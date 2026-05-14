La situación actual del mercado mundial del cobre, observada en mayo de 2026, constituye otro ejemplo de la convergencia de varios factores importantes que conducen a un nuevo y poderoso impulso alcista. Los precios del cobre en el mercado de Londres han superado los 14.000 dólares por tonelada. Si bien aún no se trata de los precios intradiarios más altos, durante varios días se han registrado los cierres históricos más elevados. ¿Serán suficientes los factores geopolíticos y las tendencias a largo plazo relacionadas con el desarrollo tecnológico para mantener los precios en un nivel tan alto? ¿Están justificados los aumentos actuales o son resultado de factores a corto plazo? ¿Qué cabe esperar del mercado del cobre en el futuro?

La crisis del estrecho de Ormuz y sus implicaciones no evidentes

El bloqueo del estrecho de Ormuz afecta, obviamente, los precios de las materias primas energéticas, como el petróleo y el gas, lo que repercute directamente en los costes de transporte. Sin embargo, cabe recordar que los países del Golfo Pérsico no solo producen materias primas energéticas; debido principalmente a su acceso a energía barata, son importantes productores de bienes que requieren un alto consumo energético o que se derivan del refinado de petróleo. Uno de los subproductos del refinado de petróleo y gas es el azufre, un factor clave en la producción de ácido sulfúrico, esencial en los procesos de producción de cobre refinado. Estos procesos incluyen la lixiviación en pilas, la extracción por solventes y la electroobtención (SX-EW). Dichos procesos representan hasta una quinta parte de la producción mundial total de cobre refinado.

¿Cómo afecta la crisis del azufre al mercado del cobre?

La región del Golfo Pérsico concentra casi el 25% del suministro mundial de azufre y aproximadamente la mitad del comercio marítimo de ácido sulfúrico. En consecuencia, los países que hasta ahora han sido importadores de azufre o ácido sulfúrico se enfrentan actualmente a un grave problema de disponibilidad, sobre todo a raíz de la prohibición de exportación impuesta por China.

Aumento de los precios del azufre: Los precios del azufre en los mercados mundiales han alcanzado niveles récord, superando los 1.200 dólares por tonelada métrica, lo cual se confirma en los informes financieros de gigantes como Mosaic Company.

Parálisis logística: Debido a la naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico, su transporte terrestre como alternativa a las rutas marítimas bloqueadas en el Debido a la naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico, su transporte terrestre como alternativa a las rutas marítimas bloqueadas en el Estrecho de Ormuz resulta impracticable y económicamente inviable a gran escala. En consecuencia, el uso de rutas alternativas es prácticamente imposible.

Restricciones a la exportación por parte de China: La situación se agravó con la introducción por parte de Pekín, a partir del 1 de mayo de 2026, de estrictas restricciones a la exportación de ácido sulfúrico, con el objetivo de garantizar la producción nacional de fertilizantes fosfatados y la seguridad alimentaria.

Impacto en los costes de la minería: Los análisis indican que cada aumento del 10% en los precios del petróleo incrementa los costes directos de la minería del cobre en aproximadamente un 3,5%. Con los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, el coste marginal de producir una nueva unidad de cobre ha aumentado en aproximadamente un 16%. Esta información es muy significativa en el contexto de la planificación de futuras inversiones mineras, donde el proceso desde el hallazgo de yacimientos hasta el inicio de la minería industrial puede durar entre 10 y 20 años, lo que introduce una enorme incertidumbre con respecto a la rentabilidad de tales proyectos.

Consecuencias regionales de la escasez de reactivos

La crisis del ácido sulfúrico ha afectado de forma asimétrica a las principales regiones mineras, provocando pérdidas cuantificables en el suministro de metales.

Chile: Como mayor importador mundial de ácido sulfúrico, Chile experimentó una duplicación del precio de esta materia prima en tan solo siete semanas (hasta alcanzar los 380 dólares por tonelada). Esto provocó una caída del 6% en la producción de cobre del país durante el primer trimestre de 2026. La producción de metal ascendió a 1,21 millones de toneladas. Los planes a largo plazo de Chile, un país productor clave, indican el deseo de aumentar la extracción anual a 5,54 millones de toneladas para 2034.

República Democrática del Congo (RDC) y Zambia: En África, donde entre el 50% y el 60% de la producción se basa en el ácido sulfúrico, los precios del azufre alcanzaron niveles astronómicos de entre 1.000 y 1.400 dólares por tonelada.

