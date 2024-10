Wie beginnt man den Handel mit dem S&P 500?

Lesezeit: 14 Minute(n)

Der S&P 500-Index gilt als wichtigstes Maß für die Entwicklung der US-Wirtschaft und der Marktstimmung. Der Index wird von Analysten aus der ganzen Welt beobachtet.

Der Standard and Poor's 500 Index gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für die Stärke der US-Wirtschaft. Der Index weist eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 14 % auf, was viele Anleger ermutigt. Eine Investition in den S&P 500 gilt als Ausdruck des Vertrauens in die amerikanische Wirtschaft und den Erfolg.

Einer der bekanntesten Anleger, die mit dem S&P 500 ein Vermögen gemacht haben, ist Warren Buffet, der in den 1960er Jahren begann, in die amerikanische Wirtschaft zu investieren, indem er einen damals neu aufgelegten Fonds kaufte, der das Verhalten der Aktien von 500 großen amerikanischen Unternehmen nachzeichnete. Buffet begründete seine Entscheidung mit dem Glauben an die "Stärke" und das "Wachstum" der amerikanischen Wirtschaft als derjenigen mit dem meisten Kapital und dem so genannten "Smart Money". Der Aktienmarkt wird jedoch von Emotionen begleitet, und auch der Index unterliegt Schwankungen. Aus diesem Grund sind Finanzderivate wie Futures, die sich auf den Kurs des S&P 500 beziehen, im Laufe der Jahre sehr beliebt geworden.

In diesem Artikel wird beschrieben, was der S&P 500 Index eigentlich ist, wie er aufgebaut ist und wie man mit dem Handel und der Investition in ihn beginnen kann.

Was ist der S&P 500-Index?

Der S&P 500 Index ist ein Index, der die Marktkapitalisierung von 500 Unternehmen abbildet, indem er den Wert ihrer zum öffentlichen Handel zugelassenen Aktien (Streubesitz) misst. Der Index, wie wir ihn heute kennen, wurde 1957 geschaffen.

Die Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen wird berechnet, indem die Anzahl der Aktien mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert wird. Wenn ein Unternehmen 5 Millionen Aktien hat, die sich derzeit im Besitz der Aktionäre befinden, und der aktuelle Aktienkurs 400 $ beträgt, dann beträgt die Marktkapitalisierung (oder der Wert) des Unternehmens 2 Milliarden $. Einfach ausgedrückt: Der Wert des Unternehmens beträgt 2 Millionen Dollar. Wenn man die Marktkapitalisierung aller im Index enthaltenen Unternehmen addiert, erhält man den Gesamtwert des Index.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass jedes Unternehmen im SP500 sein eigenes spezifisches Gewicht hat, das sich aus der Teilung der individuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens durch die Gesamtmarktkapitalisierung des S&P 500 ergibt. Daher sind es die größten Unternehmen, die den größten Einfluss auf den Wert und die Notierung des Indexes haben.

Index S&P 500 Unternehmen Sektoren:

Informationstechnologie: ca. 28%

Gesundheitswesen: ca. 13%

zyklischer Konsum: ca. 13%

Finanzwerte: ca. 11,0%

Kommunikationsdienste: ca. 11%

Industriewerte: ca. 8%

Nicht-zyklische Konsumgüter: ca. 5,5%

Energie: ca. 3%

Immobilien: ca. 2,5%

Werkstoffe: ca. 2,5%

Versorger: ca. 2,5%

Ursprünge des S&P 500 (h3)

Die Geschichte des Index begann mit Henry Varnum Poor, der 1860 den Verlag Poor's Publishing gründete und einen Leitfaden für Anleger in der Eisenbahnindustrie veröffentlichte, was damals eine Innovation war (ein bekannter Fall einer Spekulationsblase bei Eisenbahngesellschaften). Im Jahr 1923 begann die Standard Statistics Company mit der Bewertung von Hypothekenanleihen und erstellte einen Index, der 233 US-Unternehmen umfasste und wöchentlich berechnet wurde. Drei Jahre später entwickelte das Unternehmen einen Index mit 90 Unternehmen und begann, tägliche Notierungen einzuführen. 1941 fusionierte Poor's Publishing mit Standard Statistics – Deshalb wurde Standard & Poor's, heute bekannt unter der Abkürzung S&P, gegründet.

