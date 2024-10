Wie eröffne ich ein Handelskonto?

Die Kontoeröffnung bei XTB dauert nur wenige Minuten. In diesem Artikel erfahren Sie in wenigen Schritten, wie es geht.

Wie eröffne ich ein Handelskonto? Die Kontoeröffnung bei XTB dauert nur wenige Minuten: Bitte gehen Sie alle Schritte in der Online Kontoeröffnung durch. Nachdem Sie alle Daten abgeschickt und somit den Online Kontoeröffnungsprozess abgeschlossen haben, erhalten Sie bereits Zugang (Berechtigung: Einsicht) zu Ihrer gewählten Handelsplattform, während wir Ihre Daten prüfen. Im nächsten Schritt und zur Vervollständigung Ihres Live-Kontos wird eine Legitimation zur Identitätsprüfung benötigt. Abhängig von Ihrem Wohnsitz, werden eventuell noch zusätzliche Dokumente wie beispielsweise ein Adressnachweis benötigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Wie aktiviere ich mein Handelskonto? oder auch im Kundenbereich Mein XTB. Sobald Ihr Kontoeröffnungsantrag positiv verifiziert wurde und alle nötigen Unterlagen vollständig eingegangen sind, wird Ihr Live-Konto aktiviert. Nun können Sie Einzahlungen über unsere sicheren Zahlungsmöglichkeiten vornehmen und mit dem Handel beginnen. Datenschutz bei XTB Ihre personenbezogenen Daten sind geschützt

Alle Angaben und Daten werden über eine sichere SSL-Verbindung übermittelt

In Deutschland ist XTB registriert bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und unterliegt grundsätzlich der Aufsicht und Kontrolle der polnischen Finanzaufsichtsbehörde KNF Schutz Ihrer Gelder Alle Kundengelder werden gemäß unseren Verpflichtungen gegenüber den Regulierungsbehörden auf gesonderten Bankkonten gehalten

Ihre Geldmittel werden also getrennt vom Firmenvermögen aufbewahrt

Kundeneinlagen werden derzeit bis zu einem Gegenwert von 3.000 EUR in PLN zu 100% und darüber hinausgehende Beträge bis zu einem Wert von 22.000 EUR in PLN zu 90% abgesichert Warum XTB Wir sind ein führendes europäisches Brokerhaus (Wiederholter Gewinner der Brokerwahl zum Besten CFD-Broker 2024!)

Preisgekrönte und leistungsstarke Plattformtechnologie (xStation - Gewinner der Wahl zur "Best Trading Platform 2016" durch "Online Wealth Awards", mit einer durchschnittlichen Orderausführungsgeschwindigkeit von 85 Millisekunden)

Profitieren Sie als aktiver Trader von Cashbacks und weiteren Mehrwerten

Zugriff auf über 6200 Finanzinstrumente

Umfassendes Ausbildungsangebot und kostenlose Kontoeröffnung und -führung für aktive Kunden

Erweiterte technische Analyse-Tools mit integrierten Marktkommentaren Wir helfen Ihnen gerne weiter Bei Rückfragen rund um die Kontoeröffnung stehen Ihnen unsere Experten im Kundenservice gerne jederzeit zur Verfügung.

