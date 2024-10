Zukunftssicher investieren: Die Chancen und Risiken langfristiger Geldanlagen im Überblick

Lesezeit: 15 Minute(n)

In der sich ständig verändernden Welt der Finanzmärkte ist die richtige Anlagestrategie entscheidend. Ein Ansatz, der sich oft bewährt, ist die langfristig ausgerichtete Geldanlage. In diesem Artikel befassen wir uns mit den Vor- und Nachteilen langfristiger Anlagen und gehen auf die Feinheiten dieser Anlagestrategie ein.

Was sind langfristige Geldanlagen?

Bei langfristigen Investitionen handelt es sich um einen strategischen Ansatz, der auf Geduld und dem Prinzip des Zinseszinses basiert. Der Vermögensaufbau zielt darauf ab, Marktschwankungen auszuhalten und durch das langfristige Halten von Positionen Transaktionskosten über längere Zeiträume zu reduzieren. Diese Strategie erfordert von Anlegern oft ein hohes Maß an Disziplin und das Vertrauen darauf, dass die langfristige Entwicklung des Marktes positive Ergebnisse liefert.

Eines der wichtigsten Merkmale langfristiger Anlagen ist der Anlagehorizont. Dieser bezieht sich auf den Zeitraum, den ein Anleger plant, ein Investment zu halten, bevor er es verkauft. Die Zeithorizonte langfristig orientierter Anleger umfassen in der Regel zehn Jahre oder mehr.

Langfristig gehaltene Anlagen sind in der Regel weniger liquide, was bedeutet, dass sie nicht sofort in Bargeld umgewandelt werden können, ohne möglicherweise Verluste zu erleiden. Dies ist insbesondere dann ein Nachteil, wenn unerwartete finanzielle Bedürfnisse auftreten und der Anleger gezwungen ist, seine Positionen zu ungünstigen Zeitpunkten zu verkaufen.

Langfristige Geldanlagen bieten aber auch mehrere Vorteile, z. B. das Potenzial für höhere Renditen aufgrund der Aufzinsung (Zinseszins-Prinzip), geringere Auswirkungen der Marktvolatilität und niedrigere Kosten aufgrund weniger Transaktionen. Auch können emotionale Entscheidungen vermieden werden, die durch kurzfristige Marktschwankungen begünstigt werden. Oft führt dies folglich zu besseren finanziellen Ergebnissen.

Langfristige Investitionen sind jedoch auch mit Risiken verbunden. Fast jede Investition kann scheitern, und ein langfristiger Ansatz reicht möglicherweise nicht aus, um einen Anleger vor Fehlern zu bewahren.



Langfristige Anlagemöglichkeiten

Um die Welt der langfristigen Investitionen besser zu verstehen, ist es notwendig, sich mit den dafür geeigneten Anlageinstrumenten vertraut zu machen. Investitionen in Wertpapiere, wie Aktien und börsengehandelte Fonds, sind für ein diversifiziertes Portfolio von grundlegender Bedeutung.



Anleihen

Anleihen sind verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen herausgegeben werden, um Kapital zu beschaffen. Da sie regelmäßige Erträge und Stabilität bieten, gelten sie als sichere Anlageform und daher als beliebte Wahl für langfristige Geldanlagen.



Immobilien

Immobilienanlagen gelten als stabile Anlageklasse, da sie, entweder direkt oder über REITs (Real Estate Investment Trusts), das Potenzial für Kapitalzuwachs und hohe Dividendenrenditen bieten. Als Sachwerte verfügen sie zudem über einen gewissen Schutz vor Inflation.



Aktien

Aktien sind Anteile an Unternehmen, die es Anlegern ermöglichen, am Erfolg dieser Unternehmen teilzuhaben. Langfristig betrachtet haben einige Aktien historisch oft hohe Renditen erzielt, besonders in wachstumsstarken Branchen.

Langfristige Geldanlagen in Aktien können Anlegern dabei helfen, Vermögen aufzubauen, da sie außerdem die Möglichkeit bieten, vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Wer über einen längeren Zeitraum investiert, kann so auch von Marktaufschwüngen nach Krisen profitieren, da sich Aktienkurse nach Rückschlägen häufig wieder erholen.

