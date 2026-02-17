- El Ibex 35 resiste gracias al impulso defensivo de las utilities y el regreso del interés por los bonos.
- El Ibex 35 resiste gracias al impulso defensivo de las utilities y el regreso del interés por los bonos.
- Wall Street profundiza las caídas mientras la incertidumbre sobre la IA y la volatilidad golpean a tecnológicas, oro y bitcoin.
La jornada deja fuertes oscilaciones en los principales índices internacionales, que por momentos vuelven a entrar en modo liquidación. Las grandes tecnológicas se han convertido en el objetivo prioritario de las ventas, en un contexto de recogida de beneficios ante la creciente incertidumbre sobre el verdadero alcance y rentabilidad de la inteligencia artificial.
El Ibex 35 resiste el envite bajista
Frente a este escenario, el Ibex 35 logra resistir el envite bajista gracias al respaldo del sector utilities. En las últimas sesiones, los bonos han recuperado protagonismo como activo refugio, favoreciendo a los sectores más sensibles a los tipos de interés. Entre ellos destacan las socimis y, en general, compañías con elevados niveles de endeudamiento, que encuentran oxígeno en un entorno de mayor estabilidad en la renta fija. Las utilities, por su perfil defensivo y su capacidad de generar ingresos recurrentes, vuelven a posicionarse como refugio dentro del propio mercado bursátil.
Dentro del sector sobresale Enagás, que deja atrás las pérdidas registradas en 2024 y comunica un beneficio de 339 millones de euros en 2025, superando sus previsiones.
En el lado negativo, Indra encabeza los descensos. Tras beneficiarse del aumento del gasto en defensa y del repunte de las tensiones geopolíticas, la compañía se ve ahora lastrada por la incertidumbre derivada del conflicto interno entre Escribano, los fondos activistas y el Gobierno español.
Repsol también cotiza en rojo, penalizada por la volatilidad del crudo. El petróleo gira a la baja tras conocerse avances en las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, lo que presiona al conjunto del sector energético.
Wall Street intensifica la presión vendedora
Más allá del Ibex 35, al otro lado del Atlántico Wall Street prolonga su debilidad. El Nasdaq 100 profundiza las pérdidas y se encamina hacia su peor mes desde marzo de 2025. La reacción de los inversores es clara: reducir exposición a cualquier compañía percibida como vulnerable en el nuevo entorno tecnológico. La disrupción de la inteligencia artificial y la constante rotación sectorial han eclipsado los recientes datos de empleo e inflación. Si las próximas referencias macroeconómicas no ofrecen sorpresas positivas, la tendencia podría mantenerse. El VIX, conocido como el índice del miedo, se ha disparado en torno a un 30% en los últimos días, reflejando el aumento de la volatilidad.
La sacudida provocada por la IA responde a temores contrapuestos: por un lado, el riesgo de una transformación abrupta de amplios sectores económicos; por otro, el escepticismo sobre la capacidad de las multimillonarias inversiones actuales para generar beneficios en el corto plazo.
A nivel corporativo, Warner Bros. ha reabierto temporalmente las negociaciones de venta con Paramount, lo que podría desencadenar una nueva guerra de ofertas en la que también participaría Netflix.
Oro y bitcoin se suman a las caídas
En otros mercados, la presión vendedora alcanza a los metales y al bitcoin. El oro corrige por una combinación de factores: la rotación hacia bonos del Tesoro estadounidense, que fortalece al dólar y reduce su atractivo como refugio; los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, que rebajan la prima geopolítica; y el menor volumen de negociación en Asia por el Año Nuevo Lunar, especialmente relevante por el peso de China en la demanda física del metal.
