte auf Ihren Zielen und Ihrem Zeithorizont basieren. Beispiele: Die Dividendenstrategie ist eine Anlagestrategie, bei der der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegt, die regelmäßig und möglichst hohe Dividenden ausschütten. Anleger wählen gezielt Unternehmen aus, die stabile Dividendenrenditen und eine zuverlässige Ausschüttungspolitik bieten. Ziel ist es, ein passives Einkommen durch Dividenden zu generieren und gleichzeitig von möglichen Kurssteigerungen zu profitieren.



Wichtig ist die Dividendenrendite, die das Verhältnis der jährlichen Dividende zum Aktienkurs angibt. Sie zeigt, wie attraktiv die Dividende im Vergleich zur Investition ist.



Die Dividendenstrategie ist ideal für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen erzielen möchten, etwa zur Ergänzung der Rente. Sie eignet sich auch für risikoaverse Investoren, die auf stabile Erträge setzen und langfristig investieren wollen. Die Wachstumsstrategie (Growth Investing) fokussiert sich auf den Kauf von Aktien von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstum aufweisen oder erwarten lassen, welche daher auch als Wachstumsaktien bezeichnet werden. Anleger suchen gezielt nach Firmen, deren Umsätze, Gewinne oder Marktanteile schneller wachsen als die ihrer Wettbewerber. Ziel ist es, von steigenden Kursen zu profitieren, während diese Unternehmen an Größe und Marktwert zulegen.



Die Wachstumsstrategie richtet sich an chancenorientierte Anleger, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Sie ist besonders geeignet für langfristige Investoren, die von innovativen Unternehmen und Branchen profitieren möchten. Gleichzeitig sollten Anleger ein gewisses Maß an Marktkenntnissen mitbringen, um Wachstumschancen und Risiken einschätzen zu können. Value Investing oder wertorientiertes Investieren ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, unterbewertete Aktien basierend auf Kennzahlen wie KGV oder Buchwert zu identifizieren und zu kaufen.



Anleger suchen gezielt nach Unternehmen, deren Marktwert unter ihrem „inneren Wert“ liegt. Die Strategie basiert auf der Überzeugung, dass der Markt manchmal überreagiert und solide Unternehmen vorübergehend niedriger bewertet, als sie tatsächlich wert sind.



Der Ansatz wurde maßgeblich von Benjamin Graham geprägt und später durch Investoren wie Warren Buffett populär gemacht.



Value Investing richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die solide Renditen mit einem vergleichsweise geringen Risiko erzielen möchten. Die Strategie erfordert Geduld, Disziplin und ein Verständnis für die Fundamentalanalyse. Es ist besonders attraktiv für risikoaverse Investoren, die in bewährte Unternehmen investieren möchten, anstatt spekulative Wetten einzugehen. Marktentwicklungen und Ihre persönlichen Ziele können sich ändern. Daher ist es wichtig, eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie vorzunehmen. Sie sollten zwar langfristig an einer gewählten Strategie festhalten, aber auch flexibel auf neue Chancen und Risiken reagieren.

Kosten im Blick behalten Kosten können einen erheblichen Einfluss auf Ihre Rendite haben und sollten daher bei der Auswahl von Wertpapieren sowie der Brokerwahl sorgfältig berücksichtigt werden. Zu den wichtigsten Kostenaspekten gehören die Transaktionskosten, die bei jedem Kauf und Verkauf von Wertpapieren anfallen. Broker wie XTB bieten hier einen klaren Vorteil, da sie auf den Handel mit Aktien und ETFs bei einem monatlichen Gesamtvolumen von bis zu 100.000 Euro 0 % Kommission erheben. Dies ist besonders attraktiv für Anleger mit kleineren Investitionssummen, da die Ersparnis bei häufigem Handel deutlich spürbar ist. Zu den transaktionsabhängigen Kosten gehört auch der Spread, also die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis eines Wertpapiers. Ein enger Spread bedeutet geringere Handelskosten und verbessert die Rentabilität, insbesondere bei kurzfristigen Trades. Bei XTB finden Sie ausgesprochen wettbewerbsfähige Spreads im Marktvergleich. Bei der Auswahl von ETFs sollten Anleger außerdem auf die Verwaltungsgebühren, bekannt als Total Expense Ratio (TER), achten. Diese laufenden Kosten werden jährlich vom Fondsvermögen abgezogen und können je nach ETF stark variieren. Passiv verwaltete ETFs sind oft besonders kostengünstig und damit für langfristige Anleger ideal. Wichtig können auch Währungsumrechnungsgebühren werden, wenn Sie in Wertpapiere handeln, die in einer anderen als Ihrer Kontowährung notiert sind. Achten Sie in diesen Fällen darauf, dass Ihr Broker nur geringe Aufschläge für den Währungswechsel berechnet, bei XTB sind es 0,5 %. Neben Transaktionskosten und Spreads gibt es weitere Trading Gebühren, die Broker erheben können. Dazu gehören beispielsweise Kosten für Ein- oder Auszahlungen (bei XTB kostenlos), oder Inaktivitätskosten, wenn das Livekonto nicht genutzt wird. Bei XTB ist das erst nach 365 Tagen Inaktivität der Fall und die Kosten können maximal 10 EUR pro Monat betragen. Abonnementkosten für die Handelsplattform, für bereitgestellte Indikatoren oder das Bildungsangebot erhebt XTB nicht.