Am Montag, dem 4. März 1957, wurde der Index erweitert, um die Performance von 500 großen US-Unternehmen abzubilden. Der Name wurde in S&P 500 Stock Composite Index geändert. Unternehmen wie AT&T, General Motors, Exxon Mobil, U.S Steel, General Electric und Ford Motor machten damals die Stärke des Indexes aus.

Wie funktioniert der S&P 500?

Wie andere von Standard and Poor's verwaltete Indizes werden auch die Bestandteile des S&P 500 Index von einem speziellen Ausschuss nach festgelegten Regeln ausgewählt.

Der Ausschuss bewertet den Wert eines Unternehmens anhand von acht grundlegenden Kriterien: Marktkapitalisierung, Liquidität, Firmensitz, Streubesitz, Global Industry Classification Standard (GICS) und Repräsentativität der Branchen in der US-Wirtschaft. Die Rentabilität, Dauer der Börsennotierung, und der Vorstand des Unternehmens muss öffentlich sein.

Spezifische Anforderungen sind:

Marktkapitalisierung größer oder gleich 13,1 Milliarden Dollar.

Jährlich gehandelter Dollarwert im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, bereinigt um die Anzahl der duplizierten Aktien, größer als 1,0

Monatliches Mindesthandelsvolumen von 250.000 Aktien in jedem der sechs Monate vor dem Datum der Entscheidung des Ausschusses.

Börsennotierung an der New York Stock Exchange NYSE oder NASDAQ

Das Unternehmen sollte aus den USA stammen.

Nicht in den Index aufgenommen werden können: Limited Partnerships, Master Limited Partnerships, Investment Trusts, OTC Bulletin Board-Emissionen, geschlossene Fonds, ETFs, ETNs, Royalty Trusts, Tracking Stocks, Preferred Stocks, Unit Trusts, Equity Warrants, Wandelanleihen, Investment Trusts, American Depositary Receipts und American Depositary Shares.

Seit 2017 werden Unternehmen mit zwei oder mehr Aktienklassen nicht mehr in den Index aufgenommen (zu den derzeit gelisteten Unternehmen mit zwei Klassen gehören. Berkshire Hathaway und Alphabet).

Der Index wird vierteljährlich neu erstellt, um ein zuverlässiger Indikator für das Wachstum der US-Wirtschaft zu bleiben

Long-Position auf den US500

Eine Long-Position "KAUFEN" ist besonders beliebt, wenn der Markt gut gelaunt ist und sich die Anleger sicher fühlen oder wenn äußere Umstände eintreten, die dem Markt wieder eine positive Stimmung verleihen können. Dann kann ein Aufschwung besonders dynamisch sein.

Wenn wir in einer solchen Situation davon ausgehen, dass sich die Stimmung der Anleger in der US-Wirtschaft nach einem wirtschaftlichen oder politischen Ereignis verbessern könnte, können wir eine Long-Position auf den US500 eingehen. Gewöhnlich sind risikofreudige Anleger sehr schnell wieder bei ihren Investitionen dabei, sobald sich die Stimmung am Markt verbessert. Der US-Aktienmarkt hat immer wieder bewiesen, dass er sich selbst von den größten Verwerfungen erholen kann. Deshalb sind die Käufer auch so schnell zur Stelle.

Wenn sich die Marktstimmung tatsächlich verbessert, wird Ihre Vorhersage richtig sein und Sie werden einen Gewinn erzielen, wenn Sie auf einen Anstieg des US500 wetten. Würden Sie dagegen eine Long-Position eingehen und der Markt befürchtet einen Rückgang, würde Ihre Position einen Verlust erleiden.

Eine Short-Position auf US500

Eine Short-Position "VERKAUFEN" ist besonders beliebt, wenn Angst und Unsicherheit auf dem Markt herrschen oder wenn es äußere Umstände gibt, die eine negative Stimmung wieder aufkommen lassen könnten.