Previsiones de la oferta mundial: El Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG) redujo su previsión de crecimiento de la minería para 2026 del 2,3% al 1,6%, debido a las interrupciones en Chile, Indonesia y la RDC.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El precio del cobre alcanzó los 14.000 dólares por tonelada, mientras que los precios del azufre en China subieron este año de alrededor de 500 dólares por tonelada a más de 1.000 dólares por tonelada. Cabe destacar que el aumento de precios en 2022 también impulsó los precios del cobre hasta alcanzar un máximo histórico por encima de los 10.000 dólares por tonelada.

La IA como nuevo fundamento para la demanda estructural de cobre

Si bien los problemas de suministro sientan las bases para que los precios se mantengan en niveles altos en comparación con el pasado, el desarrollo de la infraestructura de IA se ha convertido en un factor clave que influye en las expectativas sobre los precios futuros del cobre. Aunque el cobre todavía se utiliza principalmente en la construcción de infraestructura y hasta el 50% de la demanda se genera en China, este metal está empezando a transformarse, pasando de ser un metal cíclico a un metal estratégico para todo el sector tecnológico.

Intensidad del uso de cobre en centros de datos de IA

El análisis de los centros de datos hiperescalables modernos indica un fuerte aumento en la demanda de cobre en comparación con las instalaciones de TI tradicionales.

Consumo unitario: Se estima que por cada megavatio (MW) de capacidad instalada en un centro de datos de IA, se requieren entre 27 y 33 toneladas de cobre. En el caso de los centros más grandes, con una capacidad de 100 MW, la demanda puede alcanzar varios miles de toneladas de metal por instalación.

Aplicaciones críticas: El cobre es indispensable en transformadores, aparamenta eléctrica, sistemas de alimentación de emergencia y en sistemas de refrigeración líquida cada vez más avanzados, esenciales para las GPU de alta densidad.

Infraestructura de apoyo: Además del consumo directo en las salas de servidores, el cobre es crucial para la modernización de las redes eléctricas que abastecen de energía a estas instalaciones. El operador chino State Grid anunció inversiones del orden de 4 billones de yuanes para 2030, lo que representa un aumento del 40% con respecto a los planes anteriores.

El cobre también es reconocido como un metal que puede reemplazar en gran medida a la plata en la construcción de paneles fotovoltaicos modernos. Si bien se necesita mucho más cobre para fabricar un panel, a los precios actuales de la plata —que alcanzan los 88 dólares por onza, o aproximadamente 2,8 millones de dólares por tonelada— el precio del cobre, a 14.000 dólares por tonelada, es extremadamente bajo.

La magnitud de la demanda derivada de las nuevas tecnologías en 2026

Las previsiones indican que la demanda de cobre para centros de datos alcanzará las 475.000 toneladas anuales en 2026 (JP Morgan). Esta demanda presenta una baja elasticidad precio, ya que las inversiones en infraestructura de IA, realizadas por empresas como Microsoft, Google o Amazon, son clave para su ventaja competitiva, lo que las lleva a aceptar precios más altos de la materia prima.

Mientras que los nuevos centros de datos pueden entrar en funcionamiento en apenas una docena de meses, el ciclo de inversión en minas de cobre (desde el descubrimiento hasta la producción) dura, en promedio, entre 10 y 20 años. Este desajuste en el tiempo de respuesta de la oferta ante un aumento repentino de la demanda tecnológica constituye el principal argumento de quienes defienden la teoría de un déficit estructural permanente.

S&P indica que la demanda de cobre crecerá de alrededor de 28 millones de toneladas en 2025 a 42 millones de toneladas en 2040. Teniendo en cuenta que una gran parte del cobre estará inmovilizada en infraestructura tecnológica y no aumentará la oferta potencial para la recuperación, las tendencias a largo plazo apuntan a un déficit estructural en el mercado del cobre.

Fuente: S&P Global

Aunque la IA no parece representar una parte importante de la estructura general de la demanda de cobre (el factor relacionado con la transformación energética tiene un impacto mucho mayor), dados los problemas con el desarrollo de la oferta, incluso 2 millones de toneladas adicionales de demanda al nivel actual de 28 millones de toneladas marcan una diferencia significativa.

Fuente: S&P Global

Al mismo tiempo, las previsiones de suministro no son alentadoras. Ya se observa un déficit y una falta de crecimiento significativo en el acceso al cobre procedente del reciclaje, incluso a precios considerablemente superiores a los de hace unos años. No obstante, cabe destacar que se prevé que el déficit de suministro se produzca después de 2030. Para ese año, probablemente se habrán abierto nuevas capacidades mineras, aunque sin una afluencia importante de nuevos proyectos.

