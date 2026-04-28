📊Comentario del día - La tecnología sostiene el pulso

Sesión de transición en los principales índices mundiales, con los mercados adoptando una postura de cautela ante una agenda especialmente cargada en los próximos días. Más que un único catalizador, el foco está en la confluencia de varios factores de relevancia que podrían marcar el rumbo de los mercados en el medio plazo. En este contexto, el protagonismo vuelve a concentrarse en el sector tecnológico, que sigue actuando como principal soporte del mercado.

En el plano geopolítico, el conflicto en Oriente Medio continúa evolucionando. Parece que lo pasa en la guerra se queda en la guerra, y ha dejado de tener un mayor impacto en los principales selectivos mundiales.

No obstante, las últimas informaciones apuntan a una posible aproximación de posturas entre Estados Unidos e Irán. Irán habría planteado una desescalada condicionada a avances en materia de tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y garantías de estabilidad futura. En este entorno, los inversores siguen atentos a cualquier progreso diplomático que pueda reducir la incertidumbre energética y mejorar la visibilidad macroeconómica global.

De momento, el petróleo Brent sigue su ascenso superando los 110 dólares por barril. La última vez que cotizó por encima de los 110 dólares el barril fue el 7 de abril, antes de que el anuncio de Trump de un alto el fuego temporal hiciera caer los precios drásticamente ¿será este el nuevo nivel de presión internacional que haga dar un paso atrás a Donald Trump?

Los semiconductores lideran Wall Street

Con algo más de un tercio de las compañías del S&P 500 habiendo publicado resultados del primer trimestre, el impacto del conflicto geopolítico ha sido, por el momento, limitado. Las previsiones de beneficios a 12 meses son ahora unos 600.000 millones de dólares superiores a las de hace tan solo cuatro meses, lo que supone un aumento del 12% y la mayor revisión al alza registrada fuera de una recuperación posterior a la recesión.

Sin embargo, este crecimiento presenta un elevado grado de concentración sectorial. El impulso procede principalmente del sector tecnológico, especialmente vinculado a la inversión en infraestructuras de inteligencia artificial y centros de datos.

El auge de los beneficios se centra principalmente en la tecnología y en la construcción sin precedentes de centros de datos de IA. Evidentemente, esto ayuda a justificar el ascenso casi hiperbólico del índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia, que subió casi un 50 % solo en abril. De hecho, alrededor del 43 % del aumento en el consenso de beneficios para 2026 proviene únicamente de los semiconductores. Si se añaden el hardware informático y la energía, se explica cerca del 98 % de la extraordinaria mejora de este año.

Los semiconductores, beneficiarios directos de todo este gasto, son los principales impulsores de las rentabilidades extraordinarias: los semiconductores han subido un 42 % en lo que va del año, frente al +2 % de Las Magníficas 7 y prácticamente plano sin incluir a Nvidia. Dicho de otro modo, el 40 % del crecimiento del S&P 500 en 2026 está impulsado por los semiconductores, y el principal motor es la gran inversión de capital del sector tecnológico estadounidense.

La inteligencia artificial continúa actuando como eje central del crecimiento global, impulsando a los principales índices tecnológicos a máximos históricos. Este fenómeno también se traslada a otros mercados con alta exposición tecnológica en Asia, mientras que Europa queda rezagada por su menor peso en este segmento.

Expectativa de resultados del Ibex

Hay menos razones para buscar oportunidades de inversión en Europa, especialmente considerando que la crisis del petróleo del estrecho de Ormuz las ha afectado mucho más que a Estados Unidos, un país energéticamente independiente.

Dado que más de la mitad de los ingresos de las grandes empresas de la zona euro provienen del bloque o de Asia, donde los mercados de crecimiento y energía también se han visto afectados, las empresas europeas solo están experimentando un crecimiento significativo en sus ingresos en Estados Unidos.

Dentro del Ibex 35 hay diferentes empresas que tienen fuerte exposición a Estados Unidos y podrían verse favorecidas por el tipo de cambio, el fuerte impulso del consumo y la fortaleza energética del país.

Puig podría compensar la debilidad del segmento de viajes con una mayor fortaleza del dólar y la demanda en Estados Unidos, tal y como hemos visto en las cuentas de L’Oréal. La empresa de belleza reporta un informe de ventas, por lo que nos quedaremos con la incógnita del impacto en sus márgenes del aumento de los costes del transporte.

Por otro lado, empresas como Ferrovial o ACS podrían dar la nota positiva en las próximas semanas. Sobre todo ACS, que se beneficia de su exposición a los centros de datos en el país y donde pensamos que la carrera por la IA no ha hecho más que empezar, a la vista de los últimos avances.

En banca, el foco estará en BBVA y Banco Santander. El sector afronta una semana clave, condicionado por la incertidumbre geopolítica y el repunte de tipos (euríbor), aunque el trimestre podría haber sido sólido en términos generales. El crédito hipotecario será uno de los principales puntos de atención. Tras la caída observada recientemente en nueva producción, podría darse un escenario de ganancia de cuota por parte de entidades más agresivas comercialmente, como es el caso de Caixabank, a pesar del entorno de tipos más elevados.

El Banco de Japón mantiene sin cambios los tipos

El Banco de Japón mantuvo su tipo de interés oficial en el 0,75%, en línea con lo esperado. No obstante, el resultado de la votación reflejó una división significativa dentro del organismo, con una parte relevante de sus miembros posicionándose a favor de una política más restrictiva.

El debate interno estuvo marcado por una revisión al alza de las previsiones de inflación para 2026, lo que refuerza la expectativa de futuros ajustes en la política monetaria. Esta situación introduce presión adicional sobre el yen y pone de manifiesto la sensibilidad de la economía japonesa a los precios energéticos, especialmente en un contexto de incertidumbre en Oriente Medio.

Este movimiento además podría servir de adelanto en las reuniones del resto de bancos centrales, que podría sugerir un mensaje más restrictivo en las votaciones de esta semana, especialmente en el caso de Reino Unido, que mantiene datos de inflación más elevados que el resto.