El panorama en los mercados sigue dominado por la incertidumbre. Aunque se han registrado progresos en las negociaciones de paz y continúa vigente un alto el fuego, los inversores han afrontado nuevamente una sesión marcada por una fuerte volatilidad después del bloqueo aplicado por Estados Unidos a Irán, que ha desembocado en la confiscación de varios buques iraníes en el estrecho de Ormuz.

Esta nueva medida de presión por parte de Washington ha llevado al petróleo a situarse otra vez por encima de los 100 dólares por barril, mientras que las bolsas europeas iniciaban la jornada en rojo, reflejando el incremento de la tensión y el deterioro del sentimiento inversor.

Europa cierra en negativo con la excepción del CAC 40

En Europa, gran parte de los índices habían logrado recuperar terreno conforme avanzaba la sesión, pero finalmente la mayoría cotizan con descensos. La nota positiva la pone el CAC 40, que ha conseguido desligarse del tono bajista gracias al buen comportamiento de STMicroelectronics, L’Oréal y Safran, compañías que han sostenido al selectivo francés.

En contraste, el Ibex 35 destaca entre los peores, con retrocesos más acusados, mientras que el DAX 40 permanece ligeramente en negativo, mostrando una sesión de tono mixto condicionada principalmente por la publicación de resultados empresariales. En Estados Unidos, la apertura ha sido moderadamente positiva, con avances contenidos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 tras las subidas acumuladas el día anterior.

El Ibex 35 encadena cuatro sesiones a la baja

El Ibex 35 ha sido uno de los más perjudicados por el repunte de la incertidumbre y el arranque de la temporada de resultados, sumando ya cuatro sesiones consecutivas a la baja.

En la parte alta sobresale Solaria, que mantiene las ganancias tras el cierre de posiciones bajistas y el impulso generado por las especulaciones sobre posibles conversaciones con Telefónica y ACS para desarrollar centros de datos en España por un importe cercano a los 4.000 millones de euros. Gracias a este movimiento, Solaria se afianza como uno de los valores más alcistas del año, solo superado por ACS.

También han destacado Telefónica, Inditex y Naturgy, que han cerrado con avances en un entorno de elevada volatilidad y rotación sectorial.

Aena y la banca presionan al selectivo español

En la zona baja del selectivo, Aena lidera las caídas debido al ajuste automático en su cotización provocado por el exdividendo comunicado el pasado 25 de febrero. A este factor se añaden las advertencias emitidas tanto por la Comisión Europea como por la IEA acerca de la escasez de suministro de combustible para aviones.

Esta situación, que ha llevado al queroseno a más que duplicar su precio desde el 28 de febrero, ya está teniendo impacto en el sector con cancelaciones de vuelos, aumento de tarifas y revisiones de rutas y capacidad, reduciendo el tráfico aéreo y presionando a las aerolíneas.

Entre los grandes damnificados de la sesión también figuran los bancos españoles, penalizados por la fría recepción de los resultados de Bankinter. Pese a presentar cifras sólidas en un entorno geopolítico complejo, el mercado ha centrado su atención en las dudas sobre la evolución del mercado hipotecario español.

A ello se suma un sector que cotiza con múltiplos exigentes, lo que exige mayores ritmos de crecimiento para sostener las valoraciones actuales y podría favorecer una etapa de consolidación financiera. También han sufrido recortes relevantes Indra y Amadeus, castigadas en una jornada dominada por la volatilidad y el giro hacia valores defensivos.

Los PMI reflejan una Europa débil frente a una economía estadounidense más sólida

En el ámbito macroeconómico, los PMI conocidos hoy muestran dos escenarios muy distintos entre Europa y Estados Unidos. En el Viejo Continente, Francia, Alemania y el conjunto de la eurozona presentan un sector servicios en contracción, señal de desaceleración económica.

Aunque el PMI manufacturero mejora ligeramente en Francia y en la eurozona, este repunte no logra compensar la debilidad de los servicios, que continúan siendo el principal motor económico. Reino Unido se desmarca, ya que tanto manufacturas como servicios permanecen en expansión.

Por el contrario, Estados Unidos refleja una imagen más sólida: manufacturas en 54,0 y servicios en 51,3, ambos en terreno expansivo, impulsando un PMI compuesto de 52,0 que confirma un crecimiento más estable. Esta divergencia puede explicarse por varios elementos, entre ellos la mayor fortaleza del consumo estadounidense y un tejido empresarial menos afectado por los shocks energéticos y geopolíticos. Europa, en cambio, continúa frenada por la debilidad industrial y por un entorno de incertidumbre inflacionista que limita el crecimiento.

El petróleo supera los 100 dólares y vuelve a ser el gran termómetro del mercado

Respecto al petróleo, su cotización ya supera los 100 dólares por barril, reflejando cómo la preocupación de los inversores ha aumentado frente a la semana pasada, cuando el optimismo sobre unas negociaciones de paz hacía pensar en una resolución más cercana del conflicto.

Sin embargo, el aumento de la tensión en la región, las numerosas restricciones comerciales y la falta de avances significativos siguen presionando al alza el precio del crudo. En este contexto, el petróleo se consolida cada vez más como un indicador clave del mercado, utilizado por los inversores para medir las expectativas sobre la duración del conflicto.

El oro se estabiliza mientras el mercado mira a los bancos centrales

Por último, el oro continúa estabilizado en torno a los 4.700 dólares, sin una dirección clara. La posibilidad de que el conflicto se prolongue podría provocar cambios en la política monetaria de los bancos centrales, lo que ayuda a explicar la falta de tendencia definida en el metal precioso.

Esto también se refleja en las expectativas sobre los tipos de interés: la Reserva Federal otorga actualmente una probabilidad cercana al 30% a un recorte en diciembre, mientras que en Europa el mercado ya descuenta que el BCE habrá ejecutado dos bajadas de tipos antes de finalizar el año.