El Ibex 35 abre a la baja lastrado por Inditex

Signo mixto entre los principales selectivos europeos, que arrancan cerca de sus máximos históricos en una jornada que estará marcada por la inflación en Estados Unidos. Valores con mayores movimientos del Ibex 35 El Ibex 35 inicia el día con descensos cercanos al 1% lastrado por la cotización de Inditex. El gigante textil ha presentado unos malos resultados trimestrales. La debilidad de la demanda en la mayoría de sus mercados ha pasado factura a la compañía, así como un tipo de cambio que ha tenido un impacto negativo de alrededor de 3 puntos porcentuales. Además, a pesar de la caída de los costes de la materia prima, el margen bruto no ha mejorado y nos sorprende que con la bajada de los costes del transporte, tanto aéreo como marítimo, los gastos de explotación hayan crecido a un ritmo alto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado positivo, las entidades financieras y las acereras recuperan parte del terreno perdido en la sesión de ayer. La expectativa de posibles acuerdos comerciales, descuentan una mejora en la situación económica que podría generar una mayor actividad que favorezca a los sectores más relacionados con el ciclo económico. En el caso concreto de Arcelormittal, compañía que lidera las subidas del día, los posibles acuerdos comerciales entre México y EEUU, que eliminarían los aranceles del 50% del presidente Donald Trump a las importaciones de acero hasta un cierto volumen, están generando un alivio en el sector. La inflación en EEUU marcará el rumbo de la semana Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos están bajando ligeramente y las acciones asiáticas solo lograron una modesta recuperación después de que los comentarios de los funcionarios al final de las conversaciones entre Estados Unidos y China carecieran de los detalles necesarios para extender las recientes subidas en los mercados. Parece que aún queda trabajo por hacer para lograr un acuerdo concreto, lo que genera posibles contratiempos e incertidumbre. En cuanto a la inflación en EEUU, que será el evento clave de la semana, creemos que los datos podrían sorprender al alza. La debilidad del dólar, el posible efecto de los aranceles, la subida en la rentabilidad de los bonos americanos, y los datos publicados sobre el crecimiento del salario por hora debido a los problemas de inmigración, podrían ser algunos de los catalizadores que hayan impulsado sus precios.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.