Trotz des langfristigen Potenzials unterliegen Aktien jedoch auch immer kurzfristigen Schwankungen. Märkte reagieren auf verschiedene Faktoren wie wirtschaftliche Daten, geopolitische Ereignisse, Änderungen der Zinspolitik oder Unternehmensnachrichten. Ein plötzliches negatives Ereignis, wie etwa schlechte Quartalsergebnisse, ein Unternehmensskandal oder regulatorische Probleme, kann zu massiven Kursverlusten führen.

Wer sich für Aktien entscheidet, sollte daher auf eine breite Diversifikation setzen und langfristig orientiert sein, um von den Wachstumspotenzialen des Marktes zu profitieren. Daher ist es ratsam, regelmäßig zu investieren, um von Marktschwankungen nicht allzu sehr betroffen zu sein.



ETFs

ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds, die an der Börse gehandelt werden und die Performance eines Indexes oder eines bestimmten Sektors nachbilden. Ein ETF kann beispielsweise einen ganzen Aktienindex wie den S&P 500 oder den DAX abbilden. Sie ermöglichen eine einfache Diversifikation, da mit einem einzigen ETF in viele verschiedene Aktien oder Anleihen investiert werden kann. So lässt sich mit nur einem Investment das Risiko streuen, ohne dabei hohe Transaktionskosten zu riskieren.

ETFs sind besonders für langfristige Anleger attraktiv, da sie durch die passive Verwaltung meist niedrige Kosten aufweisen und gleichzeitig eine breite Marktabdeckung bieten. Sie eignen sich aufgrund ihrer Transparenz sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Investoren, die ein ausgewogenes Portfolio anstreben. Für Einsteiger sind sie ein unkomplizierter Weg, um breit gestreut zu investieren, während erfahrene Anleger sie gezielt nutzen können, um bestimmte Märkte oder Strategien abzubilden.

Da sie die Performance eines Indexes oder Marktes direkt abbilden, sind sie allerdings genauso den Schwankungen des Marktes ausgesetzt. In einem Abschwung können auch ETFs Verluste erleiden, genau wie einzelne Aktien. Auch wenn die Diversifikation das Risiko senkt, schützt sie nicht vor Marktvolatilität oder größeren wirtschaftlichen Krisen.



Warum Sie langfristig investieren sollten

Die Vorteile langfristiger Investitionen sind vielfältig. Einer der wichtigsten ist das Potenzial für höhere Renditen im Laufe der Zeit. Das liegt daran, dass langfristige Anlagen die Möglichkeit bieten, stetig zu wachsen und auch kurzfristige Schwankungen auszugleichen. In der Vergangenheit hat der Aktienmarkt eben diese Tendenz gezeigt, was den Anlegern die Möglichkeit bietet, vom Wachstum ihrer Anlagen zu profitieren.

Die Geschichte zeigt, dass Rezessionen langfristigen Anlegern Gegenwind bescheren, jedoch bisher hat sich der Aktienmarkt bisher nach jeder schwächeren Periode wie dem Dot-Com-Crash von 2001, der Weltfinanzkrise von 2008, dem Covid-19-Crash von 2020, dem Schwarzen Montag von 1987 und der Wall Street Crash von 1929, welcher die Große Depression einläutete, erholt. Das obige Schaubild zeigt das nominale Wachstum des S&P 500, ausgedrückt in US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Quelle: XTB Research



Ein weiterer wichtiger Vorteil ist der geringere Stress, der mit langfristigen Anlagen einhergeht. Da die Notwendigkeit einer ständigen Marktbeobachtung und einer sofortigen Reaktion auf Marktschwankungen entfällt, tragen langfristige Anlagen zur emotionalen Stabilität bei.

Langfristig orientierte Anleger profitieren auch von dem Prinzip "Zeit im Markt" im Gegensatz zu dem Versuch, "den Markt zu timen", was nur schwer dauerhaft und erfolgreich möglich ist. Dieser Grundsatz unterstreicht die Idee, dass die potenziellen Erträge unabhängig von Marktschwankungen umso höher sind, je länger man im Markt investiert bleibt.



Zinseszinsen

Einer der Hauptvorteile langfristiger Investitionen ist die Möglichkeit der Aufzinsung der Erträge. Dabei handelt es sich um den Prozess, bei dem eine Investition im Laufe der Zeit durch die Reinvestition von Erträgen exponentiell wächst. Wenn zum Beispiel Dividenden reinvestiert werden, erhöht sich der Wert der ursprünglichen Investition.

