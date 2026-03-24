Las malas noticias para Amazon en Oriente Medio siguen acumulándose. Ya comentamos a inicios de marzo el riesgo que suponía el conflicto para la compañía estadounidense debido a la presencia de múltiples centros de datos en esta geografía.

A principios de marzo tres centros de datos que operan en la región del Golfo, situados en Emiratos Árabes y Bahréin, fueron afectados por una explosión cercana, provocando interrupciones en decenas de servicios cloud y obligando a miles de clientes a activar planes de contingencia. Este hecho no es aislado, y anoche se produjeron problemas adicionales, lo que está lastrando y obstaculizando el desarrollo normal del segmento cloud de Amazon (AWS), que vuelve a enfrentarse a incidentes operativos en plena escalada regional.

Amazon se enfrenta a nuevas interrupciones en la región AWS Bahréin

La región de AWS en Bahréin experimentó disrupciones operativas debido a “actividad de drones” durante la noche. Amazon no confirmó si hubo impacto directo, pero sí reconoce que la región quedó afectada y que está ayudando a los clientes a migrar cargas a otras regiones.

Este tipo de interrupciones no es habitual en AWS, lo que subraya la gravedad del incidente y la vulnerabilidad de la infraestructura cloud en zonas de conflicto.

La repetición en tan poco tiempo sugiere que la infraestructura cloud se ha convertido en un objetivo indirecto dentro del conflicto regional, especialmente en países con presencia militar estadounidense.

La nube como infraestructura crítica en guerra

El incidente demuestra que la nube ya no es solo infraestructura tecnológica, sino que se ha convertido en infraestructura crítica para gobiernos, bancos, empresas y servicios esenciales. Además, su interrupción tiene efectos sistémicos.

Las grandes tecnológicas (Amazon, Microsoft, Google, Oracle) han invertido en Oriente Medio por energía barata y disponibilidad de suelo, pero la guerra está revelando el riesgo físico de estas ubicaciones.

En este escenario, AWS confirma que todos los empleados están a salvo y que la compañía trabaja con el gobierno de Bahréin para restaurar los servicios lo antes posible.

Amazon, uno de los principales afectados del conflicto en Oriente Medio

Aunque en la región del Golfo existen más de 230 centros de datos, la mayoría pertenecen a operadores locales y alojan servicios de Microsoft, Google u otras tecnológicas mediante acuerdos de alquiler.

Estas instalaciones no suelen estar identificadas públicamente como activos estadounidenses, lo que reduce su exposición. AWS, en cambio, opera centros propios, no alquilados, y figura de forma clara en registros públicos.

Además, según Bloomberg, la compañía está vinculada a un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno israelí para servicios cloud e IA, lo que la convierte en un objetivo más visible y simbólico en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes.



Una región saturada de infraestructura crítica y cada vez más vulnerable



El Golfo se ha consolidado como uno de los mayores hubs de infraestructura digital del mundo, con centros de datos distribuidos por Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin, Kuwait, Qatar, Omán, Egipto e Irak.

La combinación de energía barata, incentivos fiscales y proximidad a rutas globales de datos atrajo inversiones masivas de China, Europa y Estados Unidos.

Pero esta concentración, que antes era una ventaja estratégica, ahora se revela como un punto débil: los ataques demuestran que la infraestructura digital puede convertirse en objetivo militar directo.

¿Cómo impactan estos problemas en las acciones de Amazon?

Las acciones de Amazon no pasan por su mejor momento. De hecho, acumulan un 10% de caída desde el inicio de año debido a la rotación de capital que ha salido de las Siete Magníficas hacia valores que presentan mayor oportunidad de rendimiento en otras etapas de la cadena de valor de la inteligencia artificial, sectores fuera de la tecnología o acciones con múltiplos menos exigentes.

Si bien es cierto que el comportamiento de la acción no ha sido bueno durante el último año, subiendo apenas un 3,36% en doce meses, llama la atención su papel de refugio relativo ante la inestabilidad, logrando revalorizarse aproximadamente un 1,5% desde el inicio de la guerra.

Las Siete Magníficas, que hasta 2025 absorbían gran parte de los flujos que entraban en bolsa y reducían la dispersión del mercado, funcionaban como un seguro: no importaba la inestabilidad, siempre conseguían tirar del índice hacia arriba. Sin embargo, este ya no es el caso. Sus rendimientos están muy por detrás de otras compañías debido al castigo de los inversores tras el aumento exponencial de la inversión en inteligencia artificial y la aparición de nuevas empresas con oportunidades más atractivas.

Hoy, las acciones de Amazon caen un 1,4% después de la subida generalizada de ayer. Puede que la noticia de los centros de datos haya influido, pero el sentimiento inversor en general es negativo y el S&P 500 cae a menor velocidad, situándose en un –0,7%.

El conflicto de Oriente Medio redefine la seguridad del cloud

La ofensiva contra AWS revela un cambio profundo en la naturaleza del riesgo tecnológico. Los centros de datos ya no son solo activos digitales, sino infraestructuras estratégicas vulnerables a ataques físicos. Amazon, por su visibilidad y sus contratos gubernamentales, emerge como el actor más expuesto.

El conflicto de Oriente Medio podría acelerar una reconfiguración del mapa global del cloud, con mayor diversificación geográfica y nuevas exigencias de seguridad para una industria que hasta ahora se había preparado para ciberataques, pero no para drones.

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