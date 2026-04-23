- Aena se hunde hasta un –7%:
- La crisis del queroseno se agrava
- Las aerolíneas ya recortan capacidad
- Aena se hunde hasta un –7%:
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- Las aerolíneas ya recortan capacidad
Hoy el selectivo español es uno de los más afectados de Europa. Con los esfuerzos diplomáticos en marcha pero todavía con restricciones en el Estrecho de Ormuz, las bolsas europeas continúan rezagadas frente a Estados Unidos, donde la euforia alrededor de los valores ligados a semiconductores sigue impulsando a los índices.
En el IBEX 35, la temporada de resultados continúa con Bankinter como primer banco en publicar cifras. Aunque su presentación no ha convencido al mercado, el gran protagonista negativo de la sesión es Aena. La pregunta es evidente: ¿Por qué se desploman hoy sus acciones?
Lss acciones de Aena se hunden por el efecto ex‑dividendo
Las acciones de Aena han llegado a caer un 7 % a mediodía. La razón principal es que hoy, 23 de abril, la compañía cotiza ex‑dividendo, ajustando automáticamente su precio en bolsa para reflejar la salida de caja asociada al pago. El dividendo, anunciado el pasado 25 de febrero, asciende a 1,09 euros por acción y se abonará el 27 de abril.
Este ajuste técnico ya supone presión bajista, pero se suma a un entorno especialmente negativo para el sector aéreo.
La crisis del queroseno se agrava: Europa afronta riesgo real de cancelaciones masivas
La crisis del jet fuel ha alcanzado niveles preocupantes y amenaza con desbordar el panorama de la aviación europea en cuestión de semanas. El conflicto en Oriente Medio supera ya los 50 días, erosionando las reservas europeas.
El problema no es solo el encarecimiento del crudo, el queroseno se ha más que duplicado desde el 28 de febrero, sino la reducción drástica de la oferta de ciertos derivados del petróleo.
Europa importa el 60 % de su jet fuel desde Oriente Medio. Con Ormuz parcialmente bloqueado, la principal vía de suministro está prácticamente paralizada, comprometiendo la capacidad de abastecimiento del continente.
Las consecuencias ya son visibles:
- Lufthansa ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos.
- KLM ha recortado 160 frecuencias.
- Iberia, Air Europa y Ryanair evalúan subidas de precios, recortes de rutas y ajustes de capacidad.
Esto afecta no solo al turismo en los próximos meses, sino también a la movilidad global y a todas las compañías dependientes del tráfico aéreo, como Aena.
Advertencias oficiales: la IEA y la Comisión Europea activan medidas extraordinarias
La preocupación no se limita a las aerolíneas.
- La IEA, en su Oil Market Report – April 2026, advierte de una caída significativa del consumo de jet fuel en Asia y Europa debido a medidas de emergencia adoptadas por los gobiernos.
- La Comisión Europea ha activado protocolos extraordinarios, reconociendo que la situación ya no es un problema puntual de suministro, sino un riesgo estructural para la aviación europea.
Un conflicto que deja de ser temporal
La prolongación del conflicto ha demostrado que las repercusiones han pasado de ser momentáneas, como el repunte del petróleo, a convertirse en efectos persistentes como: cancelaciones, reducción de rutas, tensiones en la cadena de suministro o riesgo de disrupción operativa.
La gran incógnita ahora es cuánto más se prolongará el conflicto.
De ello dependerá la intensidad de las medidas regulatorias necesarias para evitar un colapso generalizado de la aviación europea.
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