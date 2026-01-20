El Ibex 35 continúa los descensos

El Ibex 35 continúa las caídas y en los primeros compases de la sesión se deja un 1%. El selectivo español se está contagiando de la negatividad de Europa en general y muy probablemente también de Wall Street, que aunque ayer no abrió por festivo sus futuros apuntan también caídas serias. La guerra de declaraciones y en parte actos entre la UE y Estados Unidos está preocupando a los mercados por un aumento de tono considerable con respecto a lo que vimos el año pasado con respecto a los aranceles.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones en la parte alta del Ibex 35 son muy reducidas, con tan solo 3 valores. Fluidra o Telefónica suben ligeramente, con el presidente de Telefónica, Marc Murtra lanzando un mensaje positivo sobre el plan estratégico. Además, la posible compra de Vodafone España podría significar un impulso en sus resultados. Por su parte, Naturgy también se cuela en las primeras posiciones después de que parezca que IFM tiene intenciones de aumentar su peso dentro de la compañía.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Acciona Energía y Acciona están cayendo con bastante fuerza y de nuevo se está relacionando a la empresa con el "caso Koldo". La mala prensa relacionada con la política suele tener un impacto muy negativo en las cotizadas y Acciona está en el punto de mira. En cualquier caso, también se ve perjudicada por las caídas generales y el rally de la plata, que es fundamental para las placas solares. Por ello, también vemos descensos de Solaria. Las acciones de Mapfre caen con mucha fuerza después de que UBS haya iniciado cobertura con una recomendación de "venta", achacándolo a que la cotización no recoge los riesgos a los que se enfrenta la aseguradora. Recordemos que la compañía está en pleno proceso de reorganización interna con una nueva estructura de ventas, por lo que un entorno más desafiante podría poner a prueba al nuevo modelo comercial. En cualquier caso, el panorama parece ahora más despejado en lugar de menos, debido a la mejora en el segmento de autos.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.