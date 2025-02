Bitcoin y Ethereum caen por el temor a una guerra comercial

El sentimiento del mercado de criptomonedas se ha deteriorado hoy bajo la presión del fortalecimiento del dólar estadounidense y la caída de los índices en Wall Street, donde estamos viendo una caída de casi el 1,5% en los futuros del S&P 500 y caídas de casi el 2% en el Nasdaq 100. Sin embargo, el mayor shock para los alcistas ha sido la caída masiva del precio de Ethereum, cuyo precio ha pasado de alrededor 3,200$ el viernes ha pasado a aproximadamente unos 2,200$ esta mañana. Aunque tanto Bitcoin como Ethereum han recuperado algunas de sus pérdidas, el sentimiento general sigue siendo muy débil, con la mayoría de las criptomonedas más pequeñas siguiendo el ejemplo de Ethereum y experimentando caídas significativas. El mercado teme que una guerra comercial en aumento pueda conducir a un resurgimiento de la inflación, lo que a su vez podría empujar a la Reserva Federal a adoptar una postura más agresiva, lo que podría dañar la economía estadounidense. Entradas de ETF de Bitcoin y Ethereum Incluso los flujos netos positivos de ETF tanto para Ethereum como para Bitcoin no detuvieron la venta masiva, provocada por las liquidaciones de los tenedores a corto plazo y la toma de ganancias de los tenedores a largo plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entradas de Bitcoin: Durante las dos últimas sesiones de la semana pasada, casi 700 millones de dólares fluyeron hacia Bitcoin. Sin embargo, esto no se ha traducido en un aumento de precio. (Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.) Entradas de ETF de Ethereum: Las entradas de ETF en Ethereum han sido positivas en las últimas tres sesiones. Sin embargo, aún no se han acercado al éxito de los ETF de Bitcoin. (Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.) Análisis técnico: Bitcoin y Ethereum Bitcoin (BTC): El precio cayó hoy a niveles no vistos desde noviembre, pero reaccionó en un nivel de soporte significativo. Sin embargo, si el sentimiento débil del mercado de valores persiste, no se puede descartar otra prueba de la EMA de 200 días (similar a la del 1 de agosto de 2024). Esto podría significar una caída a alrededor de $ 80,000. Por el lado positivo, el nivel de $ 100,000 sigue siendo una resistencia clave. (Fuente: xStation5) Ethereum (ETH): Ethereum probó hoy la zona de 2250$, que es un nivel de resistencia crucial según las reacciones de precios anteriores y el retroceso de Fibonacci del 71,6 % de la onda ascendente de 2023. Fuente: xStation5