Wenn Sie in einer solchen Situation davon ausgehen, dass sich die Stimmung der Anleger nach einer wirtschaftlichen oder politischen Ankündigung stark verschlechtern könnte, können Sie eine Short-Position auf den US500 eingehen. Sie können auch eine Short-Position eingehen, wenn Sie glauben, dass sich der Zustand der US-Wirtschaft in naher Zukunft verschlechtern wird. Auf diese Weise können Sie Handelsstrategien für bestimmte weltweite Ereignisse ausspielen, die die Volatilität der Aktienkurse und letztlich der Indizes erhöhen können.

Wenn die Angst auf dem Markt tatsächlich vorhanden ist, wird Ihre Vorhersage richtig sein und Sie werden einen Gewinn erzielen, indem Sie auf einen fallenden US500-Kurs wetten. Wenn Sie dagegen eine Short-Position eingehen und der Markt steigt, wird Ihre Position wahrscheinlich einen Verlust verzeichnen.

Bester Zeitpunkt für den Einstieg in den Handel mit dem S&P 500

Der Kurs des S&P 500 Index neigt dazu, im Vergleich zum NASDAQ relativ wenig Bewegung zu machen. Es handelt sich meist um bekannte, große Unternehmen wie Berkshire Hathway oder Microsoft, so dass die Volatilität nicht sehr hoch ist. Doch in Zeiten der Panik oder instabiler Situationen in der Welt verlassen die Anleger in der Regel riskante Anlagen für einige Zeit und wenden sich stabileren Investitionen wie Gold oder Bargeld zu. Daher kann es selbst bei den Indizes der sicheren Häfen wie dem S&P500 zu großen Ausverkäufen von 10 % oder mehr kommen. Wachstum ist ruhiger als Ausverkauf. Wenn der Index wächst und die Wirtschaft gut läuft, steigen die Kurse ständig. Dies kann auf makroökonomische Faktoren zurückgeführt werden, die die Anleger veranlassen, wieder zu investieren.

Der Standard & Poor's Index enthält die größten und transparentesten Unternehmen, die wichtige Produkte und Lösungen für Länder auf der ganzen Welt anbieten, wie die größten Banken (z.B. JP Morgan, Bank of America, Citi Group, BB&T, Bank of New York Mellon oder Goldman Sachs), Hersteller (z.B. Coca-Cola Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) oder sogar Technologieunternehmen (z.B. Microsoft, Apple, AT&T, Visa, Nvidia).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Indikator für künftige Ergebnisse, und jede Person, die auf der Grundlage dieser Informationen handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

Der SP500-Index steigt tendenziell, wenn die Zinssätze niedrig bleiben. Ein großer Teil der Anleger sucht dann nach lohnenden Renditen in einem riskanten Aktienmarkt. Der Aktienmarkt reagiert in der Regel nervös auf Nachrichten über eine Zinserhöhung durch die Fed.

Trotz der höheren Volatilität und des höheren Risikos bietet der NASDAQ in der Regel sogar höhere Renditen als der S & P 500 Index. Daher kann man sagen, dass einige NASDAQ-Händler eine höhere Volatilität auf Kosten potenziell höherer Renditen akzeptieren.

Es ist sicherlich ein guter Zeitpunkt, sich für den Handel mit dem SP500-Index während Panikphasen zu interessieren, die einen starken Ausverkauf verursachen. Amerikanische Unternehmen haben sich nach Paniksituationen immer schnell erholt. Eine große Anzahl von Contrarian-Investoren, die auf eine Trendwende warten, können in Erwartung einer Kurserholung wichtige "BUY"-Positionen eingehen. In ähnlicher Weise können risikoscheue Händler im Falle einer Euphorie, wenn der Index historische Höchststände erreicht, auf eine Schwächephase der globalen Märkte warten, um Short-Positionen im SP&P500 einzugehen und auf einen Rückgang zu wetten.

Interessante Zeitpunkte für den Einstieg in den Handel mit dem S&P 500 sind die Veröffentlichung der Quartals- oder Jahresergebnisse der größten Unternehmen im Index sowie weltweite Ereignisse, die eine hohe Volatilität verursachen können, wie z. B. FED-Sitzungen, wichtige politische Treffen oder verschiedene militärische Krisen.

