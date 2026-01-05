lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.
SBMO.NL

SBMO.NL - Acciones al contado

SBM Offshore NV
Abrir cuenta
MÁS POPULARES

Ningún resultado encontrado ""

Lista completa de instrumentos disponibles

Ir a la página de instrumentos
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
Descargar la APP gratuita
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Más noticias
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en SBM Offshore NV SIN comisiones

SBM Offshore NV
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones

Todas tus inversiones siempre a mano

Con la XTB App, intuitiva y multi premiada

ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Resumen diario: acciones suben pese al caos...

5 de enero de 2026

El Ibex 35 rompe los 17.600 puntos

5 de enero de 2026

El EUR/USD sube tras una caída inesperada...

5 de enero de 2026
Más noticias
ENTRAR

¿Cómo invertir en Acciones de SBM Offshore NV en XTB?

1. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elija entre 11600+ instrumentos.

Accede al Mercado

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra App totalmente gratis.

2. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

3. Realiza un depósito y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos.

Da el primer paso
¿POR QUÉ XTB?

¿Por qué invertir en Acciones y ETFs en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuestra multipremiada plataforma de inversión, para asegurar que cumple con todas tus necesidades. Versión tanto de escritorio como App.

Potente y Segura

Somos uno de los mayores Brokers cotizados del mundo, supervisado y regulado por varias autoridades de supervisión financiera. Adherido al fondo de compensación de depósitos.

Atención al Cliente en varios idiomas y de máxima calidad

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones
Formación

Conoce nuestra amplia sección de formación

Envía un Regalo: regala acciones con XTB

3 minute(s) Acciones al Contado

¿Qué es el scrip dividend y qué opciones ofrece a los inversores?

5 minute(s) Glosario

¿Qué es el PER de una acción y cómo se calcula e interpreta?

6 minute(s) Acciones al Contado
Ver artículos
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Una Acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Al poseer acciones, puedes beneficiarte potencialmente del crecimiento y el desempeño de la empresa. Hay varias formas en que las acciones pueden generar dinero: pago de dividendos (algunas acciones pagan dividendos, que son pagos que se hacen a los accionistas con cargo a los beneficios de la empresa), revalorización del capital (cuando el precio de una acción que posees, aumenta y vendes la acción para obtener ganancias), "split" de acciones (cuando una empresa divide sus acciones, emite más acciones a los accionistas existentes, lo que aumenta la cantidad de acciones que posees; esto también puede conducir a un incremento en el valor de la inversión).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera Acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Es importante analizar a fondo cualquier inversión potencial y considerar la propia situación financiera antes de realizar una compra de acciones.

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app