In der Vergangenheit erzielten die Anleger im S&P 500-Index im Durchschnitt eine jährliche Rendite von 10 %. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist jedoch keine Garantie für künftige Renditen, denn während einer Baisse können selbst langfristige Anleger eine Menge Geld verlieren.

Langfristige Anlagen ermöglichen den Aufschub der Kapitalertragssteuer, die immer dann fällig wird, wenn Aktien verkauft und der Gewinn realisiert wird. Durch das Halten einer Position können zurückfließende Erträge reinvestiert werden. Dies bedeutet, dass das Kapital eines Anlegers wächst, da das nicht versteuerte Geld zusätzliche Erträge erwirtschaften kann. Jedoch besteht auch das Risiko, dass bei negativen Marktentwicklungen Verluste entstehen.



Geringere Auswirkungen der Marktvolatilität

Die Volatilität der Märkte kann für viele Anleger eine Quelle von Stress sein. Langfristig orientierte Anleger sind jedoch besser in der Lage, diesen Sturm am Aktienmarkt zu überstehen. Wer zwischen 1986 und 2021 über einen beliebigen Zehnjahreszeitraum in Indizes wie den FTSE 100 investiert hat, hatte eine Chance von 89 %, eine positive Rendite zu erzielen.

Darüber hinaus erholen sich die Portfolios von Anlegern, die über längere Zeiträume investiert bleiben, eher von Marktabschwüngen und mildern so die Auswirkungen der Marktvolatilität. Diese Widerstandsfähigkeit beruht auf der Fähigkeit langfristiger Anleger, in Zeiten der Marktvolatilität die Nerven zu behalten und Panikverkäufe zu vermeiden, bis sich die Märkte stabilisieren und erholen.



Niedrigere Transaktionskosten

In der Welt der Investitionen können sich die Transaktionskosten erheblich auf die Rendite auswirken. Einer der Vorteile langfristiger Investitionen ist, dass sie zu niedrigeren Handelsgebühren führen können. Der Grund dafür ist, dass häufiges Handeln höhere Kosten (wie z.B. bei Aktien und ETFs häufig die Kommission) verursacht, die die Gesamtrendite schmälern können.

Langfristige Anleger müssen im Vergleich zu kurzfristigen Anlegern seltener Transaktionsgebühren zahlen. Da bei langfristigen Anlagen seltener Kauf- und Verkaufstransaktionen anfallen, sparen die Anleger Ordergebühren, die sich bei häufigerem Handel anhäufen können.

Übrigens: Bei XTB profitieren Anleger davon, dass bis 100.000 Euro monatlichen Umsatz keine Kommissionen für den Handel mit Aktien und ETFs anfallen (für Umsätze darüber fallen Gebühren von 0,2 Prozent, mind. aber 10 Euro), was die Kosten weiter senkt und wodurch die Rendite mehr wachsen kann.



Mögliche Risiken langfristiger Investitionen

Langfristige Investitionen bieten zwar eine Reihe von Vorteilen, sind aber auch mit gewissen Herausforderungen verbunden. Eine dieser Herausforderungen ist das Problem der Opportunitätskosten. Diese beziehen sich auf die potenziellen Vorteile, die einem Anleger entgehen, wenn er sich dafür entscheidet, in eine Option zu investieren, anstatt in eine andere.

Darüber hinaus können Anleger bei langfristigen Geldanlagen mit Liquiditätsengpässen konfrontiert werden, was den Zugriff auf Mittel für Notfälle oder andere unmittelbare Bedürfnisse erschwert. Anleger müssen einen gewissen Realitätssinn bewahren und die Anzeichen für schlecht laufende Investitionen erkennen, um im Laufe der Zeit Verluste zu vermeiden.



Opportunitätskosten

Opportunitätskosten im Zusammenhang mit langfristigen Investitionen beziehen sich auf die entgangenen Gewinnchancen bei kurzfristigen Investitionen. Mit anderen Worten: Langfristiges Investieren kann bedeuten, dass man auf etwas verzichtet:

kurzfristig entstehende höhere Renditechancen

mögliche Gewinne aus Marktschwankungen

die Fähigkeit, schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren

Opportunitätskosten sind also keine echten Kosten, sondern ein rein theoretischer Verlust aus nicht wahrgenommenen Chancen. Darüber hinaus kann eine Diversifizierung, die auf eine Risikominimierung abzielt, auch zu niedrigeren Gesamtrenditen führen. Dies liegt daran, dass die Diversifizierung eine erhebliche Konzentration auf eine bestimmte Anlage oder einen bestimmten Wirtschaftszweig verhindert, was ebenfalls als Opportunitätskosten angesehen werden könnte.

