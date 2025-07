El Bitcoin supera los 111.000$

Los futuros de los índices de Wall Street retroceden ligeramente tras las subidas de ayer. Por su parte, los futuros de los índices europeos también muestran ligeras caídas. El Bitcoin alcanzó brevemente un nuevo máximo de 111.900 dólares, impulsado por la creciente propensión al riesgo. Desde entonces, ha corregido hasta los 111.000 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar estadounidense se está debilitando (USDIDX -0,12 % a 97), mientras que el EUR/USD sube ligeramente hasta 1,174. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído por debajo del 4,34%, 12 puntos básicos por encima de los niveles del 30 de junio. Aranceles a Brasil Donald Trump impone un arancel del 50% a Brasil, alegando restricciones digitales a los gigantes tecnológicos estadounidenses. El real brasileño se deprecia como respuesta. El oro sube un 0,3%, impulsando el alza de los metales preciosos. La volatilidad del petróleo y el gas natural se mantiene baja: el gas natural se estabiliza cerca de los 3,20$ por MMBtu. Bruselas y Washington mantienen conversaciones comerciales para proteger la industria automotriz de la UE. Las propuestas incluyen: – Recortes arancelarios

– Cuotas de importación

– Créditos a la exportación vinculados a las ventas de los fabricantes de automóviles de la UE en EE. UU. El objetivo es finalizar un borrador de acuerdo rápidamente antes de que Trump anuncie nuevos aranceles en los próximos días. La UE busca evitar aranceles estadounidenses elevados sobre los vehículos, que podrían perjudicar las exportaciones y la competitividad.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.