Análisis de los fundamentos del mercado del cobre: ¿Moda pasajera por la IA o cambio real?

A pesar de los precios récord, el panorama fundamental del mercado del cobre en mayo de 2026 es ambiguo y presenta varias contradicciones que requieren un análisis exhaustivo de los inventarios y el comportamiento de los inversores institucionales.

La paradoja de los inventarios y el "Proyecto Vault"

Los inventarios de cobre registrados en las bolsas globales (LME, Comex, SHFE) superaron el millón de toneladas, el nivel más alto desde 2003. En condiciones normales, estos elevados inventarios indicarían un exceso de oferta y una presión a la baja sobre los precios. Sin embargo, la situación actual se ve distorsionada por factores estratégicos y políticos.

Acumulación en EE. UU.: Más del 50% de las existencias mundiales observadas se encuentran actualmente en los almacenes de la bolsa Comex en Estados Unidos. Esto se debe a las importaciones masivas (1,7 millones de toneladas en 2025), impulsadas por el temor a la imposición de Más del 50% de las existencias mundiales observadas se encuentran actualmente en los almacenes de la bolsa Comex en Estados Unidos. Esto se debe a las importaciones masivas (1,7 millones de toneladas en 2025), impulsadas por el temor a la imposición de aranceles al cobre refinado por parte de la administración Trump. En este momento, los aranceles del 50% se aplican a los productos semielaborados de cobre, no al cobre refinado en sí. Sin embargo, cabe destacar que Trump sugirió la entrada en vigor de nuevos aranceles de mayor alcance ya en 2027. No obstante, la diferencia entre el precio en COMEX y LME ha disminuido significativamente en comparación con la situación de hace un año.

Reserva Estratégica "Vault": El gobierno estadounidense ha lanzado el programa Project Vault, con una inversión de 12.000 millones de dólares, destinado a crear reservas estratégicas de minerales críticos. Esto significa que una parte significativa de las existencias declaradas no está disponible de facto en el mercado comercial, lo que genera una falsa sensación de abundancia.

Disponibilidad física: Si bien las existencias totales cubren más de 15 días de consumo mundial (en comparación con un promedio histórico de 7 días), el cobre disponible en las bolsas LME y SHFE es suficiente solo para 7,5 días, un nivel que se ajusta a la norma y justifica la tensión persistente en el mercado físico.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios mundiales en el mercado del cobre siguen siendo muy elevados.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Por otro lado, los inventarios en China, en la bolsa de Shanghái, han disminuido considerablemente este año, pasando de más de 400.000 toneladas a aproximadamente 180.000 toneladas. En este gráfico, el eje de inventarios está invertido. Si bien la caída de los inventarios en China es drástica, su nivel no es tan bajo como en 2021, 2022 o 2024.

Modelos de valoración de mercado de cobre frente a modelos de valor razonable

El análisis de los modelos econométricos indica una desviación significativa de los precios de mercado con respecto a los fundamentos industriales.

Impacto de la percepción sobre la IA: Los modelos de regresión presentados por Bloomberg sugieren que el cobre se valora actualmente más como un indicador del sector tecnológico y la propensión al riesgo relacionada con la Los modelos de regresión presentados por Bloomberg sugieren que el cobre se valora actualmente más como un indicador del sector tecnológico y la propensión al riesgo relacionada con la IA que en función de la demanda física actual. Según estos modelos, el cobre podría percibirse como infravalorado en casi un 16% si la tendencia de la IA mantuviera su dinámica, lo que sugeriría un nivel de hasta 16.000 dólares.

Instituciones como Goldman Sachs señalan una sobrevaloración de los fundamentos, estimando el valor justo del metal en aproximadamente 11.500 dólares por tonelada. Estos expertos predicen una corrección de precios a finales de 2026, cuando se aclare la situación arancelaria en EE. UU. y los altos precios provoquen una caída de la demanda en sectores más sensibles, como la construcción.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Si bien la energía y la IA constituyen actualmente una demanda prometedora a largo plazo para el cobre, la base de dicha demanda sigue siendo la infraestructura, principalmente en China. Por lo tanto, un indicador adelantado para el cobre podría ser el impulso crediticio. Esto sugiere una disociación entre los precios del cobre y los fundamentos clave, aunque cabe destacar que observamos un retroceso similar en el indicador de impulso crediticio desde julio de 2024 hasta principios de 2025. Posteriormente, los precios se recuperaron, aunque en algún momento se produjo una corrección significativa en el mercado.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Desde un punto de vista puramente técnico, no se puede hablar de una sobrevaloración extrema del cobre. El precio se desvía al doble de la media anual, pero después de 2020 se necesitaba una desviación de entre 3,5 y 4 veces respecto a esta media para generar una señal. La situación es similar desde la perspectiva de la desviación respecto a la media quinquenal. En este caso, una desviación de 4 veces constituye una señal fuerte. Recientemente observamos niveles similares, aunque tras la corrección de enero, fue posible descender hasta una desviación estándar de 2 veces.

