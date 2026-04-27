Abre Wall Street en una semana clave: ¡a ESTO tienes que estar atento esta semana!

Wall Street inicia el último lunes del mes, que marca el comienzo de una semana caracterizada por una elevada sensibilidad del mercado. Al mismo tiempo, convergen tres factores clave: la situación geopolítica en torno a Irán, las expectativas de beneficios de las mayores empresas tecnológicas y la reunión de la Reserva Federal del miércoles. Esta combinación suele generar un entorno donde los mercados reaccionan con mayor rapidez a la información entrante y muestran una tolerancia significativamente menor a las desviaciones entre las expectativas y los datos reales.
El factor más inmediato sigue siendo la situación en torno a Irán, donde los informes sugieren posibles intentos de reducir las tensiones. La cobertura mediática apunta a propuestas que podrían incluir una distensión temporal del conflicto y el aplazamiento de negociaciones nucleares más directas a cambio de la apertura del Estrecho de Ormuz. Cualquier señal de estabilización o escalada tiene un impacto directo en los precios de las materias primas y en el sentimiento general de riesgo geopolítico, lo que se traduce en movimientos a corto plazo en los mercados financieros.
El segundo foco clave son los resultados de las mayores empresas tecnológicas, que actualmente actúan como el principal motor del sentimiento del mercado de valores. Esta semana, Microsoft, Meta, Amazon y Google publicarán sus resultados. Las expectativas para el sector son extremadamente altas, ya que los inversores ya no se centran únicamente en los resultados superiores a lo esperado, sino principalmente en si la magnitud del crecimiento confirma la narrativa de la inteligencia artificial. Según el consenso, se espera que el sector tecnológico registre un crecimiento de beneficios muy sólido, superando significativamente al mercado en general, junto con una continua expansión de los ingresos y una mejora de los márgenes, a pesar de la enorme inversión en infraestructura de IA. En este contexto, incluso unos resultados sólidos podrían no ser suficientes si no cumplen con las elevadas expectativas, mientras que cualquier decepción podría provocar fuertes ajustes en las valoraciones.
El tercer factor importante que influye en el sentimiento del mercado es la reunión de la Reserva Federal del miércoles. Las decisiones y comunicaciones de la Fed tienen un impacto directo en las condiciones financieras globales, ya que determinan el coste del capital y las expectativas sobre la futura política monetaria. La pregunta clave en este momento es si el banco central mantendrá una postura cautelosa respecto a la inflación y el crecimiento económico o si, por el contrario, mostrará una mayor flexibilidad en el futuro. Para el sector tecnológico, que es altamente sensible a los tipos de interés, incluso los cambios sutiles en el tono pueden tener un impacto significativo en las valoraciones.
En definitiva, esto crea una semana en la que tres fuerzas independientes actúan simultáneamente en los mercados. Por un lado, el riesgo geopolítico relacionado con Irán influye en los precios de las materias primas y en el apetito general por el riesgo. Por otro lado, la temporada de resultados de las principales empresas tecnológicas pone a prueba la credibilidad del discurso de crecimiento de la inteligencia artificial. El tercer componente es la política de la Reserva Federal, que moldea la fijación de precios de los activos globales a través del coste del dinero. En este contexto, es improbable que los mercados se muevan en una sola dirección, sino que reaccionan dinámicamente a las expectativas cambiantes, con una volatilidad impulsada más por la interpretación de la información que por los datos en sí.
Fuente: xStation5
Gráfico del S&P 500 de velas de un día.
El S&P 500 cotiza hoy ligeramente a la baja, con mercados que muestran cautela a pesar de una temporada de resultados relativamente sólida que sigue impulsando un panorama bursátil positivo en general. Los inversores están reduciendo modestamente su exposición antes del miércoles, cuando se publicarán los resultados de importantes empresas tecnológicas como Microsoft, Meta, Amazon y Google, junto con la decisión de la Reserva Federal. En consecuencia, predomina una actitud de esperar y ver, y el sentimiento a corto plazo se mantiene ligeramente defensivo.
Fuente: xStation5
Noticias de empresas
- Microsoft (MSFT.US) está cayendo tras los informes de que OpenAI está reestructurando los términos de su asociación y que Microsoft ya no recibirá un acuerdo de reparto de ingresos por el negocio de OpenAI. Anteriormente, este acuerdo era uno de los principales beneficios financieros que Microsoft obtenía del crecimiento de OpenAI. El mercado interpretó esto como una reducción parcial del beneficio financiero directo que Microsoft recibe del auge de la inteligencia artificial, aunque la asociación general entre las empresas sigue siendo muy estrecha.
- Domino’s Pizza (DPZ.US) está cayendo después de que los resultados del primer trimestre de 2026 decepcionaran, principalmente en las ventas comparables de tiendas existentes, que se situaron por debajo de las expectativas del mercado. Este dato se interpretó como una señal de menor demanda por parte de los consumidores. La mayor decepción provino del mercado estadounidense, junto con un desempeño internacional ligeramente más débil.
- Verizon (VZ.US) está subiendo tras sorprender al mercado con un aumento neto positivo de suscriptores de telefonía móvil. En el primer trimestre de 2026, la compañía sumó alrededor de 55.000 suscriptores de pospago, frente a las expectativas de una disminución. Verizon también elevó su previsión de beneficios para el año fiscal 2026, lo que los inversores interpretaron como una señal de mejora en las tendencias operativas y una estrategia promocional eficaz.
- Supermicro (SMCI.US) experimentó un alza tras anunciar la apertura de su campus más grande hasta la fecha en Silicon Valley, diseñado para acelerar la entrega de infraestructura de centros de datos de IA de próxima generación. Se espera que esta expansión incremente significativamente la capacidad de producción e integración de la compañía en servidores y sistemas de IA.
- Alphabet (GOOGL.US) acapara la atención tras los informes que apuntan a una posible colaboración con MediaTek en la producción de chips TPU de octava generación.
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