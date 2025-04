El yuan chino regresa hoy a un mínimo histórico después de que el Banco Popular de China (PBOC) debilitó el tipo de cambio de referencia frente al dólar a 7,2038 CNH. El tipo de cambio superó el nivel psicológico de 7,20 por primera vez desde la elección de Donald Trump en noviembre y se encuentra ahora en su nivel más bajo desde septiembre de 2023. El papel del yuan en la guerra comercial La devaluación del yuan es un paso más en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuyo objetivo es impulsar la competitividad de las exportaciones chinas tras una drástica escalada del proteccionismo. En una semana, los aranceles sobre los productos chinos que entran en EE. UU. han superado el 50%, mientras que los productos fabricados en Estados Unidos han sido gravados con aranceles del 34% por China. La decisión del PBOC sin duda será una espina en el costado de la administración republicana, que, a través de las voces de Trump, Bessent y Lutnick, ha acusado repetidamente a los socios comerciales de EE. UU. de "manipulación cambiaria" y de profundizar el déficit comercial estadounidense. Por otro lado, una devaluación estratégica conlleva sus propios riesgos: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Abandonar los planes para estabilizar el yuan podría socavar la confianza de los inversores en los activos chinos, lo que podría provocar salidas de capital y una volatilidad aún mayor. Un mayor deterioro de las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo, junto con las firmes promesas de represalia de ambas partes, prepara el terreno para una desaceleración significativa del crecimiento económico. En marzo, la OCDE proyectó pérdidas del PIB del 0,7 % para EE. UU. y del 0,1 % para China en los tres años siguientes a la implementación de aranceles bilaterales, incluso modestos, del 10 %, lo que pone de relieve lo mucho que está en juego, incluso con un proteccionismo tan limitado. Fuente: xStation5