Parámetros clave del mercado del cobre

Observando el ciclo actual, podemos resumir los datos y tendencias más importantes del mercado del cobre en varios puntos clave:

El cobre roza récords históricos: en la Bolsa de Metales de Londres (LME), la tonelada ha superado los 14.000 dólares, lo que significa que estamos a un paso de alcanzar el máximo histórico. En Estados Unidos, la situación es aún más tensa, ya que las primas han superado la barrera de los 500 dólares.

La minería vuelve a estar bajo presión. Chile, líder mundial, registró una caída del 6% en la producción durante el primer trimestre, y habrá que esperar hasta 2028 para la reactivación completa de la gigantesca mina Grasberg en Indonesia. Esto representa aproximadamente el 3% del suministro mundial.

La logística y la química plantean obstáculos. China no solo limita la producción de metal puro, sino que también ha prohibido la exportación de ácido sulfúrico. Sin él, las fundiciones de otras partes del mundo tienen graves problemas con sus procesos tecnológicos.

La inteligencia artificial y el armamento impulsan la demanda de metales. Los centros de datos de IA necesitan 110.000 toneladas adicionales de cobre al año, y en su punto máximo, esta demanda podría incluso superar los 2 millones de toneladas. Mientras tanto, los países de la OTAN, que destinan hasta el 5% de su PIB al ejército, consumen enormes cantidades de esta materia prima para la producción de electrónica militar moderna.

El capital se está volcando hacia las materias primas. Los inversores perciben esta situación, lo que ha provocado que el valor de los fondos cotizados (ETF) que invierten en metales industriales se dispare en un año, pasando de 37.000 millones de dólares a más de 87.000 millones.

Comienza la búsqueda de ahorros por la fuerza. El cobre se ha vuelto hasta 4,5 veces más caro que el aluminio. Debido a esta drástica diferencia, los fabricantes de automóviles y sistemas de refrigeración intentan desesperadamente sustituir el cobre por cualquier otro material más económico, aunque tecnológicamente esto supone un reto considerable. Al mismo tiempo, el cobre también es una alternativa a metales más caros como la plata o el oro.

¿Qué podemos esperar del cobre?

El cobre es, sin duda, un metal clave para el desarrollo global en los sectores de la energía y la inteligencia artificial. Asimismo, constituye la base para la construcción de infraestructuras tradicionales. Los problemas de suministro son cada vez más frecuentes y están relacionados con factores como los costes, la política e incluso el clima. Sin embargo, cabe destacar que el aumento actual de los precios podría deberse a factores a corto plazo y, además, existe el riesgo de una liberación significativa de la oferta estadounidense si no se produce una mayor escalada arancelaria. Por ello, es posible que a corto plazo el precio del cobre no se justifique a niveles tan elevados, aunque, a largo plazo, parezca seguir siendo muy económico. Si observamos otros mercados de materias primas clave, vemos que, con frecuencia, en un plazo de varios años, se han obtenido rentabilidades del 100% o incluso del 200%. Por lo tanto, a largo plazo, el cobre sigue siendo un metal interesante.

Desde un punto de vista puramente técnico, la comparación de la ola actual con la iniciada en marzo debería llevarnos incluso a un rango de 14.660 dólares por tonelada, lo que supondría nuevos máximos históricos en el precio de Londres. También se observa una fuerte correlación entre el cobre y el yuan chino. Si este último continúa fortaleciéndose, existe una alta probabilidad de que la tendencia alcista se mantenga a medio y largo plazo. Sin embargo, un fortalecimiento repentino del dólar, que podría producirse, por ejemplo, ante un riesgo geopolítico, podría hacer que los precios cayeran hasta alrededor de 12.700-13.400 dólares por tonelada. Al mismo tiempo, no obstante, los problemas de suministro y las expectativas relacionadas con la IA deberían hacer que este rango represente el mínimo para el precio, al menos a corto plazo.