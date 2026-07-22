Alphabet presenta hoy sus resultados del segundo trimestre al cierre de la sesión de Wall Street, con la conferencia con analistas prevista para las 22:30 CET. El consenso de Wall Street sitúa el beneficio por acción (BPA) en 2,86 dólares, un 23,8% más que hace un año, mientras que los datos de consenso apuntan a unos ingresos de en torno a los 116,98 mil millones de dólares, lo que implicaría un avance interanual de 21,31%. Para el conjunto del ejercicio 2026, el BPA podría alcanzar los 14,32 dólares, un 32,5% más que en 2025.

¿Cómo llega Alphabet a su presentación de resultados?

El primer trimestre fue espectacular en apariencia: Alphabet reportó unos ingresos de 109,896 mil millones de dólares (un 21,79% más que un año antes) frente a una estimación de 106,976 mil millones de dólares, y un BPA de 5,11 dólares frente al consenso de 2,64 dólares, lo que supuso un crecimiento interanual del 81,85%. Pero ese titular esconde matices: según la propia comunicación de resultados de Alphabet ante la SEC, un efecto de 37.700 millones de dólares en “otros ingresos” —principalmente plusvalías no realizadas sobre participaciones no cotizadas (especialmente Anthropic y SpaceX)— añadió por sí solo 2,35 dólares al BPA diluido. Descontando ese extraordinario contable, el BPA “core” del primer trimestre rondó los 2,76 dólares, prácticamente plano frente a los 2,81 dólares del primer trimestre de 2025, pese a que el negocio operativo creció con fuerza.

El motor de esa fortaleza operativa fue, sin duda, Google Cloud: los ingresos de la nube alcanzaron 20,028 mil millones de dólares en el primer trimestre 2026, un 63,36% más que los 12,260 mil millones de dólares de un año antes, y la cartera de pedidos contratados (backlog) llegó a 467,6 mil millones de dólares, casi duplicándose en un solo trimestre. Search y YouTube también mantuvieron un crecimiento sólido, de doble dígito, respaldando la narrativa de que la inversión en IA está monetizándose sin canibalizar el negocio principal.

La acción cotiza en preapertura a 347,1 dólares, encuadrada en un rango de 52 semanas de entre 187,46 dólares y 408,61 dólares, y con una capitalización bursátil de 4,2 billones de dólares y un PER de 26,5 veces. La compañía repunta un 10,6% en bolsa en lo que llevamos de año.

¿Los resultados serán mejores o peores que lo del primer trimestre?

En ingresos, el consenso apunta a una mejora secuencial clara: los 116,98 mil millones de dólares esperados para el segundo trimestre suponen un avance del 6,44% respecto a los 109,896 mil millones de dólares del primer trimestre. En BPA, la comparación titular es engañosa: los 2,86 dólares esperados para el segundo trimestre parecen muy inferiores a los 5,11 dólares del primer trimestre, pero esa caída se explica casi por completo por la ausencia de un extraordinario contable que no debería repetirse este trimestre. Comparado con el BPA “core” del primer trimestre (en torno a 2,76 dólares), el consenso de 2,86 dólares para el segundo trimestre representaría en realidad una ligera mejora secuencial del negocio subyacente, no un deterioro. Alphabet acumula ya siete trimestres consecutivos batiendo el consenso de BPA, lo que mantiene el listón alto de cara a los resultados que conoceremos hoy.

El mercado también vigilará de cerca el capex: Alphabet guió unos 175.000 millones de dólares de inversión en capital para 2026, tras duplicar el gasto en el primer trimestre hasta cerca de 35.700 millones y ver cómo el flujo de caja libre caía un 47% interanual. La pregunta clave del trimestre no es tanto si Alphabet crece, sino a qué ritmo esa inversión masiva en IA empieza a traducirse en caja y márgenes sostenibles.

Opinión de XTB España: ¿qué esperamos de los resultados de Alphabet?

Alphabet sigue siendo una de las historias de calidad más sólidas del mercado tecnológico, pero ya no basta con crecer: el mercado le exige demostrar que esa inversión gigantesca en IA se convierte en caja real y no solo en promesas de backlog. El episodio del primer trimestre (un BPA “de récord” que en realidad escondía un negocio operativo casi plano una vez se descuentan las plusvalías contables) es un recordatorio de que hay que mirar más allá del titular. Para el segundo trimestre, precisamente por eso, considero que el mercado juzgará el trimestre menos por si el BPA de 2,86 dólares se cumple al céntimo y más por si Google Cloud mantiene un ritmo de crecimiento próximo al 60% y por el tono que de la directiva sobre el retorno futuro del capex.

El informe puede ser bien recibido aunque no haya un incremento notable en BPA, siempre que Search siga mostrando tracción con la irrupción de la IA generativa y que Cloud confirme que el salto de rentabilidad visto en el primer trimestre (con el margen operativo del segmento subiendo del 17,8% al 32,9%) no fue algo puntual. Si Alphabet transmite que la monetización de la IA sigue firme y que el flujo de caja empezará a estabilizarse en los próximos trimestres, el valor podría iniciar un nuevo ataque alcista (actualmente se encuentra a un 15% de sus máximos históricos).

¿Cómo comprar acciones de Alphabet?

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