- Europa cede terreno: El STOXX 50 y el STOXX 600 giran a la baja a media tarde, mientras el Ibex 35 pierde los 18.100 puntos en un contexto de volatilidad.
- Repsol lidera las subidas: Se beneficia del repunte del petróleo y del avance en Venezuela, con expectativas de triplicar producción en tres años.
- ArcelorMittal e IAG sufren: El encarecimiento del combustible y la energía vuelve a presionar sus márgenes.
- Europa cede terreno: El STOXX 50 y el STOXX 600 giran a la baja a media tarde, mientras el Ibex 35 pierde los 18.100 puntos en un contexto de volatilidad.
- Repsol lidera las subidas: Se beneficia del repunte del petróleo y del avance en Venezuela, con expectativas de triplicar producción en tres años.
- ArcelorMittal e IAG sufren: El encarecimiento del combustible y la energía vuelve a presionar sus márgenes.
Aunque aún no existe un acuerdo de paz definitivo ni se ha normalizado el tránsito por el estrecho de Ormuz, los mercados parecen anticipar un desenlace relativamente próximo del conflicto en Oriente Medio. Esta percepción se refleja con especial fuerza en Estados Unidos, donde el Nasdaq 100 y el S&P 500 marcaron nuevos máximos tras varias sesiones consecutivas de subidas en abril.
En Europa, la sesión comenzó con avances moderados, pero a media tarde se produjo un giro bajista que llevó al STOXX 50 y al STOXX 600 a cerrar en negativo. El comportamiento fue desigual: el DAX 40 se mantuvo en positivo, el CAC 40 cerró plano y el Ibex 35 registró leves descensos, reflejando un tono irregular en la renta variable europea.
Repsol lidera las subidas del Ibex 35 gracias al petróleo y a Venezuela
En el Ibex 35, Repsol destacó en la parte alta del índice, impulsada por el repunte del petróleo y por la recuperación del control operativo de sus activos en Venezuela, junto con un acuerdo para aumentar la producción en los próximos años. La compañía estima que podría triplicar su producción en tres años, aunque persisten dudas por la falta de claridad sobre el pago de deudas pendientes. También mostraron avances Amadeus, Indra, Sacyr y Fluidra.
En el lado negativo, ArcelorMittal e IAG encadenaron otra sesión bajo presión debido al aumento del coste del combustible y de la energía, factores que afectan directamente a sus márgenes. La clave estará en la próxima temporada de resultados, donde se evaluará el impacto real del conflicto y del shock energético.
Wall Street avanza con más solidez que Europa
En Estados Unidos, la sesión comenzó con cierto optimismo tras los máximos históricos recientes. Índices con mayor exposición al crecimiento, como el Russell 2000 y el Nasdaq 100, registraron avances más destacados, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones mostraron un comportamiento más moderado.
Datos macro: inflación europea al alza y fortaleza económica en EE. UU.
La jornada dejó referencias macroeconómicas relevantes:
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IPC europeo: 2,6% interanual (vs. 2,5% esperado).
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Índice manufacturero de Filadelfia: 26,7 (vs. 10,3 esperado).
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Solicitudes de desempleo en EE. UU.: 207.000 (vs. 213.000 previstas).
En conjunto, los datos muestran una inflación algo más persistente en Europa y una economía estadounidense más sólida de lo anticipado, con un mercado laboral resistente y un sector industrial dinámico.
El petróleo se mantiene por encima de los 90 dólares pese a la expectativa de paz
El crudo continúa por encima de los 90 dólares por barril, reflejando que, aunque el mercado contempla avances hacia un acuerdo de paz, la normalización del tráfico en Ormuz sigue lejos y varias infraestructuras continúan dañadas. A diferencia de jornadas anteriores, este repunte no ha provocado caídas generalizadas en las bolsas, generando una descorrelación temporal entre petróleo e índices.
Mientras, el oro mostró un comportamiento volátil, alternando tramos al alza y a la baja, aunque finalmente cerró por encima de los 4.800 dólares por onza, manteniendo su atractivo en un entorno de incertidumbre y expectativas de posibles cambios en la política monetaria.
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