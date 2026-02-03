Apertura del Ibex 35: el selectivo supera los 18.200 puntos

El Ibex 35 continúa de dulce y sube más de medio punto porcentual en este inicio de sesión, sólo por detrás del DAX alemán que sube más de un 1%. El selectivo rompe los 18.200 puntos y el optimismo es latente en una semana clave por sus resultados.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las subidas en el Ibex 35 son variadas. Aunque el sector bancario había empezado bien después de los resultados de Unicaja, ahora otras empresas más cíclicas como Fluidra o Arcelor están repuntando. Arcelor está experimentando mucha volatilidad en los últimos días, influida por la variación en los precios de la plata y el oro, con los inversores poniendo el foco en un posible superciclo de las materias primas.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Repsol es la más bajista en la sesión de hoy, pero las caídas son moderadas. La compañía sufre hoy un recorte de precio objetivo por parte de una casa de análisis, además de una multa por parte de la CNMC por su política comercial. En cualquier caso, no hablamos de noticias demasiado negativas y la acción aguanta. En el caso de Puig, ya llevamos varias sesiones de más incertidumbre, después de que los resultados de LVMH generaran de nuevo dudas sobre el sector del lujo.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

