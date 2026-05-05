AMD entra en la fase más exigente del ciclo: crecer ya no es suficiente

La clave es si AMD está ganando cuota en IA o solo acompañando el ciclo

El data center será el termómetro real de su posición en el mercado

AMD llega a resultados con el foco totalmente puesto en su avance en IA

Advanced Micro Devices afronta sus resultados del Q1 2026 en un momento en el que la compañía navega una fase más exigente del ciclo de inversión. Por un lado, se beneficia de uno de los mayores impulsos de demanda de la historia en infraestructura de computación impulsada por IA. Por otro, está bajo presión para demostrar que puede convertir esa demanda en cuotas de mercado sostenibles en los segmentos de mayor valor añadido.

El mercado ya no ve a AMD como un fabricante tradicional de semiconductores dependiente del ciclo de PC o servidores. La compañía se ha integrado en la narrativa global de la carrera por la inteligencia artificial, donde la infraestructura de centros de datos y la capacidad de suministrar potencia de cómputo a las grandes plataformas tecnológicas se han convertido en los motores clave. Cada publicación de resultados es ahora menos una evaluación del pasado y más un examen sobre si AMD está reforzando su posición en la parte más estratégica del mercado de IA.

En este entorno, incluso unos buenos resultados financieros no garantizan una reacción positiva si no vienen acompañados de una mejora en la calidad del mix de ingresos. Los inversores diferencian cada vez más entre crecimiento cíclico y crecimiento derivado de una ganancia real de cuota en IA, una distinción que se ha vuelto central en la valoración de la compañía.

Expectativas del mercado para el Q1 2026

Ingresos: 10.000 millones USD

BPA: 1,28 USD

Data Center: 5.610 millones USD

Gaming: 668 millones USD

Client: 2.730 millones USD

Embedded: 868 millones USD

Margen bruto: 55,1%

Gastos en I+D: 2.260 millones USD

CapEx: ~215 millones USD

El consenso apunta a un trimestre estable con crecimiento moderado. Sin embargo, en el entorno actual, no importa tanto el ritmo de crecimiento como su composición interna. Una vez más, el foco principal está en el segmento de data center, el núcleo de la narrativa de inversión y la principal fuente de un posible re-rating.

Data Center e IA como motores principales de crecimiento

El segmento de data center sigue siendo el pilar central de la tesis de inversión en AMD. Aquí es donde el mercado intenta determinar si la compañía está ganando cuota real en la parte más valiosa del mercado de IA o si sigue siendo un beneficiario secundario del ciclo de inversión en infraestructura.

Factores clave:

ritmo de adopción de la plataforma Instinct ,

capacidad de escalar despliegues en un entorno altamente competitivo,

papel estabilizador del negocio de CPUs EPYC, que sigue siendo relevante pero ya no es el motor principal del crecimiento futuro.

La gran pregunta es si AMD está entrando en las capas de mayor valor del mercado de IA —entrenamiento de modelos a gran escala e inferencia de alto margen— o si continúa posicionada como un proveedor de infraestructura de segundo nivel.

Los CPUs como factor estabilizador

Los productos CPU siguen actuando como un estabilizador, apoyados por:

mayor inversión en infraestructura de servidores,

recuperación parcial de la demanda empresarial.

Este segmento aporta previsibilidad, pero ya no es el origen del re-rating potencial. La IA se ha convertido en el vector dominante de crecimiento y en el principal impulsor de valoración.

Mientras tanto, el segmento de PC continúa bajo presión estructural y cíclica, en parte por las limitaciones en la cadena de suministro de memoria, que redirigen capacidad hacia infraestructura de IA.

El CapEx de los hyperscalers como columna vertebral del ciclo

El ciclo depende en gran medida del CapEx de los grandes tecnológicos, que actúan como indicador adelantado de la demanda en computación. Un nivel elevado de inversión en centros de datos crea un entorno favorable, pero también intensifica la competencia por la asignación de esos presupuestos.

En la práctica, AMD opera en un entorno de demanda estructuralmente fuerte, pero no necesariamente de cuota de mercado creciente, lo que genera volatilidad en la narrativa de inversión.

La calidad del crecimiento como métrica clave

En el régimen actual, la importancia del crecimiento bruto disminuye y aumenta el foco en su origen y durabilidad. Los inversores analizan:

cuánto del crecimiento proviene de segmentos ligados a IA,

cuánto procede de rebotes cíclicos en negocios tradicionales.

AMD está siendo valorada cada vez más como un actor en una carrera estructural por definir la arquitectura de la computación futura, no como una empresa de crecimiento tradicional.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de AMD

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como AMD, cuya evolución bursátil puede verse influida por la demanda de aceleradores de inteligencia artificial, la competencia directa con NVIDIA, los ciclos de actualización en centros de datos y las novedades en sus arquitecturas de CPU y GPU.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que AMD podría verse favorecida por nuevos lanzamientos de chips para IA, mayor adopción de sus aceleradores MI300, contratos con grandes proveedores cloud o mejoras en sus previsiones de ingresos, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por presión competitiva, retrasos en la demanda de centros de datos o volatilidad en el sector de semiconductores, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Opción Call

Opción Put

Conclusiones clave