Mögliche Risiken von Wertpapieren und wie Sie sie umgehen Wie stets bei der Geldanlage gibt es auch beim Investieren in Wertpapieren immer Risiken. Wichtig ist, diese zu verstehen und zu minimieren. Die Hauptrisiken sind: Volatilität : Kursbewegungen können stark schwanken, besonders bei Einzelaktien. Deshalb ist es immer eine gute Idee, nicht alle Eier in einen Korb zu packen. Diversifizierung ist die Devise. Entweder indem man ein diverses Portfolio an Einzelaktien aufbaut, oder aber in breit gestreute ETFs investiert, um das Risiko zu verteilen. In beiden Fällen sollte man auch ausreichend langfristig anlegen, um kurzfristige Schwankungen aussitzen zu können.

: Kursbewegungen können stark schwanken, besonders bei Einzelaktien. Deshalb ist es immer eine gute Idee, nicht alle Eier in einen Korb zu packen. Diversifizierung ist die Devise. Entweder indem man ein diverses Portfolio an Einzelaktien aufbaut, oder aber in breit gestreute ETFs investiert, um das Risiko zu verteilen. In beiden Fällen sollte man auch ausreichend langfristig anlegen, um kurzfristige Schwankungen aussitzen zu können. Marktrisiko ist das allgemeine Risiko, dass der gesamte Markt fällt. Auch hier kann Diversifikation über verschiedene Regionen und Branchen helfen. Zusätzlich können Sie defensivere Anlagen wie Anleihen, die in aller Regel eine schwache Korrelation mit der Entwicklung an den Aktienmärkten aufweisen, mit ins Portfolio nehmen.

ist das allgemeine Risiko, dass der gesamte Markt fällt. Auch hier kann Diversifikation über verschiedene Regionen und Branchen helfen. Zusätzlich können Sie defensivere Anlagen wie Anleihen, die in aller Regel eine schwache Korrelation mit der Entwicklung an den Aktienmärkten aufweisen, mit ins Portfolio nehmen. Liquiditätsrisiko : Die Marktliquidität ist ein Maß dafür, wie einfach oder schwer sich bestimmte Wertpapiere kaufen oder verkaufen lassen. In einem liquiden Markt trifft zu jeder Zeit das passende Angebot und Nachfrage aufeinander und somit ist der Austausch unter den Marktteilnehmern kein Problem. Das ist regelmäßig bei Aktien großer, bekannter Unternehmen und bei großen ETFs der Fall.

: Die Marktliquidität ist ein Maß dafür, wie einfach oder schwer sich bestimmte Wertpapiere kaufen oder verkaufen lassen. In einem liquiden Markt trifft zu jeder Zeit das passende Angebot und Nachfrage aufeinander und somit ist der Austausch unter den Marktteilnehmern kein Problem. Das ist regelmäßig bei Aktien großer, bekannter Unternehmen und bei großen ETFs der Fall. Psychologische Risiken: Emotionen können der große Feind des Wertpapieranlegers sein. Entscheidungen, die aus Angst oder Raffgier getroffen werden, können schnell zu Fehlkäufen oder Panikverkäufen führen. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist, für sich eine klare Strategie zu definieren und sich dann daran auch zu halten.