Wie beginnt man den Handel mit dem S&P 500 (US500)?

Der Handel mit dem S&P 500 ist auf unserer Handelsplattform xStation 5 verfügbar. Sie können in die größten amerikanischen Unternehmen investieren, indem Sie CFD-Transaktionen (Differenzkontrakte) auf das Instrument US500 eingehen und das volle Hebelpotenzial nutzen.

Durch den Handel mit US500 können Sie die Marktvolatilität ausnutzen und Positionen bei sehr schnellen Kursbewegungen eröffnen. Die Hebelwirkung ist sehr riskant, aber natürlich kann sie die Gewinne eines Daytraders vervielfachen. Der Handel mit US500 ist für aktive Händler gedacht, die kein Problem mit der Marktvolatilität haben.

Dank des Hebels von 1:20 benötigen Sie nur eine Marge von 5 %, um eine Position zu eröffnen. Wenn Sie 1000 USD einsetzen, eröffnen Sie eine Position im Wert von 20 000 USD. Aufgrund des hohen Risikos der gehebelten CFD-Instrumente kann der potenzielle Ertrag der Position ebenfalls hoch sein, aber auch der potenzielle Verlust ist dadurch möglicherweise höher. Der US500 CFD-Handel bietet Händlern die Möglichkeit, Short- und Long-Positionen zu eröffnen. Short-Positionen geben Händlern die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, wenn die Emissionspreise fallen.

Wenn Sie mehr über CFD und finanzielle Hebelwirkung lesen möchten, klicken Sie hier.

Die einzigen Gebühren, die bei einem solchen Handel anfallen, sind der Spread (Differenz zwischen Ankaufspreis ASK und Verkaufspreis BID) und die Swap-Punkte. Der Spread ist sehr gering und kostet je nach Größe Ihrer Position nur Cent-Beträge. Swap-Punkte sind die Kosten, die dem Broker für die Finanzierung von gehebelten Positionen entstehen; Swaps werden täglich für die offene Position auf dem US500-Instrument berechnet.

Durch den Handel mit Emissionskontrakten können Sie die Marktvolatilität ausnutzen und Positionen bei sehr schnellen Kursbewegungen eröffnen. Die Hebelwirkung ist ein Instrument mit hohem Risiko und kann zu Verlusten führen, aber die Gewinne eines Daytraders vervielfachen.

Der Handel mit US500 ist spekulativ und für aktive Händler sind bei diesem Instrument nur die Preisschwankungen von Bedeutung. Bei dieser Art von Kontrakt handelt es sich um eine finanzielle Vereinbarung, bei der die Differenz im Abrechnungspreis zwischen offenem und geschlossenem Geschäft ohne physische Lieferung des gehandelten Instruments ausgezahlt wird.

Der Online-Handel ermöglicht es Ihnen, mit dem Handel des S&P 500 zu beginnen, ohne das Haus zu verlassen, mit null Kommissionen und niedrigen Spreads. Auch aufgrund der sehr hohen Liquidität des S&P 500 können Sie Ihre Position mit einem Mausklick jederzeit schließen, wenn der Markt geöffnet ist. Das ist der Grund, warum der Handel mit Online-Kontrakten so viele Vorteile hat und immer beliebter wird.

Investieren in S&P 500

Der Handel mit Hebelwirkung auf Indizes birgt natürlich ein hohes Risiko, allerdings können gut gewählte Positionen auch sehr hohe Renditen für solche Investitionen bringen. Unternehmen, die erstmals in den S&P 500 aufgenommen werden, verzeichnen häufig Kurssteigerungen, da Investmentfonds, die den Index nachbilden, ihre Aktien kaufen müssen.

