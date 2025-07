El dólar repunta en respuesta a los nuevos aranceles de Trump

Donald Trump anunció aranceles amplios del 35% a Canadá, además de los aranceles sectoriales previamente impuestos, acusando al país vecino de incurrir en "represalias financieras". En una entrevista con la NBC, el presidente estadounidense añadió que otros países enfrentarán aranceles del 15% al ​​20%. Según el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, los aranceles no han tenido hasta ahora el impacto esperado en la inflación, pero la acumulación de nuevos gravámenes dificulta la posibilidad de recortes rápidos de los tipos. Goolsbee también afirmó que "no comprende" el argumento de Trump sobre los tipos de interés y los costes del servicio de la deuda estadounidense, enfatizando que el mandato de la Reserva Federal es la inflación y el empleo, no la política fiscal. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Asia-Pacífico Los mercados de Asia-Pacífico reaccionan de forma dispar a los últimos avances en la política comercial estadounidense. Los futuros de los índices chinos suben en su mayoría (Hang Seng: +1,7%, HSCEI: +1,5%), mientras que el Nikkei 225 de Japón (-0,15%), el S&P/ASX 2000 de Australia (-0,3%) y el Nifty 50 de India (-0,75%) cotizan en rojo. Un asesor y economistas del Banco Popular de China instan a China a implementar un paquete de estímulo de hasta 1,5 billones de yuanes (209.000 millones de dólares) para compensar los aranceles estadounidenses, impulsar el consumo y mantener la flexibilidad cambiaria. También recomiendan recortes de los tipos de interés, reformas fiscales y una mejor gestión del riesgo crediticio para las pymes. Las ventas de camiones eléctricos en China aumentaron un 175% interanual en el primer semestre de 2025, lo que redujo la demanda de diésel y petróleo crudo. Este crecimiento se debe principalmente a los subsidios y al rápido desarrollo de la infraestructura de carga. Divisas y materias primas El índice del dólar repunta en respuesta a los nuevos aranceles de Trump (USDIDX: +0,2%). Los mayores perdedores son el yen japonés, el dólar canadiense y el dólar neozelandés). El eurodólar cae un 0,2% hasta 1,168. El franco suizo experimenta una corrección menor. El dólar australiano se mantiene estable. Los metales preciosos continúan su ascenso: el oro sube un 0,3% hasta los 3340 dólares por onza, mientras que la plata sube un 1% hasta los 37,38 dólares por onza. Los futuros del crudo Brent y WTI interrumpieron las caídas de ayer y cotizan sin cambios al inicio de la jornada. El gas natural también se mantiene sin cambios respecto al cierre de ayer. El mercado de criptomonedas continúa su eufórico repunte. Bitcoin (+1,5%, hasta 118.360), Ethereum (+1,75%), Solana (+1,7%) y Ripple (+1,8%) se encuentran en positivo.