Mit XTB Wertpapiere kaufen Mit XTB können Anleger einfach, sicher und kostengünstig in Wertpapiere investieren. Von folgenden Vorteilen profitieren Sie dabei: 0 % Kommission : Auf Aktien und ETFs bei einem monatlichen Handelsvolumen von bis zu 100.000 Euro, was besonders für Anfänger und langfristige Anleger attraktiv ist.

: Auf Aktien und ETFs bei einem monatlichen Handelsvolumen von bis zu 100.000 Euro, was besonders für Anfänger und langfristige Anleger attraktiv ist. Fractional Shares : Mit Fractional Shares bei XTB können Sie schon ab 10 Euro in Bruchstücke ganzer Aktien investieren. So können Sie sich auch ohne viel Eigenkapital ein Portfolio aufbauen und auch an der Entwicklung sehr teurer Einzelaktion teilhaben. So liegt der Kurs einer Aktie von Warren Buffetts Berkshire Hathaway beispielsweise bei mehreren Hunderttausend Euro!

: Mit Fractional Shares bei XTB können Sie schon ab 10 Euro in Bruchstücke ganzer Aktien investieren. So können Sie sich auch ohne viel Eigenkapital ein Portfolio aufbauen und auch an der Entwicklung sehr teurer Einzelaktion teilhaben. So liegt der Kurs einer Aktie von Warren Buffetts Berkshire Hathaway beispielsweise bei mehreren Hunderttausend Euro! Breites Angebot : Neben Tausenden von Aktien und ETFs stellt XTB für Sie auch ETF-Sparpläne zur Verfügung, und das ab 15 Euro monatlich.

: Neben Tausenden von Aktien und ETFs stellt XTB für Sie auch ETF-Sparpläne zur Verfügung, und das ab 15 Euro monatlich. Innovative Tools : Aktien-Scanner, technische Analyse und ein Wirtschaftskalender.

: Aktien-Scanner, technische Analyse und ein Wirtschaftskalender. Demokonto: Ein unschätzbares Tool für Anfänger ist das kostenlose Demokonto von XTB. Hier können Anleger ohne finanzielles Risiko verschiedene Wertpapiere testen und die Plattform kennenlernen. Simulieren Sie Handelsumgebungen mit Echtzeitkursen und testen Sie Strategien und Tools, ohne reales Kapital einzusetzen. Das könnte Sie auch interessieren: Aktien mit Hebel? DER Guide zu Hebelprodukten auf Aktien News Trading - so nutzen Sie aktuelle Marktnachrichten für Ihren Handel Der Trading Simulator - So können Sie risikofrei das Trading lernen

FAQ Welche Kosten fallen beim Kauf von Wertpapieren an Beim Kauf von Wertpapieren können Transaktionskosten wie Spreads (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis) sowie bei ETFs Verwaltungsgebühren (TER) anfallen. Broker wie XTB erheben jedoch bei einem monatlichen Handelsvolumen von bis zu 100.000 Euro keinerlei Kommission auf Aktien und ETFs, wodurch diese Kosten minimiert werden. Was sind typische Anfängerfehler beim Wertpapierhandel? Typische Fehler sind: Investieren ohne klare Strategie.

Emotionale Entscheidungen wie Panikverkäufe.

Übermäßiges Risiko durch fehlende Diversifikation.

Ignorieren von Kosten, die Renditen schmälern können. Ein Demokonto wie bei XTB hilft, erste Erfahrungen risikofrei zu sammeln. Sind Wertpapiere auch für langfristige Anlagen geeignet? Ja, insbesondere Aktien und ETFs sind ideal für langfristige Anlagen. Sie profitieren vom Zinseszins und können langfristig höhere Renditen erzielen als klassische Sparprodukte. Wie beeinflusst die Marktsituation meine Wertpapieranlagen? Die Marktsituation wirkt sich direkt auf Kurse aus. In Bullenmärkten steigen die Kurse, in Bärenmärkten sinken sie. Eine gute Diversifikation und ein langfristiger Ansatz helfen, Schwankungen besser zu verkraften. Wann sollte ich meine Wertpapiere verkaufen? Wertpapiere sollten verkauft werden, wenn: Sie Ihre Anlageziele erreicht haben.

Die Fundamentaldaten eines Unternehmens sich verschlechtern.

Sie Ihr Portfolio umstrukturieren oder Risiko reduzieren möchten. Ein regelmäßiger Portfolio-Check hilft bei der Entscheidungsfindung.

