Los mercados recuperan en mayo todo el terreno perdido desde el día de la liberación, liderados por los avances de los índices americanos. Los acuerdos comerciales alcanzados, los resultados corporativos, y unos datos macroeconómicos mejores de lo esperado, han impulsado el ánimo de los inversores. El S&P 500 se dispara en este periodo más de un 6%, en lo que sería la mayor subida de un mes de mayo desde 1990. Tras este repunte masivo, es probable que las acciones experimenten un período inestable en las próximas semanas ante el riesgo de que la administración Trump intente implementar políticas comerciales más drásticas. La mayor señal de compra del mes, ha sido el TACO trade, que en inglés significa Trump Always Chickens Out, y que podría traducirse como ‘Trump siempre se acobarda’. Se trata de una idea acuñada por el columnista de Financial Times Robert Armstrong, que resume la percepción de que Trump siempre se acobarda, particularmente en relación con sus impuestos comerciales. La consecuencia más significativa es que estas amenazas se han convertido en puntos de entrada muy atractivos para los inversores en bolsa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dos pilares clave del mandato del presidente hasta el momento están amenazados. La mayoría de sus aranceles corren peligro debido al fallo emitido el miércoles por el Tribunal de Comercio Internacional, que los considera excesivos, aunque siguen vigentes a la espera de una apelación, y Musk se marcha del gobierno sin mucho que mostrar en su objetivo de recortar 2 billones de dólares del gasto público. Ambas circunstancias pueden ser positivas para las bolsas en las próximas semanas. El Ibex 35 a la cabeza de Europa El Ibex 35, al igual que el resto de selectivos en europa termina al alza el mes de mayo. Indra ha sido el valor con mayor subidas del mes. El posible incremento en el presupuesto en defensa de los países de la OTAN, las dificultades de alcanzar la paz en Ucrania, y los pasos que sigue dando la compañía en busca de cumplir su plan estratégico, han favorecido que la acción haya duplicado su valor este año. Otra de las empresas estrella de este mes ha sido IAG. La aerolínea ha presentado unos excelentes resultados, lo cual ha sumado la perspectiva de una mejor situación económica. A nivel sectorial, los sectores más cíclicos de la economía como los bancos o ligados a las materias primas, han conseguido recuperar el terreno perdido en el mes de abril. BBVA y Sabadell encaran la recta final de la OPA. En nuestra opinión, la intervención política después de que la comisión de competencia ya haya firmado el acuerdo dañará la reputación de España ante la comunidad inversora internacional. Consideramos que el gobierno debería dejar que el accionista de Sabadell sea, en última instancia, quien tenga la decisión de aprobar o no la oferta realizada por BBVA. Cuantas más dudas haya respecto a las condiciones del gobierno, menos posibilidades habrá de que el banco presidido por Carlos Torres pueda mejorar su oferta. Para nosotros lo más importante es que la entidad resultante si la OPA de BBVA a Sabadell se aprueba, sería más sólida de lo que lo son ambos bancos por separado, lo que es fundamental en un sector que tiende a la concentración, con grandes bancos tanto en Europa, China como en Estados Unidos. Esta entidad tendría una mejor diversificación geográfica y de negocio, lo que la haría más resiliente a los vaivenes de la economía y a problemas en geografías concretas. Bonos, dólar, y oro La subida mundial en la rentabilidad de los bonos, después de los nuevos recortes de impuestos planteados en EEUU, ha lastrado el comportamiento de las utilities y empresas con altos niveles de endeudamiento. El mundo tiene millones de trampas, pero ninguna es tan peligrosa como la trampa de la deuda. El dólar ha conseguido recuperarse en los últimos días, en lo que ha sido su mejor semana de los últimos tres meses, aunque consideramos que su debilidad es algo que va a perdurar a largo plazo, y a pesar de pequeños repuntes, debería continuar su proceso de depreciación en los próximos meses, ya que la incertidumbre comercial y política en Estados Unidos pesa sobre el sentimiento. Estos movimientos han ayudado a las materias primas. En el caso del oro, cierra el mes en positivo, a pesar de sus últimas caídas, debido a la expectativa de una mayor inflación ante la emisión de nueva deuda, y la debilidad del dólar. Bancos centrales como protagonistas El mes de junio se plantea protagonizado por los bancos centrales. El BCE debería continuar con su programa de recortes de tipos, mientras el resto de los bancos centrales más importantes del mundo en principio harán una pausa. Entre ellos destaca la FED, que ofrecerá una nueva visión sobre sus proyecciones económicas. Las últimas decisiones políticas al paralizar los aranceles del presidente facilitan su mandato, ya que se reducen los riesgos de estanflación o de recesión, aunque esperamos que la inflación suba en el medio plazo. Dos días después, se produce la "triple hora bruja" —cuando vence una gran cantidad de opciones vinculadas a acciones, lo que aumenta la volatilidad— y a finales de mes se produce el reequilibrio trimestral de carteras. A nivel sectorial las reuniones de los ministros de defensa, del G7 y a final de mes de la OTAN, deberían seguir alimentando las alzas en la industria de la defensa y ciberseguridad.







