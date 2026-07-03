El Ibex 35 coge ritmo y rompe máximos históricos

El Ibex 35 está cogiendo bastante ritmo en las últimas sesiones y marcando máximos históricos a pesar de que tampoco tenemos grandes catalizadores. Parece que la paz en Oriente Medio se sigue cociendo a fuego lento y la ausencia de grandes noticias negativas está permitiendo al selectivo ir subiendo de manera paulatina.

Empresas del Ibex 35 que más suben

ArcelorMittal y Acerinox vuelven a liderar las subidas del selectivo. Estas compañías se benefician de los aranceles europeos al acero y aunque entraron en vigor este 1 de julio, era algo sabido desde hace tiempo. Sin embargo, a medida que el precio del petróleo ha caído y que en Europa las expectativas de subidas de tipos se reducen, estas empresas han ganado tendencia. La más beneficiada es Arcelor porque tiene más parte de su negocio en Europa.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Rovi son las más bajistas de la sesión del Ibex 35, aunque no hay grandes descensos dentro del selectivo español. La pregunta es si con las caídas del crudo y un panorama cambiante seguiremos viendo una rotación del mercado hacia valores algo más cíclicos. Esto es algo que ya hemos visto en los últimos meses, pero la incertidumbre de la guerra sigue presente.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.