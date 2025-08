El Ibex 35 avanza con cautela gracias al tirón de Europa

Apertura al alza de los principales índices mundiales, después del cierre al alza de los mercados asiáticos, liderados por el sector automovilístico de Japón. Movimientos destacados en el Ibex 35 El Ibex 35 vuelve a intentar romper los 14.400 puntos en una jornada con escasos movimientos. De momento, vemos tímidos rebotes en los bancos, y en las empresas ligadas a las materias primas, en lo que puede ser una señal de que los inversores dejan en las últimas horas de lado las últimas amenazas arancelarias y los decepcionantes datos económicos para centrarse en la avalancha de resultados corporativos. Entre los valores más destacados, vemos a Repsol, que sube gracias a la apreciación del barril de petróleo que rompe una racha de cinco días a la baja. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los valores bajistas del día en el Ibex 35 se sitúa la farmacéutica Grifols. La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los medicamentos lastran a la entidad, que en estos momentos genera aproximadamente el 60% de sus ingresos en Estados Unidos. Europa sube por tercer día consecutivo Más allá del Ibex 35, en Europa los índices cotizan con subidas gracias al impulso de los resultados. Entre los más destacados en el lado de las subidas se encuentran Siemens, Fresenius o Commerzbank, mientras que entre los que han decepcionado podemos mencionar a Novo Nordisk, Glencore o ABN Amro. En otras noticias europeas, los pedidos a las fábricas alemanas disminuyeron inesperadamente por segundo mes en junio, a pesar del acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, que por otro lado todavía estaban lejos de ser claros. Mientras tanto, la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, llegó a Washington para hacer un intento de último momento por alcanzar un acuerdo para reducir el arancel del 39% impuesto la semana pasada por Trump. Dudas en EEUU sobre la situación económica Las acciones estadounidenses bajaron ayer tras el debilitamiento de los servicios. Tras los débiles datos de empleo del viernes, los últimos indicadores económicos han complicado el equilibrio de la Reserva Federal entre controlar la inflación y apoyar el crecimiento. Parece que la economía estadounidense se acerca poco a poco a una estanflación light. El sector servicios estadounidense se estancó en julio, ya que las empresas, ante la escasa demanda y el aumento de los costos, redujeron su plantilla.

