🚨Apertura plana para el Ibex 35, pendiente de Suiza

El Ibex 35 ha abierto plano en la jornada de hoy, al igual que la mayoría de índices europeos. Los mercados están atentos a las negociaciones que se están produciendo en Suiza sobre la paz en Oriente Medio. El caso es que aunque se hablan de avances, todavía no se ha firmado el acuerdo de paz oficial y los inversores empiezan a ponerse nerviosos. Mientras más se tarde en cerrar el acuerdo, mayores probabilidades de que las tensiones entre Israel y el Líbano estallen de nuevo.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Los precios del petróleo caen, lo que tiene un efecto positivo en IAG pero negativo en Repsol. Sin embargo, la petrolera se anota subidas de más del 1%. En el caso de IAG, se suma al optimismo generado el viernes después de que anunciara un dividendo casi un 9% superior al año anterior a pesar del complicado contexto geopolítico. IAG es una de las empresas más eficientes del sector, lo que le da la capacidad para continuar retribuyendo al accionista incluso en momentos difíciles del mercado. Además, su bajo endeudamiento le permite afrontar la situación con mucho más colchón. Por su lado, Acciona sigue subiendo después de las alzas del viernes, aunque no tenemos más novedades sobre la venta parcial de Acciona energía.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Telefónica caen a pesar de que el gobierno argentino autorizó la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom. Los inversores siguen teniendo dudas de una Telefónica que tiene dificultades para generar caja, lo que ha hecho que la directiva ligue el dividendo al flujo de caja libre. Fluidra y Puig también se ubican en la parte baja del Ibex 35, aunque sin grandes novedades.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.