Avance de las actas de la Fed

La publicación de las actas de la Fed de su reunión de mayo, que se publicarán hoy, está atrayendo la atención de los inversores, aunque algo eclipsada por el esperado informe trimestral de resultados de Nvidia. No obstante, los participantes del mercado analizarán con atención los detalles para obtener más información sobre la futura trayectoria de la política monetaria estadounidense. La Reserva Federal mantuvo estables los tipos de interés en su reunión de mayo, lo que pone de relieve la creciente incertidumbre económica, derivada principalmente de la política comercial estadounidense y los crecientes riesgos tanto para la inflación como para el empleo. Puntos clave de las actas de la FED Se espera que las actas de la FED revelen un amplio consenso entre los funcionarios del organismo sobre mantener su estrategia de "esperar a ver qué pasa": una postura cautelosa, con decisiones futuras condicionadas a los datos macroeconómicos que se publiquen. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los detalles sobre las proyecciones actualizadas de inflación y desempleo para 2025, que podrían haberse revisado al alza, y las discusiones sobre el impacto de los aranceles en la expansión económica, serán objeto de gran atención.

La Fed no tiene prisa por implementar recortes de tipos. Los mercados están descontando la primera posible flexibilización solo para la segunda mitad del año, con una posible medida inicial en septiembre.

Los mercados están descontando la primera posible flexibilización solo para la segunda mitad del año, con una posible medida inicial en septiembre. La Fed no habría tenido la oportunidad de comentar la reciente decisión de Moody's de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Los mercados actualmente anticipan un primer recorte de tipos potencial para septiembre, con una probabilidad implícita del 77%. Si bien se había planteado previamente una medida en julio, la considerable incertidumbre en torno a los aranceles ha frenado las expectativas de una flexibilización inicial. Las nuevas proyecciones de inflación, que se publicarán en junio, proporcionarán información clave para la dirección del mercado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Implicaciones para el dólar y Wall Street: El dólar estadounidense ha cotizado de forma mixta en las últimas semanas. Sin embargo, se ha observado un cambio desde principios de esta semana; tras las recientes ganancias del EUR/USD, el par ha retrocedido hacia el nivel de 1,1300. El dólar se aprecia ampliamente hoy frente a la mayoría de las divisas, incluido el yen, donde la preocupación de los inversores aumenta ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también se mantienen elevados, lo que refleja la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales de Estados Unidos. Los diferenciales de rendimiento se mantienen relativamente ajustados. Si bien los rendimientos tanto en EE. UU. como en Europa han disminuido recientemente en un contexto de mayor estabilidad, los rendimientos en EE. UU. se mantienen en niveles elevados debido a la considerable incertidumbre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Si las actas reafirman que la Fed no tiene prisa por recortar los tipos, el dólar podría mantener o incluso extender su reciente fortaleza. Por el contrario, cualquier indicio de una mayor disposición a relajar la política monetaria podría ejercer presión a la baja sobre el dólar a corto plazo. Impacto en el mercado de valores Las acciones estadounidenses han recuperado una parte significativa de sus pérdidas del año hasta la fecha, aunque siguen siendo susceptibles a la incertidumbre en torno a los aranceles comerciales y las perspectivas de crecimiento económico. Las actas de la Fed podrían actuar como catalizador de la volatilidad a corto plazo; sin embargo, el evento principal del día es, sin duda, la publicación de los resultados del primer trimestre de 2025 de Nvidia. Unos resultados sólidos y una perspectiva positiva del fabricante de chips probablemente reforzarían la confianza de los inversores en el reciente repunte de Wall Street, aunque cabe destacar que Nvidia sigue destacando con, posiblemente, las métricas de crecimiento y las previsiones de futuro más sólidas entre los "Siete Magníficos" tecnológicos. El índice está probando máximos recientes, reflejando la evolución del precio de Nvidia. Fuente: xStation5