Um fundierte Investitionsentscheidungen treffen zu können, ist es also wichtig, die Opportunitätskosten zu verstehen und bestmöglich zu minimieren.

Begrenzte Liquidität

Ein häufig unterschätztes Risiko bei langfristigen Geldanlagen ist die begrenzte Liquidität. Während viele Anlageformen wie Aktien oder ETFs über lange Zeiträume hinweg solide Renditen versprechen, kann es schwierig sein, diese Investitionen kurzfristig in Bargeld umzuwandeln.

Vor allem in Marktphasen mit hoher Volatilität oder in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit kann es vorkommen, dass ein schneller Verkauf nur zu erheblich niedrigeren Preisen möglich ist. Anleger müssen daher sicherstellen, dass sie neben ihren langfristigen Investments genügend liquide Mittel haben, um unvorhergesehene Ausgaben zu decken, ohne gezwungen zu sein, ihre langfristigen Positionen zu ungünstigen Bedingungen zu verkaufen.



Veränderte Marktbedingungen

Eine weitere Herausforderung im Bereich der langfristigen Anlagen sind die sich ständig ändernden Marktbedingungen, da die Märkte ständig von Angst und Gier getrieben werden. Das Platzen von Spekulationsblasen sowie die Auswirkungen steigender Zinssätze oder eines wirtschaftlichen Abschwungs können die Bewertungen von Vermögenswerten beeinträchtigen.

Langfristige Anlagen in Aktien unterliegen nicht nur den Risiken der Geschäftsentwicklung von Unternehmen und zyklischen Schwankungen des Weltmarkts, wirtschaftlichen Bewegungen und politischen Veränderungen. Auch Wechselkursschwankungen (Forex-Risiko) können sich auf die Rendite von Anlagen auswirken, die auf eine andere Währung als die der Investition lauten.

Ein weiteres Risiko sind die Auswirkungen der Inflation auf die Kaufkraft. Im Laufe der Zeit nimmt der Wert des Geldes aufgrund der Inflation tendenziell ab. Langfristig orientierte Anleger müssen sicherstellen, dass ihre Anlagerenditen über der Inflationsrate liegen, um ihre Kaufkraft zu erhalten und zu steigern.



Psychologische Aspekte langfristiger Investitionen

Neben den finanziellen Risiken spielen auch psychologische Faktoren eine entscheidende Rolle bei langfristigen Geldanlagen. Die Volatilität der Märkte kann zu emotionalen Reaktionen wie Angst oder Euphorie führen, die wiederum unüberlegte Anlageentscheidungen begünstigen. Besonders in turbulenten Marktphasen neigen viele Anleger dazu, in Panik zu verfallen und ihre Investments zu verkaufen, obwohl dies langfristig betrachtet kontraproduktiv sein kann. Gleichzeitig können übermäßiger Optimismus oder die sogenannte „Herdenmentalität“ dazu führen, dass Anleger in überbewertete Anlagen investieren. Um dies bestmöglich zu vermeiden, sollten Sie folgende Tipps verinnerlichen:

Halten Sie sich an Ihre Strategie und üben Sie sich in Disziplin.

Bleiben Sie ruhig und vermeiden Sie impulsive Entscheidungen.

Halten Sie stets Ihre langfristigen Ziele im Blick, statt kurzfristigen Gewinnchancen hinterherzujagen.

Überprüfen Sie Ihre Investitionen regelmäßig, aber nicht zu häufig.



So können Sie erfolgreich langfristige Geldanlagen aufbauen

Langfristige Anlagen bieten Anlegern, die bereit sind, einen geduldigen Ansatz zu verfolgen, eine Vielzahl von Möglichkeiten. Eines der wichtigsten Merkmale langfristiger Anlagen ist der Anlagehorizont. Dieser bezieht sich auf den Zeitraum, den ein Anleger plant, eine Anlage zu halten, bevor er sie verkauft. Langfristige Anlagen umfassen in der Regel zehn Jahre oder mehr.

