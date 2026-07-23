Bankinter ha cerrado el primer semestre de 2026 con unos resultados sólidos, apoyados en el crecimiento de los volúmenes de negocio, la resistencia del margen de intereses y, especialmente, en la mayor aportación de las comisiones. El beneficio neto alcanzó los 605 millones de euros, un 11,7% más que hace un año, apoyado en el crecimiento de la actividad comercial, la fortaleza del margen financiero y, especialmente, en el buen comportamiento de las comisiones, que continúan ganando peso dentro del negocio.

Las cifras de Bankinter muestran además una mejora respecto al primer trimestre en varios de los puntos que generaban más dudas. El margen de clientes, que había sufrido cierto deterioro durante los trimestres anteriores, se recuperó hasta el 2,71% en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, la caída de la nueva producción hipotecaria se moderó y las provisiones crecieron a un ritmo muy inferior al registrado al comienzo del ejercicio.

La principal fortaleza vuelve a encontrarse en la diversificación de los ingresos. Los recursos gestionados fuera de balance aceleraron su crecimiento hasta superar el 20%, favorecidos tanto por las nuevas entradas de dinero como por la evolución positiva de los mercados financieros. Durante el segundo trimestre, el Ibex 35 avanzó un 14,2%, el EuroStoxx 50 un 13,6% y el S&P 500 un 14,9%, un entorno que ha impulsado los activos bajo gestión y la actividad de intermediación.

Cifras clave de los resultados de Bankinter del primer semestre de 2026

Margen de intereses: 1.160 millones de euros , un 5,36% más que en el primer semestre de 2025.

, un que en el primer semestre de 2025. Comisiones netas: 440,4 millones de euros , un 15,85% más que hace un año.

, un que hace un año. Beneficio neto: 605,3 millones de euros , un 11,74% más en términos interanuales.

, un en términos interanuales. Margen bruto: 1.603 millones de euros , un 7,26% más .

, un . ROTE: 20,36% , frente al 19,50% del mismo periodo del año anterior.

, frente al 19,50% del mismo periodo del año anterior. Ratio de morosidad: 1,92%, frente al 2,14% registrado un año antes.

El margen financiero de Bankinter sigue creciendo gracias al aumento del crédito

Bankinter ha conseguido una sólida evolución del margen de intereses, que aumentó un 5,4% interanual, hasta los 1.160 millones de euros. Además, el segundo trimestre fue especialmente positivo, con un margen de intereses de 589 millones, un 3,3% superior al trimestre anterior y el nivel más elevado de los últimos seis trimestres.

Una de las principales diferencias respecto a las cuentas del primer trimestre es la evolución del margen de clientes. Después de haber descendido hasta el 2,61% a finales de 2025, se recuperó hasta el 2,68% en el primer trimestre y alcanzó el 2,71% en el segundo, reflejando una mayor estabilidad de los rendimientos del crédito y una gestión disciplinada del coste de los depósitos, pese a un entorno de tipos de interés ligeramente menos favorable que hace un año.

La cartera crediticia aumentó un 4,6% interanual, hasta los 87.153 millones de euros, impulsada principalmente por el negocio de empresas. Esta división alcanzó los 39.000 millones de euros en financiación y creció un 7%, prácticamente el doble que el conjunto del sector en España.

En el negocio hipotecario, el saldo de la cartera creció un 3%, frente al 4% registrado en el trimestre anterior, mientras que la nueva producción acumulada descendió un 16%, una caída todavía relevante pero inferior al retroceso del 22% observado al cierre de marzo. Bankinter reconoce, además, que la actividad mejoró durante el segundo trimestre frente al primero.

La ligera bajada del Euríbor desde niveles próximos al 2,9% hasta el entorno del 2,7%, junto con una fase algo más estable del conflicto en Oriente Medio durante buena parte del trimestre, podría haber ayudado a mejorar la confianza y a reactivar parcialmente la demanda inmobiliaria. Lejos de entrar en una guerra comercial para ganar cuota de mercado, Bankinter continúa priorizando la rentabilidad sobre el volumen, concentrando buena parte del crecimiento hipotecario en mercados como Portugal e Irlanda, donde los retornos son superiores.

Los mercados financieros impulsan los recursos fuera de balance y las comisiones de Bankinter

Los recursos gestionados fuera de balance volvieron a ser uno de los aspectos más destacados de las cuentas de Bankinter. Esta partida aumentó un 20,3% interanual, frente al crecimiento cercano al 17% registrado tres meses antes, hasta alcanzar los 74.708 millones de euros.

