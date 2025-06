¿Cómo invertir tras el recorte de tipos del BCE?

Nuevo recorte de tipos por parte del BCE, que rebaja la tasa de depósito por octava vez hasta alcanzar el nivel del 2%. Un dato importante tanto para ahorradores como deudores. Entre los el primer grupo, los ahorradores, el efecto es negativo, ya que cuando se producen este tipo de decisiones de política monetaria, la rentabilidad de los productos de ahorro baja, lo cual genera que tengan que buscar otras alternativas para conseguir, al menos, batir a la inflación. ¿Qué alternativas hay disponibles en estos momentos? ¿Dónde conviene invertir ahora que los tipos de interés se han reducido? Dividendos: una opción para invertir tras el recorte del BCE España En la renta variable, la mayoría de las empresas del Ibex ofrece más del 2% de rentabilidad por dividendo. En concreto, según el diario Expansión, 26 de sus 35 integrantes generan a sus accionistas retornos superiores al 2% con sus dividendos. En este caso, nos centramos en dos valores que tanto por sus dividendos como por su potencial revalorización nos parecen interesantes: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Creemos que Endesa se beneficiará de una mayor inversión en infraestructuras, especialmente dado que el reciente apagón en España alertó la necesidad de una mayor inversión en la red eléctrica. La acción cotiza a menos de siete veces el valor de la empresa de 2026 sobre los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), lo cual es más barato que sus pares europeos, que cotizan en torno a 8,3 veces, y que las empresas estadounidenses, que cotizan entre 10 y 11 veces EBITDA. Además, tiene la menor deuda neta sobre Ebitda y deuda total sobre equity de todo el sector en España. Su rentabilidad por dividendo del 4,74 %, más del doble de la inflación, ofrece un atractivo adicional en tiempos de incertidumbre, por lo que puede ser una alternativa interesante para invertir con el nuevo recorte de tipos del BCE. Repsol destaca entre las empresas más atractivas por los pagos a sus accionistas. La rentabilidad por dividendo a doce meses asciende al 8,11%. Durante este 2025, de momento, está cotizando muy por debajo de las subidas del mercado, principalmente penalizado por las caídas en el precio del petróleo. Sin embargo, los resultados trimestrales, quitando la caída en el precio de las materias primas, fueron muy buenos, y es muy difícil que se den tantas circunstancias negativas a la vez en el medio plazo. El próximo trimestre estacionalmente suele ser un periodo de más consumo de petróleo, mientras que creemos que los bancos centrales continuarán recortando tipos de interés. Además, los malos datos económicos en Estados Unidos presionarán a la baja al dólar, lo cual favorece una recuperación en el precio del barril, más si cabe si la OPEP deja de aumentar su producción. Europa El 88% de las empresas europeas aumentaron los dividendos o los mantuvieron estables el año pasado, con un crecimiento medio del dividendo por acción del 12,0%. Entre los valores que reparten dividendo que consideramos más atractivos en la región y que combinan balances saneados con elevados rendimientos, destacamos las siguientes: Axa es una gran alternativa. Ha reducido su exposición a líneas de negocio más volátiles, con una disminución de 60 puntos básicos en los seguros de catástrofes naturales y el ratio de siniestralidad ha mejorado. Además, los volúmenes de su negocio y la mejora de su persistencia siguen creciendo con el tiempo. En comparación con sus competidores, presenta un mayor crecimiento del beneficio operativo y destaca con una rentabilidad por dividendo superior al 5,5%. La compañía, que sube en Bolsa cerca del 20% desde enero, repartirá 2,15 euros como pago único con cargo al ejercicio 2024. La cifra es un 8,6% superior a la de un año antes, destacando su capacidad de incrementar la remuneración al inversor cada año. Deutsche Post. Se trata del líder mundial en logística y servicios postales y ofrece una sólida rentabilidad por dividendo del 5,00%. Esta empresa alemana opera bajo la marca DHL. Su extensa red abarca más de 220 países, lo que la convierte en una de las empresas más reconocidas del sector logístico. Su capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado es destacada. La compañía ha adoptado el crecimiento del comercio electrónico, que se ha disparado en los últimos años. Con el aumento de las compras en línea, la demanda de servicios de entrega fiables ha aumentado. Deutsche Post ha aprovechado esta tendencia, garantizando un crecimiento constante de los ingresos y, a su vez, dividendos consistentes Estados Unidos Aunque en las empresas cotizadas de Wall Street el ofrecer dividendos altos no es una tendencia muy arraigada en los últimos años, debido al crecimiento de las empresas tecnológicas, en este 2025 lo están haciendo mucho mejor que en años anteriores. Mientras que el S&P 500 cotiza