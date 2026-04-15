CoreWeave prolonga su fuerte repunte y se dirige hacia un nivel de resistencia técnica 💡⬇️

CoreWeave (CRWV.US) es un proveedor de infraestructura en la nube y distribuidor de software enfocado en IA. Si bien no es tan conocido como los líderes de la revolución de la IA, suele aparecer en los debates del mercado y ha vuelto a estar en el punto de mira de los inversores. Las acciones de la compañía han subido más del 10%, impulsadas por una serie de anuncios positivos que, a primera vista, muestran el perfil de una empresa en rápido crecimiento. El 9 de abril, CoreWeave anunció la extensión de su acuerdo con Meta Platforms por 21.000 millones de dólares adicionales, elevando el valor total de los contratos entre ambas entidades a la impresionante cifra de 35.000 millones de dólares, con una vigencia hasta 2032. Ese mismo día, la compañía firmó un acuerdo plurianual con Anthropic, uno de los principales desarrolladores de modelos de IA, que, tras una serie de errores de OpenAI, está empezando a liderar la carrera por el dominio en el segmento de los modelos de lenguaje.

El gráfico muestra una recuperación, pero también las secuelas.

Observando el gráfico diario de CRWV, la naturaleza dramática de los últimos meses es claramente evidente: después de un debut bursátil eufórico en la primavera de 2025, el precio se desplomó desde alrededor de 190$ a mínimos en la región de 70$–75$, donde encontró un fuerte soporte marcado por la línea horizontal negra (la zona de Valor actual). Desde principios de 2026, se ha estado produciendo una recuperación sistemática, y la sesión actual ha impulsado el precio por encima del nivel de resistencia clave de ~103$–105$ (tick VWAP, línea azul), lo que puede indicar una reversión de la tendencia estructural. El RSI (14) alcanzó un nivel de 73,92, una zona de sobrecompra comparable a la de julio de 2025, que históricamente precedió a correcciones a corto plazo. Cabe destacar también que el precio se mantiene muy por debajo del área de valor previamente marcada en el gráfico, en el rango de 130$ a 145$, lo que establece otro objetivo importante para los alcistas. Fuente: xStation

La cara financiera de la moneda: crecimiento sin beneficios

Pero, ¿refleja el sentimiento del mercado los fundamentos de la empresa? CoreWeave aumentó sus ingresos a 5.131 millones de dólares, frente a los 1.915 millones del año anterior, lo que representa un impresionante incremento del 168%. Sin embargo, todo este superávit se destinó a cubrir los costes de tecnología, infraestructura y administración: el resultado operativo cayó a tan solo -46 millones de dólares, y la pérdida neta alcanzó los 1.167 millones de dólares. Los gastos netos por intereses aumentaron a 1.229 millones de dólares, frente a los 361 millones del año anterior, lo que significa que la empresa destina más del 30% de sus ingresos exclusivamente al pago de la deuda, todo ello mientras contrae nueva deuda.

La dirección suele citar un EBITDA ajustado de 3.093 millones de dólares, pero la diferencia entre esta cifra y el resultado contable no es casual. Se compone de una depreciación de activos por valor de 2.454 millones de dólares —activos por los que la empresa paga los intereses mencionados— y costes de compensación basada en acciones que superan los 630 millones de dólares. En otras palabras, la depreciación representa casi la mitad de los ingresos de la empresa, y el indicador de rentabilidad preferido por la dirección simplemente no lo tiene en cuenta.

Debilidades en los controles y riesgo crediticio

Este panorama no mejora con las importantes deficiencias en los controles internos sobre la información financiera, que se prevé que persistan durante todo 2026. Esto es una señal que, en condiciones normales de mercado, habría provocado una reacción mucho más contundente por parte de los inversores. El mercado crediticio parece ser más moderado en su evaluación: el diferencial de los CDS a 5 años de CoreWeave, a pesar de una reciente reducción, se mantiene por encima de los 600 puntos básicos, lo que, bajo supuestos estándar, implica una probabilidad anual de impago de aproximadamente el 10 % y una probabilidad acumulada de impago del 30-40 % en un horizonte de 5 años.

¿Qué sigue?

La estrategia de crecimiento de CoreWeave depende en gran medida de sus alianzas con Anthropic y OpenAI, empresas que, a pesar de los sucesivos avances tecnológicos, siguen generando pérdidas crecientes. Un sano escepticismo nos obliga a considerar si los contratos anunciados —espectaculares en términos de valor nominal— no son, en parte, un intento de mantener el optimismo del mercado en torno a una empresa cuyo modelo de negocio presenta graves debilidades estructurales. Si CoreWeave quebrara, podría convertirse en una señal de alerta para los inversores, indicando que todo el ecosistema de la IA generativa está consumiendo dinero a un ritmo vertiginoso. Independientemente de las declaraciones de la dirección y del entusiasmo del mercado, los datos actuales plantean más interrogantes que respuestas, y estas últimas llegarán con los próximos informes trimestrales.