Für Anleger, die nicht sehr aktiv sind und nur passive Investitionen in die 500 größten amerikanischen Unternehmen bevorzugen, bieten wir auch ETFs an, die den S&P 500 Index abbilden, z. B:

Thesaurierender ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK

Ausschüttende ETF iShares IDUS.UK (Dividende)

SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

Beta ETF S&P 500 ETFBSPXPL.PL

Sie können auch in ETFs auf bestimmte S&P 500-Branchen investieren:

Kommunikationssektor-ETF S&P 500 iShares IUCM.UK

Verbrauchsgüter-ETF S&P 500 iShares IUCD.UK

Energiesektor S&P 500 ETF iShares IUES.UK

Finanzsektor S&P 500 ETF iShares IUFS.UK

Sektor Informationstechnologie S&P 500 ETF iShares QDVE.DE

Versorgungsunternehmen ETF S&P 500 iShares IUUS.UK ETF

Mehr über die Anlage in ETFs erfahren Sie hier

Wir bieten auch Aktien von Unternehmen an, die im S&P 500 gelistet sind, darunter Apple AAPL.US, Microsoft MSFT.US, Amazon AMZN.US oder Berkshire Hathaway BRKA.US und viele andere Technologieunternehmen.

S&P 500 (US500) Indexpreis

Der S&P 500 ist bekanntlich ein sehr volatiles Instrument, und der Kurs kann jederzeit große Ausschläge machen. Deshalb ist es für Händler sehr wichtig, den Kurs des S&P 500 im Auge zu behalten. Bei xStation bieten wir Echtzeit-Kurse für Future-Kontrakte auf den S&P 500 an, indem wir das Instrument US500 anbieten:

S&P500 (US500) Handelszeiten



Doch wie sieht es mit den verfügbaren Handelszeiten für den S&P 500 (US500) aus? Diese Information ist besonders für Daytrader wichtig. Der US500-Handel ist an 4 Tagen pro Woche von 00:05 Uhr MEZ bis 23:00 Uhr MEZ mit einer kurzen Pause zwischen 22:15 Uhr MEZ und 22:30 Uhr MEZ von Montag bis Donnerstag und von 00:05 Uhr MEZ bis 22:00 Uhr MEZ am Freitag verfügbar. Der Handel mit US500 ist an Wochenenden auf unserer Plattform nicht verfügbar. Der Kurs der US500 ist statisch, wenn der Markt geschlossen ist. Zu allen anderen Zeiten sind die Preise ständig schwankend.

Natürlich ist die beste Zeit, um mit dem aktiven S&P 500-Handel zu beginnen, in Zeiten sehr hoher Volatilität, wenn die Anleger extreme Emotionen empfinden und ein hohes Volumen auf den Markt kommt. Wenn Angst oder Gier auf dem Markt herrscht, steigt das Indexvolumen. Diese Situation ist eine große Chance für aktive und risikofreudige Händler, die mit Hebelwirkung große Gewinne bei Long-, aber auch bei Short-Positionen erzielen können.

Die zunehmende Angst könnte durch die Veröffentlichung negativer politischer oder makroökonomischer Nachrichten beeinflusst werden. Der S&P 500 ist kein sehr volatiles Instrument, aber durch den Einsatz von Leverage wird der Handel mit ihm riskanter und volatiler. Der Index besteht aus 500 großen amerikanischen Unternehmen. Die Aktien dieser Unternehmen sind aufgrund ihrer großen Marktkapitalisierung, ihrer Marktposition und ihres fundamentalen Wertes in der Regel nicht sehr volatil. Wenn jedoch die Angst vor der Börse zunimmt, beginnen selbst große Unternehmen zu fallen. Dies geschieht in der Regel, weil der Aktienmarkt im Allgemeinen eine riskante Anlage ist. In Krisensituationen schließen Anleger Positionen in risikoreichen Anlagen. Diese Faktoren können bei den Anlegern ein Gefühl der Angst hervorrufen, und dies ist immer ein Zeichen für große Bewegungen in der amerikanischen Wirtschaft. Aber die Marktpreise können sich auch dynamisch nach oben bewegen, wenn die Anleger glauben, dass sich die Wirtschaft stabilisiert; wenn sie sich sicher fühlen, kehren sie zu risikoreichen Anlagen zurück und kaufen große Unternehmen zu Schnäppchenpreisen.