plano, las compañías con dividendos sobresalen sobre el resto. Pfizer es una gran empresa farmacéutica con más de 170 años de historia, que ofrece en estos momentos una rentabilidad por dividendo del 7,40%. Entre sus logros más recientes se encuentra la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, recientemente, se ha quedado ligeramente atrás de sus competidores. Con sus nuevas adquisiciones y terapias o fármacos candidatos para el cáncer de pulmón, que se espera que generen ingresos adicionales por más de 20.000 millones de dólares, creemos que las caídas han sido exageradas. Coca-Cola es una de las acciones más interesantes al valorar las estrategias de dividendos en Estados Unidos. Es la posición que Warren Buffett ha mantenido durante más tiempo en su cartera de Berkshire Hathaway y una de sus mayores aciertos. La compañía afirma tener una de las marcas más sólidas del planeta. Está bien posicionada para tener éxito independientemente de la evolución del mercado y la economía. En estos momentos la compañía tiene una rentabilidad por dividendos del 2,87%. Renta fija: ¿qué esperar del mercado tras el recorte del BCE? Deuda de gobierno En las últimas subastas de las letras del Tesoro en España, el tipo marginal de ninguna de las emisiones ha conseguido superar el incremento de la inflación, por lo que aun invirtiendo en estos productos no conseguimos mantener nuestro poder adquisitivo. Además, la tendencia debería de ir a la baja, según conozcamos más recortes de tipos en los próximos meses. Los bonos del Tesoro y las obligaciones en España si ofrecen una mayor rendimiento pero aquí entran muchas variables en juego. Por un lado, tenemos la actual tendencia mundial de incremento de gasto público y del incremento de emisiones de deuda para financiarlo, que está impulsando al alza la rentabilidad de los bonos a largo plazo. También porque se deriva que estas emisiones generarán un crecimiento económico mayor, a la vez que más inflación, lo cual debería hacer que las rentabilidades suban. Por otro lado, la guerra arancelaria puede provocar nuevos recortes de tipos, y una caída mayor de lo esperado en el crecimiento económico, lo cual lastra la rentabilidad de los bonos, que también podrían beneficiarse ante el mayor interés de los inversores quienes, ante un mayor riesgo, trasladarían parte de sus activos de bolsa a la renta fija. Además, no descartamos flujos de entrada de capital en la deuda de europa, dado que la volatilidad de las divisas está limitando las opciones del inversor. Creemos que el dólar seguirá debilitándose estructuralmente en el medio plazo, y que el euro podría ser una de las divisas más favorecidas, por lo que ese mayor atractivo generaría la entrada de flujos de capital en los activos financieros denominados en la divisa común. Por lo que a pesar de que en la renta fija americana se puede conseguir una mayor rentabilidad también hay que tener en cuenta el riesgo de divisa. Para combatirlo se puede hacer una cobertura, pero el coste supondría una pérdida respecto a lo que pagan actualmente los emisores en moneda local. Deuda de empresas Otro punto a debate para los inversores con el nuevo recorte de tipos del BCE es el ámbito corporativo. Las empresas, por regla general, pagan un spread o diferencial extra sobre lo que paga la deuda de su país, ya que se considera que tienen un mayor riesgo. Cuando la situación económica es positiva, este extra se reduce mientras que cuando hay incertidumbre aumenta. Un ejemplo de ello lo hemos visto recientemente en abril. Debido a los aranceles de Donald Trump, estos diferenciales subieron ante la expectativa de una posible recesión, lo cual ha generado que, debido a esas subidas, en estos momentos podemos conseguir rentabilidades más altas de lo que había entonces, ya que, según se han ido firmando los diferentes acuerdos comerciales, el diferencial ha ido bajando. Entre la oferta de ETFs disponibles en XTB podemos encontrar algunos fondos cotizados en renta fija con vencimiento definido que van a funcionar de manera muy similar a la inversión en un bono. A diferencia de los ETF de bonos tradicionales que suelen reinvertir los bonos vencidos, los ETF de vencimiento definido vencen en una fecha fija y pagan el capital a los inversores. Son una forma de obtener exposición a una cartera diversificada de bonos durante un periodo determinado, con un rendimiento predecible hasta el vencimiento. iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp: Este ETF ofrece una rentabilidad a vencimiento del fondo en diciembre del 2030 del 3,05% anual. Este fondo cotizado incorpora bonos de empresas con vencimiento de 5 años, entre las que podemos destacar la deuda emitida por entidades como Volkswagen, Intesa Sanpaolo, Mercedes o Banco Santander. Los dos principales países son Alemania y Francia, que pagan actualmente un 2,1% y 2,3% por su deuda a 5 años, por lo que en este caso estamos sumando entre un 0,95% y 0,75% anual por invertir en estas empresas de gran calidad.

