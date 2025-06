El Ibex 35 cierra la sesión sin avances

El Ibex 35 cierra en positivo, aunque prácticamente plano. A pesar de las subidas durante la sesión, en las que rozó los 13.900 puntos, el índice español avanza un 0,1% al cierre. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del selectivo destacan los movimientos de Grifols, que sube un 3,2% pese a la polémica en torno al sobregasto atribuido a Scranton. Indra repunta un 2,6% tras la reelección de Ángel Escribano como presidente y la posible compra de la planta de Gijón de Duro Felguera, que sería sede de su nueva división de vehículos militares. Las acciones de Sacyr también se revalorizan antes del descuento del dividendo previsto para mañana, con pago el 1 de julio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque el conflicto en Oriente Medio muestra cierta calma, las declaraciones de miembros de la OTAN generan inquietud entre los inversores españoles. El temor se centra en posibles penalizaciones arancelarias por parte de Trump ante la negativa del gobierno español a asumir el gasto exigido a los países miembros. En el lado negativo, Repsol cae un 0,6% tras anunciar la venta de su participación en una planta de Indonesia. Aunque la operación busca reducir deuda y mejorar el balance con un impacto estimado de 70 millones de dólares, la cotización reacciona con una caída. Puig también retrocede un 0,4% en un contexto de debilidad del sector de la belleza, que refleja la caída de la demanda en Estados Unidos. Los malos datos de ventas minoristas de mayo y el índice de confianza del consumidor no anticipan una recuperación próxima. Otros movimientos En Europa, la mayoría de los principales índices cierran en positivo. El Dax sube un 0,6%, impulsado por el buen rendimiento de Rheinmetall, que avanza un 6,3% tras el acuerdo de la OTAN para destinar el 5% del PIB al gasto militar. El CAC permanece plano, con Thales destacando al subir un 3%. En Estados Unidos, los índices también cierran al alza tras un inicio bajista, con protagonismo de Palantir tras anunciar un acuerdo con The Nuclear Company para aplicar inteligencia artificial en nuevas plantas nucleares. La revisión a la baja del dato de PIB interanual ha afectado la confianza de los inversores. En materias primas, el oro cae un 0,2%, mientras la plata sube un 1%. El euro-dólar alcanza los 1,17, nivel no visto desde septiembre de 2021, con una apreciación sostenida desde los mínimos de 1,03 a inicios de 2025. Los riesgos geopolíticos y comerciales asociados a la administración Trump afectan al dólar. Los inversores ya descuentan un posible repunte de la guerra en Oriente Medio y el fin de la tregua arancelaria. El Bitcoin sube un 0,3%. ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

