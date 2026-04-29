💣Desplome del Ibex 35: La temporada de resultados empieza mal

- Desplomes para el Ibex 35
- Aena o Solaria lideran las caídas
- Las cifras de Puig no convencen
- Santander deja fríos a los inversores
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Caídas del Ibex 35 para empezar la jornada en una sesión en la que ya empezamos con la batería de resultados. Las caídas del selectivo español rondan el 0,8%, mientras que en el resto de Europa son mucho más moderadas. ¿Qué está pasando en el Ibex 35?
Empresas que más suben del Ibex 35
La parte alta de la tabla es muy reducida, con Acerinox copando las alzas. Repsol también está subiendo ligeramente por el repunte de nuevo de los precios del petróleo. Sin embargo, hay poco que destacar en la parte alta de la tabla.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Solaria son las más bajistas de la sesión porque la compañía ha anunciado una ampliación de capital de más de 300 millones de euros para seguir apostando por su negocio de centros de datos. Esta ampliación se realiza a un precio de 24€, lo que ha provocado un ajuste del precio hasta esos niveles. Esto supone una dilución para los accionistas actuales, pero la compañía está muy endeudada para acudir a un mercado de crédito con los tipos de interés tan altos por la guerra en Oriente Medio. Por su parte, Aena ha presentado una cifra de ingresos por encima de lo esperado y en España se ha beneficiado de la transferencia de tráfico ferroviario tras el accidente de Adamuz. Sin embargo, el margen EBITDA se ha deteriorado ligeramente y se ha quedado por debajo de lo esperado por el consenso de analistas. A esto hay que sumarle que el tráfico con Oriente Medio se ha reducido en más de un 13%, lo que extendido al mes de abril puede tener impacto también en el segundo trimestre del año. Con todo ello, ha recibido un recorte de recomendación de Bernstein.
Por otro lado, Puig presentó ayer al cierre del mercado unas cifras de ventas que no convencen al mercado. La española ha obtenido un crecimiento del 4,7% en términos comparables, mientras que L’Oréal, líder del mercado, lo hizo en un 7,6%. Nosotros creemos que la nota positiva viene de que se esperan que los márgenes se mantengan estables a pesar de la presión de los costes del transporte y teniendo en cuenta que Puig únicamente produce dentro de Europa. Sin embargo, vemos una normalización de las cifras y aunque todavía queda gran parte del año para batir a otras empresas como L’Oréal, este no ha sido el mejor comienzo.
Por su parte, Santander se ha dado la vuelta a medida que ha avanzado la sesión. Nosotros pensamos que la banca española puede aguantar el temporal de la guerra en Oriente Medio si esta no se alarga, pero actualmente el principal atractivo del sector es la rentabilidad por dividendo. Pensamos que se producirá también una normalización de múltiplos, que puede conseguirse con mayores caídas del sector, o con un periodo de un comportamiento plano donde la rentabilidad del inversor venga del dividendo y las recompras de acciones y no del repunte de las acciones.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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