Este crecimiento se explica por una combinación de nuevas aportaciones de los clientes y revalorización de las carteras. Los fondos de inversión de terceras gestoras aumentaron casi un 24%, los fondos propios un 19%, los fondos de pensiones un 18,4% y la gestión patrimonial y las SICAV un 22,3%.

La evolución positiva de los mercados también ha tenido un impacto favorable. Las importantes subidas de las bolsas durante el trimestre han incrementado automáticamente el valor de los activos gestionados, pero también han favorecido la actividad de los clientes, el brokerage y las comisiones relacionadas con la intermediación.

Las comisiones netas crecieron casi un 16%, hasta los 440 millones de euros. En el segundo trimestre alcanzaron los 237 millones, un 17% más que en el primero. El principal motor fue la gestión de activos y el brokerage, cuyas comisiones brutas aumentaron un 28%, impulsados por el excelente comportamiento del negocio de gestión de activos, intermediación bursátil e inversión alternativa. Este crecimiento permite que las comisiones ganen cada vez más peso dentro de la cuenta de resultados, reduciendo la dependencia del margen financiero.

Especialmente relevante continúa siendo la evolución de Bankinter Investment, que sigue consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento del grupo. La plataforma de inversión alternativa ya cuenta con 32 vehículos estructurados, más de 20.000 inversores y cerca de 5.900 millones de euros de capital comprometido, reforzando un negocio con elevados márgenes y un importante potencial de crecimiento en Europa

La volatilidad y las fuertes subidas de las bolsas han elevado la actividad de los clientes, pero Bankinter también está captando más patrimonio y ganando peso en negocios recurrentes que consumen poco capital y ofrecen una elevada rentabilidad.

Las provisiones dejan de ser un foco de preocupación

Las provisiones de crédito y otras dotaciones alcanzaron los 200 millones de euros, frente a los 193 millones del año anterior, lo que supone un crecimiento de apenas el 4%. Esta evolución resulta mucho más moderada que la observada durante el primer trimestre y reduce uno de los principales puntos de preocupación de las cuentas anteriores.

La calidad del activo también continúa mejorando. La ratio de morosidad descendió hasta el 1,92%, uno de los niveles más bajos del sector europeo, 22 puntos básicos menos que hace un año, mientras que la cobertura se mantuvo cerca del 69%. El coste del riesgo se situó en el 0,33%, prácticamente estable frente al 0,32% del primer semestre de 2025.

A ello se suma una mejora de la eficiencia hasta el 34,3%, gracias a que los ingresos crecieron un 7,3% y los costes solo un 2,7%. El CET1 alcanzó el 12,91%, claramente por encima del requerimiento regulatorio del 8,58%, mientras que el ROTE avanzó hasta el 20,36%.

Conclusiones de los resultados de Bankinter

En general, los resultados de Bankinter han sido sólidos y muestran una mejora respecto al primer trimestre. El margen de clientes ha dejado atrás el deterioro observado durante 2025, la caída de la producción hipotecaria se ha moderado y las provisiones han dejado de ser un elemento preocupante. Aunque el crecimiento de la cartera hipotecaria también se ha desacelerado, la mayor estabilidad de los tipos y la ligera bajada del Euríbor podrían favorecer una recuperación progresiva de la actividad durante los próximos trimestres.

El aspecto más positivo vuelve a ser la evolución de los recursos fuera de balance y de las comisiones. Es cierto que el fuerte comportamiento de los mercados ha impulsado la valoración de los activos y la actividad de intermediación, pero el crecimiento también refleja una mayor captación de fondos y la expansión de negocios como la gestión patrimonial y la inversión alternativa. Esto mejora la calidad de los ingresos y reduce la dependencia del margen de intereses.

En comparación con Santander, ambos bancos muestran una gran resistencia del negocio doméstico, aunque con diferencias. Santander destaca por un crecimiento más apoyado en el volumen, la captación de clientes y la fortaleza del negocio bancario tradicional. Bankinter, en cambio, sobresale por su mayor eficiencia, su baja morosidad y el creciente peso de las comisiones y los activos gestionados. Bankinter continúa ofreciendo uno de los modelos de mayor calidad y rentabilidad del sector.

El principal riesgo sigue siendo la elevada exigencia del mercado tras la fuerte revalorización de la banca. Las cifras son buenas, pero el sector cotiza a múltiplos superiores a los de los últimos años y los inversores reclaman crecimientos cada vez mayores. En este contexto, pensamos que Bankinter se encuentra bien posicionado, aunque su estrategia más conservadora y selectiva puede provocar momentos de menor crecimiento frente a competidores que estén dispuestos a asumir más riesgo o reducir márgenes para ganar cuota.