Ein weiterer Schlüsselfaktor bei dem Aufbau einer langfristigen Strategie ist die Risikotoleranz, d. h. die Fähigkeit des Anlegers, Marktschwankungen zu ertragen. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Vermögensaufteilung eines Portfolios und beeinflusst, ob die Strategie eines Anlegers konservativ, moderat oder aggressiv ist.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Risikotoleranz kein einheitliches Konzept ist, das für alle gilt. Sie variiert von Anleger zu Anleger. Konservative Anleger bevorzugen vielleicht bekannte Anlageformen oder Indexfonds, während aggressive Anleger bereit sind, für potenziell höhere Renditen ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen, z. B. auf dem Aktienmarkt.

Unabhängig von der Risikotoleranz liegt das Hauptziel langfristiger Investitionen häufig im Vermögensaufbau und in der Diversifizierung der Anlagen. Im Folgenden wird erläutert, wie genau Anleger dieses Ziel auch erreichen können.



Diversifizierung

Die Diversifizierung ist eine wirksame Strategie im Arsenal eines erfolgreichen Anlegers. Sie beinhaltet die Streuung von Investitionen über verschiedene:

Anlagekategorien

Sektoren

Branchen

Unternehmen

Grenzen

Zeitrahmen

Dies minimiert die mit einzelnen Anlagen verbundenen Risiken und schützt vor unvorhersehbaren Marktbewegungen.

Anleger können ihr Portfolio diversifizieren, indem sie in unterschiedliche Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Immobilien investieren. Eine besonders einfache Möglichkeit bieten ETFs, die eine breite Palette von Anlagen in einem einzigen Produkt abbilden.

Zu den Vorteilen der Diversifizierung gehören:

Höhere risikobereinigte Renditen

Schutz vor erheblichen Verlusten

Zugang zu einer breiteren Palette von Investitionsmöglichkeiten

Mehr Stabilität und Sicherheit bei den Investitionen



Regelmäßige Überprüfung des Portfolios

Die regelmäßige Überprüfung des Portfolios ist ein weiterer wichtiger Ansatz für erfolgreiche langfristige Investitionen. Hierbei bewerten Sie die Leistung Ihrer Anlagen regelmäßig und passen diese gegebenenfalls an. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass grundsätzlich eine ausreichende Diversifizierung vorhanden ist.

Ein wichtiger Aspekt dieser Überprüfung ist die regelmäßige Neubewertung Ihrer aktuellen Risikotoleranz. So stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio Ihr Wohlfühlniveau widerspiegelt und mit Ihren finanziellen Zielen im Einklang steht. Die Bewertung von Investitionskosten und Steuereffizienz als Teil des Überprüfungsprozesses ist ebenfalls wichtig, um die Gesamtrendite nach Steuern zu optimieren.



Dollar-Cost Averaging

Dollar-Cost-Averaging ist eine Anlagestrategie, bei der regelmäßig ein fester Geldbetrag investiert wird. Sie bietet mehrere Vorteile, darunter:

Verringerung der Auswirkungen der Preisvolatilität

Schützt vor dem Risiko schlecht getimter Einmalanlagen

Durch die Anwendung des Dollar-Cost-Averaging können Anleger den emotionalen Aspekt von Investitionsentscheidungen ausschalten, was langfristig zu besseren Ergebnissen führen kann. Diese Technik eignet sich für eine Reihe von Anlegern, egal ob Anfänger oder erfahrener Anleger, und wird häufig im Rahmen von Altersvorsorgeplänen eingesetzt, in die regelmäßig Beiträge eingezahlt werden.

Anleger können das Dollar-Cost-Averaging auf verschiedene Anlageformen anwenden, wie z. B:

Offene Investmentfonds

Indexfonds

ETFs

Pläne zur Wiederanlage der Dividende

Diese Strategie, die häufig bei steuerbegünstigten Konten angewandt wird, kann auch auf hochverzinsliche Sparkonten, einschließlich eines normalen Sparkontos, angewendet werden. Sie stärkt die Gewohnheit, regelmäßig zu investieren, was zusammen mit dem Zinseszins dazu beitragen kann, im Laufe der Zeit ein beträchtliches Vermögen aufzubauen.

Besonders Sparpläne bieten hier den Vorteil, automatisch und diszipliniert in regelmäßigen Abständen zu investieren, was emotionale Anlagefehler minimieren kann. Bei XTB können Anleger von flexiblen ETF-Sparplänen profitieren, die es ermöglichen, regelmäßig in eine Vielzahl von Vermögenswerten zu investieren.



